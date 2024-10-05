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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Расинг М - Серро Ларго
Расинг М - Серро Ларго: обзор матча 05 октября 2024
Расинг М
05.10.2024, суббота, 19:30
Уругвай. Примера, 6 тур
0 : 0
Завершен
Серро Ларго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Расинг М - Серро Ларго
90'
+4
Желтая карточка
N. Cabral
90'
+2
Желтая карточка
J. Contrera
Замена
E. De Los Santos
️️️️
L. Rodriguez
86'
Замена
E. Da Silva
️️️️
A. Alaniz
78'
Замена
F. Andrada
️️️️
J. Varela
78'
Желтая карточка
L. Rodriguez
77'
73'
Замена
F. Andrade
️️️️
L. Cosentino
67'
Замена
H. Pereira
️️️️
I. López
Желтая карточка
J. Urretaviscaya
66'
62'
Замена
J. Contrera
️️️️
G. G. Cordoba
Замена
A. Severo
️️️️
T. Espinosa
46'
Замена
J. Urretaviscaya
️️️️
L. Monzón
40'
Желтая карточка
M. Ferreira
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг М
25
Rodrigo Odriozola
ВР
4
G. Cotugno
ЦЗ
3
G. Bueno
ЦЗ
33
Lucas Monzón
ЦЗ
4
Hugo Magallanes
ЦЗ
26
Thiago Espinosa
ЦЗ
17
M. Ferreira
ЦЗ
23
L. Rodriguez
ЦП
7
J. Varela
ЦП
7
Agustín Alaniz
ЦП
23
D. Nandin
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
Серро Ларго
25
Gino Santilli
ВР
3
Maicol Agustín Píriz Rodao
ЦЗ
5
A. Di Pippa
ЦЗ
16
Renzo Rabino
ЦЗ
19
Axel Prado
ЦЗ
2
Nicolas Cabral
ЦЗ
27
Ian López
ЦП
10
G. G. Cordoba
ЦП
10
Luciano Cosentino
ЦП
15
Sebastián Assis
ЦП
33
Sebastián Sosa
ЦФ
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Расинг М
1
Renzo Bacchia
ВР
34
A. Pereira
ЦЗ
21
J. Rivero
ЦП
80
J. Urretaviscaya
ЦП
14
Erik De Los Santos
ЦП
26
M. Caceres
ЦП
11
Federico Andrada
ЦФ
10
Esteban Da Silva
ЦФ
7
Alejandro Severo
ЦФ
17
A. Hernandez
ЦФ
Серро Ларго
25
Rodrigo Formento
ВР
4
Brian Ferrares
ЦЗ
22
Nicolas Bertocchi
ЦП
6
Matías Silva
ЦП
11
Brian González
ЦП
10
Maximiliano Añasco
ЦП
21
Hamilton Pereira
ЦП
18
Inti Lopez
ЦФ
20
Federico Andrade
ЦФ
19
Julian Contrera
ЦФ
3-2-3-1
25
4
26
17
33
3
23
7
7
23
3-2-4-1
25
16
19
2
3
5
10
10
15
27
33
33
80
80
33
23
14
14
23
7
11
11
7
7
10
10
7
26
7
7
26
27
21
21
27
10
20
20
10
10
19
19
10
Остались в запасе
Расинг М
Серро Ларго
1
Renzo Bacchia
ВР
34
A. Pereira
ЦЗ
21
J. Rivero
ЦП
26
M. Caceres
ЦП
17
A. Hernandez
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
25
Rodrigo Formento
ВР
4
Brian Ferrares
ЦЗ
22
Nicolas Bertocchi
ЦП
6
Matías Silva
ЦП
11
Brian González
ЦП
10
Maximiliano Añasco
ЦП
18
Inti Lopez
ЦФ
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Остались в запасе
1
Renzo Bacchia
ВР
34
A. Pereira
ЦЗ
21
J. Rivero
ЦП
26
M. Caceres
ЦП
17
A. Hernandez
ЦФ
Остались в запасе
25
Rodrigo Formento
ВР
4
Brian Ferrares
ЦЗ
22
Nicolas Bertocchi
ЦП
6
Matías Silva
ЦП
11
Brian González
ЦП
10
Maximiliano Añasco
ЦП
18
Inti Lopez
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Статистика матча Расинг М - Серро Ларго
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Расинг М
Уругвай. Примера, 1/2 финала
Ливерпуль
2 : 2
28.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 15 тур
Расинг М
1 : 0
20.11.2026
Сентраль Эспаньол
Уругвай. Примера, 14 тур
Монтевидео Сити Торке
2 : 2
13.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 13 тур
Расинг М
3 : 1
31.10.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 12 тур
Дефенсор Спортинг
3 : 3
24.10.2026
Расинг М
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 15 тур
Пеньяроль
3 : 0
19.11.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 14 тур
Серро Ларго
2 : 2
13.11.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 13 тур
Расинг М
3 : 1
31.10.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 12 тур
Серро Ларго
2 : 0
25.10.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 11 тур
Серро
1 : 1
17.10.2026
Серро Ларго
Информация о матче
Главный судья:
Santiago Motta, Uruguay
Стадион:
Освальдо Роберто
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