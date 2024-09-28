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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Серро Ларго - Серро
Серро Ларго - Серро: обзор матча 28 сентября 2024
Серро Ларго
28.09.2024, суббота, 21:00
Уругвай. Примера, 5 тур
3 : 1
Завершен
Серро
4'
S. Sosa
45+3'
G. G. Cordoba
90+5'
S. Sosa
43'
M. Rabuñal
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серро Ларго - Серро
ГОЛ! 3:1!
S. Sosa
90'
+5
89'
Замена
M. Rodríguez
️️️️
S. Ramirez
85'
Желтая карточка
N. Wunsch
76'
Замена
N. Wunsch
️️️️
B. Scorza
Замена
F. Andrade
️️️️
G. G. Cordoba
76'
Замена
️️️️
A. Di Pippa
76'
Замена
N. Bertocchi
️️️️
I. Lopez
64'
Желтая карточка
G. G. Cordoba
60'
60'
Замена
N. González
️️️️
M. Perez
50'
Желтая карточка
A. Macelli
46'
Замена
G. Rodriguez
️️️️
H. Tijanovich
46'
Замена
R. Marín
️️️️
N. Petillo
Замена
B. González
️️️️
L. Cosentino
46'
ГОЛ! 2:1!
G. G. Cordoba
45'
+3
Желтая карточка
B. Ferrares
45'
43'
ГОЛ! 1:1!
M. Rabuñal
ГОЛ! 1:0!
S. Sosa
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серро Ларго
25
Gino Santilli
ВР
2
Nicolas Cabral
ЦЗ
5
A. Di Pippa
ЦЗ
19
Axel Prado
ЦЗ
3
Maicol Agustín Píriz Rodao
ЦЗ
16
Renzo Rabino
ЦЗ
15
Sebastián Assis
ЦП
10
G. G. Cordoba
ЦП
10
Luciano Cosentino
ЦП
33
Sebastián Sosa
ЦФ
18
Inti Lopez
ЦФ
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Серро
1
Mathías Cubero
ВР
24
Emiliano Álvarez
ЦЗ
16
Mathias Abero
ЦЗ
13
Pablo Lacoste
ЦЗ
11
Horacio Tijanovich
ЦП
55
Martín Rabuñal
ЦП
5
Alejo Macelli
ЦП
2
Nahuel Petillo
ЦП
14
Santiago Ramirez
ЦФ
7
Bruno Scorza
ЦФ
13
Maximiliano Perez
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Пальяс
Серро Ларго
25
Rodrigo Formento
ВР
4
Brian Ferrares
ЦЗ
6
Matías Silva
ЦП
11
Brian González
ЦП
21
Hamilton Pereira
ЦП
22
Nicolas Bertocchi
ЦП
10
Maximiliano Añasco
ЦП
28
Santiago Rollano
ЦФ
20
Federico Andrade
ЦФ
19
Julian Contrera
ЦФ
Серро
25
Kevin Larrea
ВР
23
Emilio Crespo
ЦЗ
6
Rodrigo Marín
ЦП
11
Maicol Rodríguez
ЦП
19
Germán Triunfo
ЦП
8
Nicolás Wunsch
ЦП
21
Yonathan Gorgoroso
ЦП
17
Tobias Arevalos
ЦП
9
Nicólas González
ЦФ
18
G. Rodriguez
ЦФ
3-2-3-2
25
19
3
16
5
2
15
10
10
18
33
3-4-3
1
24
16
13
55
5
2
11
13
7
14
10
11
11
10
18
22
22
18
10
20
20
10
2
6
6
2
14
11
11
14
7
8
8
7
13
9
9
13
11
18
18
11
Остались в запасе
Серро Ларго
Серро
25
Rodrigo Formento
ВР
4
Brian Ferrares
ЦЗ
6
Matías Silva
ЦП
21
Hamilton Pereira
ЦП
10
Maximiliano Añasco
ЦП
28
Santiago Rollano
ЦФ
19
Julian Contrera
ЦФ
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
25
Kevin Larrea
ВР
23
Emilio Crespo
ЦЗ
19
Germán Triunfo
ЦП
21
Yonathan Gorgoroso
ЦП
17
Tobias Arevalos
ЦП
Главный тренер
Игнасио Пальяс
Остались в запасе
25
Rodrigo Formento
ВР
4
Brian Ferrares
ЦЗ
6
Matías Silva
ЦП
21
Hamilton Pereira
ЦП
10
Maximiliano Añasco
ЦП
28
Santiago Rollano
ЦФ
19
Julian Contrera
ЦФ
Остались в запасе
25
Kevin Larrea
ВР
23
Emilio Crespo
ЦЗ
19
Germán Triunfo
ЦП
21
Yonathan Gorgoroso
ЦП
17
Tobias Arevalos
ЦП
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Главный тренер
Игнасио Пальяс
Статистика матча Серро Ларго - Серро
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 15 тур
Пеньяроль
3 : 0
19.11.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 14 тур
Серро Ларго
2 : 2
13.11.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 13 тур
Расинг М
3 : 1
31.10.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 12 тур
Серро Ларго
2 : 0
25.10.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 11 тур
Серро
1 : 1
17.10.2026
Серро Ларго
Серро
Уругвай. Примера, 15 тур
Серро
2 : 0
20.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 14 тур
Депортиво Мальдонадо
0 : 1
14.11.2026
Серро
Уругвай. Примера, 13 тур
Серро
1 : 2
31.10.2026
Сентраль Эспаньол
Уругвай. Примера, 12 тур
Монтевидео Сити Торке
3 : 1
25.10.2026
Серро
Уругвай. Примера, 11 тур
Серро
1 : 1
17.10.2026
Серро Ларго
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Матонте
(Монтевидео)
Стадион:
Estadio Arquitecto Antonio Eleuterio Ubilla, Melo
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