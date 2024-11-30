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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Макартур - Брисбен Роар
Макартур - Брисбен Роар: обзор матча 30 ноября 2024
Макартур
30.11.2024, суббота, 11:35
Австралия. А-лига, 6 тур
4 : 4
Завершен
Брисбен Роар
44'
K. Adamson
51'
T. Uskok
79'
D. De Silva
83'
В. Жермен
5'
T. Waddingham
29'
T. Waddingham
67'
Д. Арсланажич (АГ)
90+3'
T. Uskok (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Макартур - Брисбен Роар
Желтая карточка
J. Drew
90'
+6
90'
+3
ГОЛ в свои ворота! 4:4!
T. Uskok
90'
+2
Желтая карточка
J. Hingert
Желтая карточка
T. Uskok
90'
+1
87'
Желтая карточка
H. Bility
85'
Замена
H. Van der Saag
️️️️
A. Burke-Gilroy
ГОЛ! 4:3!
В. Жермен
Пас отдал
J. Drew
83'
Замена
L. Rose
️️️️
М. Яколиш
80'
ГОЛ! 3:3!
D. De Silva
Пас отдал
J. Drew
79'
67'
ГОЛ в свои ворота! 2:3!
Д. Арсланажич
66'
Замена
В. Шур
️️️️
L. Zabala
65'
Желтая карточка
B. Warland
65'
Замена
H. Bility
️️️️
S. Neville
Замена
J. Drew
️️️️
W. Scott
61'
Замена
D. De Silva
️️️️
А. Пиол
61'
59'
Замена
B. Halloran
️️️️
F. Berenguer
59'
Замена
J. Brazete
️️️️
Р. Струйк
ГОЛ! 2:2!
T. Uskok
51'
Замена
J. Hollman
️️️️
F. Deli
46'
45'
+1
Желтая карточка
L. Zabala
ГОЛ! 1:2!
K. Adamson
44'
29'
ГОЛ! 0:2!
T. Waddingham
Пас отдал
L. Zabala
Желтая карточка
В. Жермен
26'
5'
ГОЛ! 0:1!
T. Waddingham
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Макартур
12
Filip Kurto
ВР
2
Kealey Adamson
ЦЗ
6
Tomislav Uskok
ЦЗ
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
13
Ivan Vujica
ЦЗ
5
Walter Scott
ЦЗ
44
Марин Яколиш
ЛВ
26
Luke Brattan
ЦП
23
F. Deli
ЦП
19
Ариат Пиол
ЦФ
98
Валере Жермен
(К)
ЦФ
Главный тренер
Миле Стержовски
Брисбен Роар
1
Macklin Freke
ВР
35
Louis Zabala
ЦЗ
21
Antonee Burke-Gilroy
ЦЗ
4
Ben Warland
ЦЗ
2
Scott Neville
ЦЗ
19
Jack Hingert
ЦЗ
7
Рафаэль Струйк
ЛВ
10
Florin Berenguer
ЦП
8
Jay O'Shea
(К)
ЦП
23
Keegan Jelacic
ЦП
20
Thomas Waddingham
ЦФ
Главный тренер
Росс Алоизи
Макартур
1
Alex Robinson
ВР
33
Yianni Nicolaou
ЦЗ
15
Jake Hollman
ЦП
22
Liam Rose
ЦП
5
Matthew Jurman
ЦФ
7
Daniel De Silva
ЦФ
11
Jed Drew
ЦФ
Брисбен Роар
29
Matt Acton
ВР
8
Валид Шур
ЦЗ
15
Hosine Bility
ЦЗ
17
Harry Van der Saag
ЦЗ
22
S. Klein
ЦП
27
Ben Halloran
ЦФ
21
Jacob Brazete
ЦФ
3-2-2-1-2
12
15
Арсланажич
13
5
6
2
26
23
44
Яколиш
98
Жермен
19
Пиол
3-2-3-1-1
1
4
2
19
35
21
10
8
23
7
Струйк
20
23
15
15
23
44
Яколиш
22
22
44
Яколиш
19
Пиол
7
7
19
Пиол
5
11
11
5
35
8
Шур
8
Шур
35
2
15
15
2
21
17
17
21
10
27
27
10
7
Струйк
21
21
7
Струйк
Остались в запасе
Макартур
Брисбен Роар
1
Alex Robinson
ВР
33
Yianni Nicolaou
ЦЗ
5
Matthew Jurman
ЦФ
Главный тренер
Миле Стержовски
29
Matt Acton
ВР
22
S. Klein
ЦП
Главный тренер
Росс Алоизи
Остались в запасе
1
Alex Robinson
ВР
33
Yianni Nicolaou
ЦЗ
5
Matthew Jurman
ЦФ
Остались в запасе
29
Matt Acton
ВР
22
S. Klein
ЦП
Главный тренер
Миле Стержовски
Главный тренер
Росс Алоизи
Статистика матча Макартур - Брисбен Роар
3
4
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
8
4
Нарушения
10
14
Офсайды
1
2
Количество передач
555
334
Сейвы
3
2
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Аделаида Юнайтед
- : -
11.12.2026
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 0
27.11.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
1 : 2
08.11.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
1 : 1
24.10.2026
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 1
17.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Макартур
4 : 0
24.04.2026
Веллингтон Феникс
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
- : -
12.12.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
0 : 0
21.11.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
1 : 2
08.11.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
1 : 1
30.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
2 : 1
23.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Перт Глори
2 : 1
25.04.2026
Брисбен Роар
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Elder, Australia
Стадион:
Campbelltown Stadium, Campbelltown
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«Манчестер Сити» пополнился хавбеком из Австралии
2015.10.26 19:06
«Манчестер Сити» пополнился хавбеком из Австралии
2015.10.26 19:06
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