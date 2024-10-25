Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австралия. А-лига
Макартур - Ньюкасл Джетс
Макартур - Ньюкасл Джетс: обзор матча 25 октября 2024
Макартур
25.10.2024, пятница, 11:35
Австралия. А-лига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Ньюкасл Джетс
20'
М. Яколиш
56'
E. Adams
60'
E. Adams
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Макартур - Ньюкасл Джетс
90'
+3
Замена
Ф. Чанчар
️️️️
E. Adams
Пенальти не реализован!
В. Жермен
90'
+1
Замена
W. Scott
️️️️
I. Vujica
79'
Замена
D. Bosnjak
️️️️
J. Drew
79'
Замена
H. Sawyer
️️️️
J. Hollman
71'
Желтая карточка
D. De Silva
68'
61'
Замена
C. Taylor
️️️️
W.
Замена
D. De Silva
️️️️
L. Rose
61'
60'
ГОЛ! 1:2!
E. Adams
56'
ГОЛ! 1:1!
E. Adams
51'
Желтая карточка
D. Ingham
Желтая карточка
L. Rose
47'
29'
Желтая карточка
T. Kevin Aquilina
ГОЛ! 1:0!
М. Яколиш
Пас отдал
J. Drew
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Макартур
12
Filip Kurto
ВР
2
Kealey Adamson
ЦЗ
13
Ivan Vujica
ЦЗ
6
Tomislav Uskok
ЦЗ
44
Марин Яколиш
ЛВ
26
Luke Brattan
ЦП
22
Liam Rose
ЦП
15
Jake Hollman
ЦП
5
Matthew Jurman
ЦФ
11
Jed Drew
ЦФ
98
Валере Жермен
(К)
ЦФ
Главный тренер
Миле Стержовски
Ньюкасл Джетс
1
Ryan Scott
ВР
15
Aleksandar Susnjar
ЦЗ
2
Mark Natta
ЦЗ
23
Daniel Wilmering
ЦЗ
39
Thomas Kevin Aquilina
ЦЗ
14
Dane Ingham
ЦЗ
23
Kosta Grozos
(К)
ЦП
10
Лахлан Бейлис
АП
11
Ben Gibson
ЦФ
10
Wellissol
ЦФ
20
Eli Adams
ЦФ
Главный тренер
Роберт Стэнтон
Макартур
1
Alex Robinson
ВР
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
27
Joshua Damevski
ЦЗ
5
Walter Scott
ЦЗ
7
Daniel De Silva
ЦФ
24
Dean Bosnjak
ЦФ
28
Harrison Sawyer
ЦФ
Ньюкасл Джетс
21
Noah James
ВР
27
Nathan Grimaldi
ЦЗ
3
Филлип Чанчар
ЦЗ
6
Matthew Scarcella
ЦП
13
Clayton Taylor
ЦП
8
Callum Timmins
ЦП
17
Justin Vidic
ЦФ
3-3-1-3
12
2
13
6
26
22
15
44
Яколиш
98
Жермен
11
5
3-2-1-1-3
1
23
39
14
15
2
23
10
Бейлис
20
10
11
13
5
5
13
22
7
7
22
11
24
24
11
15
28
28
15
20
3
Чанчар
3
Чанчар
20
10
13
13
10
Остались в запасе
Макартур
Ньюкасл Джетс
1
Alex Robinson
ВР
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
27
Joshua Damevski
ЦЗ
Главный тренер
Миле Стержовски
21
Noah James
ВР
27
Nathan Grimaldi
ЦЗ
6
Matthew Scarcella
ЦП
8
Callum Timmins
ЦП
17
Justin Vidic
ЦФ
Главный тренер
Роберт Стэнтон
Остались в запасе
1
Alex Robinson
ВР
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
27
Joshua Damevski
ЦЗ
Остались в запасе
21
Noah James
ВР
27
Nathan Grimaldi
ЦЗ
6
Matthew Scarcella
ЦП
8
Callum Timmins
ЦП
17
Justin Vidic
ЦФ
Главный тренер
Миле Стержовски
Главный тренер
Роберт Стэнтон
Статистика матча Макартур - Ньюкасл Джетс
2
2
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
11
2
Нарушения
8
11
Офсайды
1
3
Количество передач
601
349
Сейвы
0
6
Точность передач %
85
78
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Матчи команд
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Аделаида Юнайтед
- : -
11.12.2026
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 0
27.11.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
1 : 2
08.11.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
1 : 1
24.10.2026
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 1
17.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Макартур
4 : 0
24.04.2026
Веллингтон Феникс
Ньюкасл Джетс
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Виссел Кобе
- : -
01.12.2026
Ньюкасл Джетс
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Ньюкасл Джетс
1 : 2
24.11.2026
Касива Рейсол
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Ньюкасл Джетс
2 : 4
03.11.2026
Шанхай Порт
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
0 : 3
31.10.2026
Веллингтон Феникс
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Киото Санга
5 : 2
27.10.2026
Ньюкасл Джетс
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
1 : 1
24.10.2026
Макартур
Информация о матче
Главный судья:
Timothy Danaskos, Australia
Стадион:
Campbelltown Stadium, Campbelltown
Новости команд
Все
Макартур
Ньюкасл Джетс
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+