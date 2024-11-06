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Расписание матчей
ЮАР. Премьершип
Мамелоди Сандаунс - Полокване Сити
Мамелоди Сандаунс - Полокване Сити: обзор матча 06 ноября 2024
Мамелоди Сандаунс
06.11.2024, среда, 20:30
ЮАР. Премьершип, 14 тур
2 : 0
Завершен
Полокване Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мамелоди Сандаунс - Полокване Сити
86'
Замена
D. Mapfumo
️️️️
H. Chauke
Замена
И. Рейнерс
️️️️
А. Салес
76'
Замена
Т. Масеко
️️️️
П. Шалулиле
76'
Замена
M. Allende
️️️️
N. Maema
65'
Замена
Т. Машего
️️️️
Д. Лунга
65'
Замена
Э. Сааведра
️️️️
S. Mkhulise
57'
Желтая карточка
S. Mkhulise
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мамелоди Сандаунс
30
Ронвен Уильямс
(К)
ВР
31
Mosa Lebusa
ЦЗ
29
Дивайн Лунга
ЦЗ
27
Тапело Морена
ПЗ
42
Malibongwe Khoza
ЦП
43
Kutlwano Letlhaku
ЦП
35
Neo Maema
ЦП
21
Sphelele Mkhulise
ЦП
6
Lebohang Maboe
ЦП
9
Артур Салес
ЦФ
38
Петер Шалулиле
ЦФ
Главный тренер
Мигел Кардозу
Полокване Сити
30
Мануэль Сапунга
ВР
4
Bulelani Nikani
(К)
ЦЗ
34
Lebohang Petrus Nkaki
ЦЗ
3
Tlou Nkwe
ЦЗ
22
Табанг Матулуди
ЦЗ
21
Мануэль Камбала
ЦП
14
Ndamulelo Maphangule
ЦП
17
Bonginkosi Dlamini
ЦП
12
Cole Alexander
ЦП
7
Освин Апполлис
АП
9
Hlayisi Chauke
ЦФ
Мамелоди Сандаунс
1
Денис Оньянго
ВР
23
Терренс Машего
ЛЗ
6
Обри Модиба
ЛЗ
28
Zuko Mdunyelwa
ЦЗ
23
Rushine De Reuck
ЦЗ
12
Тапело Масеко
ЛВ
26
Эрвин Сааведра
ЦП
11
Marcelo Allende
ЦП
13
Икраам Рейнерс
ЦФ
Полокване Сити
50
Brian Bwire
ВР
5
Francious Baloyi
ЦЗ
33
Langelihle Ndlovu
ЦЗ
36
Thato Letshedi
ЦП
21
Sammy Seabi
ЦП
20
Raymond Daniels
ЦП
32
Sinhle Makhubela
ЦП
47
Monty Batlhabane
ЦП
19
Douglas Mapfumo
ЦФ
3-5-2
30
Уильямс
31
29
Лунга
27
Морена
43
35
21
6
42
38
Шалулиле
9
Салес
4-4-1-1
30
Сапунга
34
3
22
Матулуди
4
14
17
12
21
Камбала
7
Апполлис
9
29
Лунга
23
Машего
23
Машего
29
Лунга
21
26
Сааведра
26
Сааведра
21
35
11
11
35
38
Шалулиле
12
Масеко
12
Масеко
38
Шалулиле
9
Салес
13
Рейнерс
13
Рейнерс
9
Салес
9
19
19
9
Остались в запасе
Мамелоди Сандаунс
Полокване Сити
1
Денис Оньянго
ВР
6
Обри Модиба
ЛЗ
28
Zuko Mdunyelwa
ЦЗ
23
Rushine De Reuck
ЦЗ
Главный тренер
Мигел Кардозу
50
Brian Bwire
ВР
5
Francious Baloyi
ЦЗ
33
Langelihle Ndlovu
ЦЗ
36
Thato Letshedi
ЦП
21
Sammy Seabi
ЦП
20
Raymond Daniels
ЦП
32
Sinhle Makhubela
ЦП
47
Monty Batlhabane
ЦП
Остались в запасе
1
Денис Оньянго
ВР
6
Обри Модиба
ЛЗ
28
Zuko Mdunyelwa
ЦЗ
23
Rushine De Reuck
ЦЗ
Остались в запасе
50
Brian Bwire
ВР
5
Francious Baloyi
ЦЗ
33
Langelihle Ndlovu
ЦЗ
36
Thato Letshedi
ЦП
21
Sammy Seabi
ЦП
20
Raymond Daniels
ЦП
32
Sinhle Makhubela
ЦП
47
Monty Batlhabane
ЦП
Главный тренер
Мигел Кардозу
Статистика матча Мамелоди Сандаунс - Полокване Сити
1
Всего ударов по воротам
12
5
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
7
8
Офсайды
0
2
Количество передач
635
240
Сейвы
1
3
Точность передач %
87
63
Удары мимо ворот
7
4
Удары из пределов штрафной
5
1
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
Мамелоди Сандаунс
Межконтинентальный кубок, 1/4 финала
Мамелоди Сандаунс
2 : 1
19.09.2026
Аль-Ахли
ЮАР. Премьершип, 29 тур
ТС Гэлакси
3 : 2
12.05.2026
Мамелоди Сандаунс
ЮАР. Премьершип, 28 тур
Мамелоди Сандаунс
7 : 4
09.05.2026
Сивелеле
ЮАР. Премьершип, 27 тур
Мамелоди Сандаунс
1 : 1
06.05.2026
Кайзер Чифс
ЮАР. Премьершип, 30 тур
Мамелоди Сандаунс
3 : 0
03.05.2026
Полокване Сити
Полокване Сити
ЮАР. Премьершип, 29 тур
Полокване Сити
1 : 1
16.05.2026
Марумо Галлантс
ЮАР. Премьершип, 28 тур
Ламонтвиль Голден Эрроуз
0 : 0
09.05.2026
Полокване Сити
ЮАР. Премьершип, 27 тур
Ричардс-Бэй
0 : 0
06.05.2026
Полокване Сити
ЮАР. Премьершип, 30 тур
Мамелоди Сандаунс
3 : 0
03.05.2026
Полокване Сити
ЮАР. Премьершип, 13 тур
Полокване Сити
0 : 1
29.04.2026
Мамелоди Сандаунс
Информация о матче
Главный судья:
Thando Helpus Ndzandzeka, South Africa
Стадион:
Loftus Versfeld Stadium, Tshwane/Pretoria
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