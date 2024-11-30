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Расписание матчей
ЮАР. Премьершип
Мамелоди Сандаунс - Сехухуне
Мамелоди Сандаунс - Сехухуне: обзор матча 30 ноября 2024
Мамелоди Сандаунс
30.11.2024, суббота, 21:00
ЮАР. Премьершип, 5 тур
3 : 0
Завершен
Сехухуне
49'
А. Салес (П)
89'
И. Рейнерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мамелоди Сандаунс - Сехухуне
ГОЛ! 2:0!
И. Рейнерс
Пас отдал
Т. Морена
89'
Замена
Т. Масеко
️️️️
Л. Рибейро
86'
84'
Замена
S. Sihlali
️️️️
A. Boyeli
75'
Желтая карточка
S. Mkhize
Желтая карточка
M. Allende
73'
70'
Желтая карточка
V. Mncube
Желтая карточка
Т. Мокоена
69'
Замена
Т. Мокоена
️️️️
Б. Аубаас
66'
Замена
Т. Морена
️️️️
Х. Мудау
66'
Замена
М. Мвала
️️️️
Г. Кекана
65'
59'
Замена
V. Mncube
️️️️
M. Vandala
59'
Замена
Т. Монаре
️️️️
L. Kapinga
Желтая карточка
Б. Аубаас
52'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Салес
49'
Желтая карточка
О. Модиба
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мамелоди Сандаунс
30
Ронвен Уильямс
(К)
ВР
6
Обри Модиба
ЛЗ
20
Грант Кекана
ЦЗ
25
Хулисо Мудау
ПЗ
21
Sphelele Mkhulise
ЦП
11
Marcelo Allende
ЦП
15
Батуси Аубаас
ЦП
42
Malibongwe Khoza
ЦП
15
Лукас Рибейро
ЦФ
13
Икраам Рейнерс
ЦФ
9
Артур Салес
ЦФ
Главный тренер
Мигел Кардозу
Сехухуне
30
Бадра Али Сангаре
ВР
29
Trésor Yamba
ЦЗ
21
K. Mkhabela
ЦЗ
25
Vuyo Letlapa
ЦЗ
4
Daniel Cardoso
(К)
ЦЗ
15
Siphesihle Mkhize
ЦП
15
R. Mokhuoane
ЦП
9
A. Boyeli
ЦФ
7
K. Makgalwa
ЦФ
70
L. Kapinga
ЦФ
10
M. Vandala
ЦФ
Мамелоди Сандаунс
1
Денис Оньянго
ВР
40
Мотоби Мвала
ЦЗ
27
Тапело Морена
ПЗ
12
Тапело Масеко
ЛВ
4
Тебохо Мокоена
ЦП
26
Эрвин Сааведра
ЦП
35
Neo Maema
ЦП
28
Кобамело Кодисанг
ЦФ
38
Петер Шалулиле
ЦФ
Сехухуне
16
Renaldo Leaner
ВР
14
Sikhosonke Langa
ЦЗ
4
Njabulo Ngcobo
ЦЗ
8
Табанг Монаре
ЦП
10
V. Mncube
ЦП
80
Cameron Ashby
ЦП
38
Samkele Sihlali
ЦП
31
Tshepo Mokoane
ЦП
43
Pogiso Mahlangu
ЦФ
3-4-3
30
Уильямс
6
Модиба
20
Кекана
25
Мудау
21
15
Аубаас
42
11
9
Салес
13
Рейнерс
15
Рибейро
4-2-4
30
Сангаре
21
25
4
29
15
15
10
70
7
9
20
Кекана
40
Мвала
40
Мвала
20
Кекана
25
Мудау
27
Морена
27
Морена
25
Мудау
15
Аубаас
4
Мокоена
4
Мокоена
15
Аубаас
15
Рибейро
12
Масеко
12
Масеко
15
Рибейро
70
8
Монаре
8
Монаре
70
10
10
10
10
9
38
38
9
Остались в запасе
Мамелоди Сандаунс
Сехухуне
1
Денис Оньянго
ВР
26
Эрвин Сааведра
ЦП
35
Neo Maema
ЦП
28
Кобамело Кодисанг
ЦФ
38
Петер Шалулиле
ЦФ
Главный тренер
Мигел Кардозу
16
Renaldo Leaner
ВР
14
Sikhosonke Langa
ЦЗ
4
Njabulo Ngcobo
ЦЗ
80
Cameron Ashby
ЦП
31
Tshepo Mokoane
ЦП
43
Pogiso Mahlangu
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Оньянго
ВР
26
Эрвин Сааведра
ЦП
35
Neo Maema
ЦП
28
Кобамело Кодисанг
ЦФ
38
Петер Шалулиле
ЦФ
Остались в запасе
16
Renaldo Leaner
ВР
14
Sikhosonke Langa
ЦЗ
4
Njabulo Ngcobo
ЦЗ
80
Cameron Ashby
ЦП
31
Tshepo Mokoane
ЦП
43
Pogiso Mahlangu
ЦФ
Главный тренер
Мигел Кардозу
Статистика матча Мамелоди Сандаунс - Сехухуне
4
2
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
10
13
Офсайды
7
4
Количество передач
610
204
Сейвы
3
2
Точность передач %
87
71
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
6
7
Матчи команд
Мамелоди Сандаунс
Межконтинентальный кубок, 1/4 финала
Мамелоди Сандаунс
2 : 1
19.09.2026
Аль-Ахли
ЮАР. Премьершип, 29 тур
ТС Гэлакси
3 : 2
12.05.2026
Мамелоди Сандаунс
ЮАР. Премьершип, 28 тур
Мамелоди Сандаунс
7 : 4
09.05.2026
Сивелеле
ЮАР. Премьершип, 27 тур
Мамелоди Сандаунс
1 : 1
06.05.2026
Кайзер Чифс
ЮАР. Премьершип, 30 тур
Мамелоди Сандаунс
3 : 0
03.05.2026
Полокване Сити
Сехухуне
ЮАР. Премьершип, 30 тур
Сехухуне
2 : 2
23.05.2026
Сивелеле
ЮАР. Премьершип, 29 тур
Ричардс-Бэй
1 : 1
16.05.2026
Сехухуне
ЮАР. Премьершип, 28 тур
Сехухуне
0 : 2
10.05.2026
Кайзер Чифс
ЮАР. Премьершип, 27 тур
Чиппа Юнайтед
1 : 3
06.05.2026
Сехухуне
ЮАР. Премьершип, 26 тур
Сехухуне
1 : 1
25.04.2026
Марумо Галлантс
Информация о матче
Стадион:
Loftus Versfeld Stadium, Tshwane/Pretoria
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