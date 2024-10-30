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Расписание матчей
ЮАР. Премьершип
Мамелоди Сандаунс - Кейптаун Сити
Мамелоди Сандаунс - Кейптаун Сити: обзор матча 30 октября 2024
Мамелоди Сандаунс
30.10.2024, среда, 20:30
ЮАР. Премьершип, 5 тур
3 : 0
Завершен
Кейптаун Сити
16'
П. Шалулиле
37'
Л. Рибейро
52'
П. Шалулиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мамелоди Сандаунс - Кейптаун Сити
Желтая карточка
Д. Лунга
85'
Замена
R. Coetzee
️️️️
Б. Аубаас
84'
Замена
Т. Морена
️️️️
Х. Мудау
84'
80'
Вторая желтая
А. Петрус
Замена
Т. Лорч
️️️️
И. Рейнерс
77'
Желтая карточка
М. Мвала
74'
Замена
А. Салес
️️️️
Л. Рибейро
67'
Замена
Д. Лунга
️️️️
N. Maema
67'
63'
Замена
T. Goedeman
️️️️
D.
63'
Замена
A. Soukouna
️️️️
П. Тьюеза
ГОЛ! 3:0!
П. Шалулиле
Пас отдал
И. Рейнерс
52'
48'
Желтая карточка
А. Петрус
46'
Замена
T. Mkhize
️️️️
L. Slatsha
46'
Замена
G. Amato
️️️️
F. Makaringe
Желтая карточка
Л. Рибейро
43'
ГОЛ! 2:0!
Л. Рибейро
Пас отдал
Х. Мудау
37'
ГОЛ! 1:0!
П. Шалулиле
Пас отдал
Л. Рибейро
16'
11'
Желтая карточка
П. Тьюеза
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мамелоди Сандаунс
30
Ронвен Уильямс
(К)
ВР
6
Обри Модиба
ЛЗ
20
Грант Кекана
ЦЗ
40
Мотоби Мвала
ЦЗ
25
Хулисо Мудау
ПЗ
15
Батуси Аубаас
ЦП
11
Marcelo Allende
ЦП
35
Neo Maema
ЦП
15
Лукас Рибейро
ЦФ
13
Икраам Рейнерс
ЦФ
38
Петер Шалулиле
ЦФ
Главный тренер
Мигел Кардозу
Кейптаун Сити
14
Апроциус Петрус
ЛЗ
24
Keanu Cupido
(К)
ЦЗ
21
Принс Тьюеза
ЛВ
58
Siphamandla Dondolo
ЦП
44
Luyolo Slatsha
ЦП
33
Heaven Sereetsi
ЦП
93
Fortune Makaringe
ЦП
24
Kayden Francis
ЦП
1
Darren Keet
ЦФ
7
Domingo
ЦФ
25
Lorenzo Gordinho
ЦФ
Главный тренер
Эрик Тинклер
Мамелоди Сандаунс
1
Денис Оньянго
ВР
29
Дивайн Лунга
ЦЗ
23
Rushine De Reuck
ЦЗ
44
Rivaldo Coetzee
ЦЗ
27
Тапело Морена
ПЗ
4
Тембинкоси Лорч
ЦП
21
Sphelele Mkhulise
ЦП
28
Кобамело Кодисанг
ЦФ
9
Артур Салес
ЦФ
Кейптаун Сити
1
Elson Sitthole
ВР
2
Thamsanqa Mkhize
ЦЗ
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
11
Jaedin Rhodes
ЦП
55
Gabriel Amato
ЦП
20
Darwin Gonzalez
ЦП
27
Taahir Goedeman
ЦП
17
Lefa Aphane
ЦП
9
Amadou Soukouna
ЦФ
4-3-3
30
Уильямс
6
Модиба
20
Кекана
40
Мвала
25
Мудау
15
Аубаас
11
35
38
Шалулиле
13
Рейнерс
15
Рибейро
2-5-1-3
24
14
Петрус
58
33
93
24
44
21
Тьюеза
25
7
1
35
29
Лунга
29
Лунга
35
15
Аубаас
44
44
15
Аубаас
25
Мудау
27
Морена
27
Морена
25
Мудау
13
Рейнерс
4
Лорч
4
Лорч
13
Рейнерс
15
Рибейро
9
Салес
9
Салес
15
Рибейро
44
2
2
44
93
55
55
93
7
27
27
7
21
Тьюеза
9
9
21
Тьюеза
Остались в запасе
Мамелоди Сандаунс
Кейптаун Сити
1
Денис Оньянго
ВР
23
Rushine De Reuck
ЦЗ
21
Sphelele Mkhulise
ЦП
28
Кобамело Кодисанг
ЦФ
Главный тренер
Мигел Кардозу
1
Elson Sitthole
ВР
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
11
Jaedin Rhodes
ЦП
20
Darwin Gonzalez
ЦП
17
Lefa Aphane
ЦП
Главный тренер
Эрик Тинклер
Остались в запасе
1
Денис Оньянго
ВР
23
Rushine De Reuck
ЦЗ
21
Sphelele Mkhulise
ЦП
28
Кобамело Кодисанг
ЦФ
Остались в запасе
1
Elson Sitthole
ВР
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
11
Jaedin Rhodes
ЦП
20
Darwin Gonzalez
ЦП
17
Lefa Aphane
ЦП
Главный тренер
Мигел Кардозу
Главный тренер
Эрик Тинклер
Статистика матча Мамелоди Сандаунс - Кейптаун Сити
3
1
2
Всего ударов по воротам
9
4
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
2
Нарушения
17
9
Офсайды
9
8
Количество передач
459
356
Сейвы
3
0
Точность передач %
88
81
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Матчи команд
Мамелоди Сандаунс
Межконтинентальный кубок, 1/4 финала
Мамелоди Сандаунс
2 : 1
19.09.2026
Аль-Ахли
ЮАР. Премьершип, 29 тур
ТС Гэлакси
3 : 2
12.05.2026
Мамелоди Сандаунс
ЮАР. Премьершип, 28 тур
Мамелоди Сандаунс
7 : 4
09.05.2026
Сивелеле
ЮАР. Премьершип, 27 тур
Мамелоди Сандаунс
1 : 1
06.05.2026
Кайзер Чифс
ЮАР. Премьершип, 30 тур
Мамелоди Сандаунс
3 : 0
03.05.2026
Полокване Сити
Кейптаун Сити
ЮАР. Премьершип, Переходные матчи
Кейптаун Сити
1 : 1
10.06.2026
Магеси
ЮАР. Премьершип, Общий этап
Магеси
2 : 0
30.05.2026
Кейптаун Сити
ЮАР. Премьершип, 24 тур
Кейптаун Сити
0 : 0
24.05.2025
Стелленбос
ЮАР. Премьершип, 23 тур
Полокване Сити
0 : 2
17.05.2025
Кейптаун Сити
ЮАР. Премьершип, 23 тур
Кейптаун Сити
0 : 2
03.05.2025
Мамелоди Сандаунс
Информация о матче
Главный судья:
Jelly Chavani, South Africa
Стадион:
Loftus Versfeld Stadium, Tshwane/Pretoria
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