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Расписание матчей
ЮАР. Премьершип
Полокване Сити - Мамелоди Сандаунс
Полокване Сити - Мамелоди Сандаунс: обзор матча 27 октября 2024
Полокване Сити
27.10.2024, воскресенье, 17:00
ЮАР. Премьершип, 4 тур
1 : 0
Завершен
Мамелоди Сандаунс
82'
B. Nikani
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Полокване Сити - Мамелоди Сандаунс
90'
+2
Замена
П. Шалулиле
️️️️
M. Lebusa
89'
Желтая карточка
Т. Мокоена
ГОЛ! 1:0!
B. Nikani
82'
Желтая карточка
М. Камбала
78'
Замена
D. Mapfumo
️️️️
H. Chauke
71'
58'
Замена
К. Кодисанг
️️️️
Т. Мэттьюз
53'
Замена
А. Салес
️️️️
S. Mabena
Желтая карточка
B. Nikani
51'
46'
Замена
S. Mkhulise
️️️️
M. Allende
46'
Замена
Т. Мокоена
️️️️
L. Maboe
45'
Желтая карточка
M. Allende
24'
Желтая карточка
L. Maboe
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Полокване Сити
30
Мануэль Сапунга
ВР
22
Табанг Матулуди
ЦЗ
4
Bulelani Nikani
(К)
ЦЗ
34
Lebohang Petrus Nkaki
ЦЗ
3
Tlou Nkwe
ЦЗ
14
Ndamulelo Maphangule
ЦП
21
Мануэль Камбала
ЦП
17
Bonginkosi Dlamini
ЦП
12
Cole Alexander
ЦП
7
Освин Апполлис
АП
9
Hlayisi Chauke
ЦФ
Мамелоди Сандаунс
1
Денис Оньянго
ВР
23
Rushine De Reuck
ЦЗ
44
Rivaldo Coetzee
ЦЗ
31
Mosa Lebusa
ЦЗ
27
Тапело Морена
ПЗ
6
Lebohang Maboe
ЦП
11
Marcelo Allende
ЦП
31
Asekho Tiwani
ЦП
17
Ташрик Мэттьюз
ЦП
13
Икраам Рейнерс
ЦФ
22
Siyabonga Mabena
ЦФ
Главный тренер
Мигел Кардозу
Полокване Сити
50
Brian Bwire
ВР
5
Francious Baloyi
ЦЗ
33
Langelihle Ndlovu
ЦЗ
32
Sinhle Makhubela
ЦП
21
Sammy Seabi
ЦП
20
Raymond Daniels
ЦП
16
Stevens Goovadia
ЦП
19
Douglas Mapfumo
ЦФ
10
Puleng Tlolane
ЦФ
Мамелоди Сандаунс
26
Reyaad Pieterse
ВР
20
Грант Кекана
ЦЗ
25
Хулисо Мудау
ПЗ
35
Neo Maema
ЦП
4
Тебохо Мокоена
ЦП
21
Sphelele Mkhulise
ЦП
38
Петер Шалулиле
ЦФ
28
Кобамело Кодисанг
ЦФ
9
Артур Салес
ЦФ
4-4-1-1
30
Сапунга
22
Матулуди
34
3
4
14
17
12
21
Камбала
7
Апполлис
9
4-4-2
1
Оньянго
27
Морена
44
31
23
11
31
17
Мэттьюз
6
22
13
Рейнерс
9
19
19
9
6
4
Мокоена
4
Мокоена
6
11
21
21
11
31
38
Шалулиле
38
Шалулиле
31
17
Мэттьюз
28
Кодисанг
28
Кодисанг
17
Мэттьюз
22
9
Салес
9
Салес
22
Остались в запасе
Полокване Сити
Мамелоди Сандаунс
50
Brian Bwire
ВР
5
Francious Baloyi
ЦЗ
33
Langelihle Ndlovu
ЦЗ
32
Sinhle Makhubela
ЦП
21
Sammy Seabi
ЦП
20
Raymond Daniels
ЦП
16
Stevens Goovadia
ЦП
10
Puleng Tlolane
ЦФ
26
Reyaad Pieterse
ВР
20
Грант Кекана
ЦЗ
25
Хулисо Мудау
ПЗ
35
Neo Maema
ЦП
Главный тренер
Мигел Кардозу
Остались в запасе
50
Brian Bwire
ВР
5
Francious Baloyi
ЦЗ
33
Langelihle Ndlovu
ЦЗ
32
Sinhle Makhubela
ЦП
21
Sammy Seabi
ЦП
20
Raymond Daniels
ЦП
16
Stevens Goovadia
ЦП
10
Puleng Tlolane
ЦФ
Остались в запасе
26
Reyaad Pieterse
ВР
20
Грант Кекана
ЦЗ
25
Хулисо Мудау
ПЗ
35
Neo Maema
ЦП
Главный тренер
Мигел Кардозу
Статистика матча Полокване Сити - Мамелоди Сандаунс
2
3
Всего ударов по воротам
11
4
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
12
13
Офсайды
4
1
Количество передач
195
502
Сейвы
0
2
Точность передач %
57
81
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Матчи команд
Полокване Сити
ЮАР. Премьершип, 29 тур
Полокване Сити
1 : 1
16.05.2026
Марумо Галлантс
ЮАР. Премьершип, 28 тур
Ламонтвиль Голден Эрроуз
0 : 0
09.05.2026
Полокване Сити
ЮАР. Премьершип, 27 тур
Ричардс-Бэй
0 : 0
06.05.2026
Полокване Сити
ЮАР. Премьершип, 30 тур
Мамелоди Сандаунс
3 : 0
03.05.2026
Полокване Сити
ЮАР. Премьершип, 13 тур
Полокване Сити
0 : 1
29.04.2026
Мамелоди Сандаунс
Мамелоди Сандаунс
Межконтинентальный кубок, 1/4 финала
Мамелоди Сандаунс
2 : 1
19.09.2026
Аль-Ахли
ЮАР. Премьершип, 29 тур
ТС Гэлакси
3 : 2
12.05.2026
Мамелоди Сандаунс
ЮАР. Премьершип, 28 тур
Мамелоди Сандаунс
7 : 4
09.05.2026
Сивелеле
ЮАР. Премьершип, 27 тур
Мамелоди Сандаунс
1 : 1
06.05.2026
Кайзер Чифс
ЮАР. Премьершип, 30 тур
Мамелоди Сандаунс
3 : 0
03.05.2026
Полокване Сити
Информация о матче
Стадион:
Peter Mokaba Stadium, Polokwane
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