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Расписание матчей
ЮАР. Премьершип
Кайзер Чифс - Мамелоди Сандаунс
Кайзер Чифс - Мамелоди Сандаунс: обзор матча 28 сентября 2024
Кайзер Чифс
28.09.2024, суббота, 16:00
ЮАР. Премьершип, 3 тур
1 : 2
Завершен
Мамелоди Сандаунс
9'
R. Chivaviro
31'
Л. Рибейро
37'
И. Рейнерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайзер Чифс - Мамелоди Сандаунс
90'
+2
Желтая карточка
S. Mkhulise
86'
Замена
R. De Reuck
️️️️
И. Рейнерс
85'
Желтая карточка
Т. Морена
Замена
P. Mmodi
️️️️
Y. Maart
74'
Замена
N. Blom
️️️️
G. Sirino
74'
74'
Замена
S. Mkhulise
️️️️
Т. Мэттьюз
Замена
A. Du Preez
️️️️
W. Duba
65'
61'
Замена
О. Модиба
️️️️
Т. Зване
61'
Замена
П. Шалулиле
️️️️
Л. Рибейро
Желтая карточка
R. Chivaviro
57'
37'
ГОЛ! 1:2!
И. Рейнерс
Пас отдал
Л. Рибейро
31'
ГОЛ! 1:1!
Л. Рибейро
Пас отдал
Т. Мэттьюз
Желтая карточка
И. Мигель
23'
Желтая карточка
G. Sirino
14'
ГОЛ! 1:0!
R. Chivaviro
Пас отдал
Р. Фрослер
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайзер Чифс
71
Fiacre Ntwari
ВР
84
Инасиу Мигель
ЦЗ
14
Rushwin Dortley
ЦЗ
48
Брэдли Кросс
ЦЗ
39
Рив Фрослер
ПЗ
5
Эдсон Кастильо
ЦП
6
Yusuf Maart
(К)
ЦП
47
Wandile Duba
ЦП
7
Mduduzi Shabalala
ЦП
10
Gastón Sirino
ЦФ
7
Ranga Chivaviro
ЦФ
Мамелоди Сандаунс
30
Ронвен Уильямс
ВР
20
Грант Кекана
ЦЗ
44
Rivaldo Coetzee
ЦЗ
31
Mosa Lebusa
ЦЗ
27
Тапело Морена
ПЗ
11
Marcelo Allende
ЦП
31
Asekho Tiwani
ЦП
17
Ташрик Мэттьюз
ЦП
18
Темба Зване
(К)
АП
13
Икраам Рейнерс
ЦФ
15
Лукас Рибейро
ЦФ
Главный тренер
Мигел Кардозу
Кайзер Чифс
44
Bruce Bvuma
ВР
25
Spiwe Msimango
ЦЗ
50
Happy Mashiane
ЦЗ
6
Njabulo Blom
ЦЗ
28
Mfundo Vilakazi
ЦП
13
Pule Mmodi
ЦП
31
Samkelo Zwane
ЦП
9
Ashley Du Preez
ЦФ
11
Christian Saile Basomboli
ЦФ
Мамелоди Сандаунс
1
Денис Оньянго
ВР
6
Обри Модиба
ЛЗ
23
Rushine De Reuck
ЦЗ
25
Хулисо Мудау
ПЗ
12
Тапело Масеко
ЛВ
21
Sphelele Mkhulise
ЦП
6
Lebohang Maboe
ЦП
38
Петер Шалулиле
ЦФ
28
Кобамело Кодисанг
ЦФ
4-4-2
71
84
Мигель
14
48
Кросс
39
Фрослер
5
Кастильо
47
7
6
7
10
4-3-1-2
30
Уильямс
27
Морена
44
31
20
Кекана
11
31
17
Мэттьюз
18
Зване
15
Рибейро
13
Рейнерс
10
6
6
10
6
13
13
6
47
9
9
47
18
Зване
6
Модиба
6
Модиба
18
Зване
13
Рейнерс
23
23
13
Рейнерс
17
Мэттьюз
21
21
17
Мэттьюз
15
Рибейро
38
Шалулиле
38
Шалулиле
15
Рибейро
Остались в запасе
Кайзер Чифс
Мамелоди Сандаунс
44
Bruce Bvuma
ВР
25
Spiwe Msimango
ЦЗ
50
Happy Mashiane
ЦЗ
28
Mfundo Vilakazi
ЦП
31
Samkelo Zwane
ЦП
11
Christian Saile Basomboli
ЦФ
1
Денис Оньянго
ВР
25
Хулисо Мудау
ПЗ
6
Lebohang Maboe
ЦП
12
Тапело Масеко
ЛВ
28
Кобамело Кодисанг
ЦФ
Главный тренер
Мигел Кардозу
Остались в запасе
44
Bruce Bvuma
ВР
25
Spiwe Msimango
ЦЗ
50
Happy Mashiane
ЦЗ
28
Mfundo Vilakazi
ЦП
31
Samkelo Zwane
ЦП
11
Christian Saile Basomboli
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Оньянго
ВР
25
Хулисо Мудау
ПЗ
6
Lebohang Maboe
ЦП
12
Тапело Масеко
ЛВ
28
Кобамело Кодисанг
ЦФ
Главный тренер
Мигел Кардозу
Статистика матча Кайзер Чифс - Мамелоди Сандаунс
3
2
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
6
Нарушения
10
25
Офсайды
3
7
Количество передач
306
462
Сейвы
2
4
Точность передач %
78
85
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
1
3
Матчи команд
Кайзер Чифс
ЮАР. Премьершип, 30 тур
Кайзер Чифс
0 : 1
23.05.2026
Чиппа Юнайтед
ЮАР. Премьершип, 29 тур
АмаЗулу
0 : 1
16.05.2026
Кайзер Чифс
ЮАР. Премьершип, 28 тур
Сехухуне
0 : 2
10.05.2026
Кайзер Чифс
ЮАР. Премьершип, 27 тур
Мамелоди Сандаунс
1 : 1
06.05.2026
Кайзер Чифс
ЮАР. Премьершип, 17 тур
Сивелеле
2 : 0
29.04.2026
Кайзер Чифс
Мамелоди Сандаунс
Межконтинентальный кубок, 1/4 финала
Мамелоди Сандаунс
2 : 1
19.09.2026
Аль-Ахли
ЮАР. Премьершип, 29 тур
ТС Гэлакси
3 : 2
12.05.2026
Мамелоди Сандаунс
ЮАР. Премьершип, 28 тур
Мамелоди Сандаунс
7 : 4
09.05.2026
Сивелеле
ЮАР. Премьершип, 27 тур
Мамелоди Сандаунс
1 : 1
06.05.2026
Кайзер Чифс
ЮАР. Премьершип, 30 тур
Мамелоди Сандаунс
3 : 0
03.05.2026
Полокване Сити
Информация о матче
Стадион:
First National Bank Stadium, Johannesburg
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