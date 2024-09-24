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Расписание матчей
ЮАР. Премьершип
Мамелоди Сандаунс - Марумо Галлантс
Мамелоди Сандаунс - Марумо Галлантс: обзор матча 24 сентября 2024
Мамелоди Сандаунс
24.09.2024, вторник, 18:30
ЮАР. Премьершип, 2 тур
4 : 1
Завершен
Марумо Галлантс
9'
Т. Мэттьюз
34'
И. Рейнерс
48'
Л. Рибейро
71'
S. Mkhulise
88'
Г. Мханго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мамелоди Сандаунс - Марумо Галлантс
Желтая карточка
S. Mkhulise
90'
88'
ГОЛ! 4:1!
Г. Мханго
87'
Пенальти не реализован!
Г. Мханго
83'
Желтая карточка
E. Manaka
Замена
Z. Mdunyelwa
️️️️
Т. Морена
78'
Замена
Т. Лорч
️️️️
И. Рейнерс
78'
ГОЛ! 4:0!
S. Mkhulise
71'
63'
Желтая карточка
Г. Мханго
62'
Замена
Г. Мханго
️️️️
S. Sithole
Замена
П. Шалулиле
️️️️
Л. Рибейро
60'
Замена
S. Mkhulise
️️️️
R. Coetzee
59'
ГОЛ! 3:0!
Л. Рибейро
Пас отдал
Т. Мэттьюз
48'
ГОЛ! 2:0!
И. Рейнерс
Пас отдал
Т. Мэттьюз
34'
ГОЛ! 1:0!
Т. Мэттьюз
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мамелоди Сандаунс
30
Ронвен Уильямс
(К)
ВР
6
Обри Модиба
ЛЗ
20
Грант Кекана
ЦЗ
44
Rivaldo Coetzee
ЦЗ
31
Mosa Lebusa
ЦЗ
27
Тапело Морена
ПЗ
11
Marcelo Allende
ЦП
31
Asekho Tiwani
ЦП
17
Ташрик Мэттьюз
ЦП
15
Лукас Рибейро
ЦФ
13
Икраам Рейнерс
ЦФ
Главный тренер
Мигел Кардозу
Марумо Галлантс
16
Даниэль Акпейи
ВР
24
Vusi Sibiya
ЦЗ
4
Lebohang Mabotja
ЦЗ
37
Mbhazima Rikhotso
ЦП
27
Siyabulela Shai
ЦП
26
S. Sithole
ЦП
14
Phathutshedzo Nange
ЦП
11
Thapelo Dhludhlu
ЦП
5
Edgar Manaka
(К)
ЦП
6
Kamohelo Mahlatsi
ЦФ
45
Даниэль Мсендами
ЦФ
Главный тренер
Дан Малесела
Мамелоди Сандаунс
1
Денис Оньянго
ВР
28
Zuko Mdunyelwa
ЦЗ
42
Malibongwe Khoza
ЦП
21
Sphelele Mkhulise
ЦП
4
Тембинкоси Лорч
ЦП
6
Lebohang Maboe
ЦП
18
Темба Зване
АП
28
Кобамело Кодисанг
ЦФ
38
Петер Шалулиле
ЦФ
Марумо Галлантс
1
Nicholas Mlambo
ВР
16
Xolani Mlambo
ЦЗ
43
Mpho Chabatsane
ЦП
50
Siyabonga Nhlapo
ЦП
25
Trevor Mathiane
ЦП
10
Mpambaniso Monde
ЦП
29
Thapelo Mokobodi
ЦП
15
Masindi Nemtajela
ЦП
7
Габадинхо Мханго
ЦФ
3-2-3-2
30
Уильямс
20
Кекана
44
31
6
Модиба
27
Морена
11
31
17
Мэттьюз
13
Рейнерс
15
Рибейро
2-5-1-2
16
Акпейи
24
4
27
14
11
5
26
37
45
Мсендами
6
27
Морена
28
28
27
Морена
44
21
21
44
13
Рейнерс
4
Лорч
4
Лорч
13
Рейнерс
15
Рибейро
38
Шалулиле
38
Шалулиле
15
Рибейро
26
7
Мханго
7
Мханго
26
Остались в запасе
Мамелоди Сандаунс
Марумо Галлантс
1
Денис Оньянго
ВР
42
Malibongwe Khoza
ЦП
6
Lebohang Maboe
ЦП
18
Темба Зване
АП
28
Кобамело Кодисанг
ЦФ
Главный тренер
Мигел Кардозу
1
Nicholas Mlambo
ВР
16
Xolani Mlambo
ЦЗ
43
Mpho Chabatsane
ЦП
50
Siyabonga Nhlapo
ЦП
25
Trevor Mathiane
ЦП
10
Mpambaniso Monde
ЦП
29
Thapelo Mokobodi
ЦП
15
Masindi Nemtajela
ЦП
Главный тренер
Дан Малесела
Остались в запасе
1
Денис Оньянго
ВР
42
Malibongwe Khoza
ЦП
6
Lebohang Maboe
ЦП
18
Темба Зване
АП
28
Кобамело Кодисанг
ЦФ
Остались в запасе
1
Nicholas Mlambo
ВР
16
Xolani Mlambo
ЦЗ
43
Mpho Chabatsane
ЦП
50
Siyabonga Nhlapo
ЦП
25
Trevor Mathiane
ЦП
10
Mpambaniso Monde
ЦП
29
Thapelo Mokobodi
ЦП
15
Masindi Nemtajela
ЦП
Главный тренер
Мигел Кардозу
Главный тренер
Дан Малесела
Статистика матча Мамелоди Сандаунс - Марумо Галлантс
1
2
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
9
6
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
0
7
Нарушения
13
6
Офсайды
4
1
Количество передач
578
354
Сейвы
5
5
Точность передач %
87
84
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Матчи команд
Мамелоди Сандаунс
Межконтинентальный кубок, 1/4 финала
Мамелоди Сандаунс
2 : 1
19.09.2026
Аль-Ахли
ЮАР. Премьершип, 29 тур
ТС Гэлакси
3 : 2
12.05.2026
Мамелоди Сандаунс
ЮАР. Премьершип, 28 тур
Мамелоди Сандаунс
7 : 4
09.05.2026
Сивелеле
ЮАР. Премьершип, 27 тур
Мамелоди Сандаунс
1 : 1
06.05.2026
Кайзер Чифс
ЮАР. Премьершип, 30 тур
Мамелоди Сандаунс
3 : 0
03.05.2026
Полокване Сити
Марумо Галлантс
ЮАР. Премьершип, 30 тур
Марумо Галлантс
0 : 0
23.05.2026
Стелленбос
ЮАР. Премьершип, 29 тур
Полокване Сити
1 : 1
16.05.2026
Марумо Галлантс
ЮАР. Премьершип, 28 тур
Марумо Галлантс
1 : 1
09.05.2026
Ричардс-Бэй
ЮАР. Премьершип, 27 тур
Марумо Галлантс
1 : 1
06.05.2026
ТС Гэлакси
ЮАР. Премьершип, 26 тур
Сехухуне
1 : 1
25.04.2026
Марумо Галлантс
Информация о матче
Стадион:
Loftus Versfeld Stadium, Tshwane/Pretoria
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