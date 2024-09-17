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Расписание матчей
ЮАР. Премьершип
Мамелоди Сандаунс - СуперСпорт Юнайтед
Мамелоди Сандаунс - СуперСпорт Юнайтед: обзор матча 17 сентября 2024
Мамелоди Сандаунс
17.09.2024, вторник, 20:30
ЮАР. Премьершип, 1 тур
2 : 0
Завершен
СуперСпорт Юнайтед
62'
И. Рейнерс
65'
Л. Рибейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мамелоди Сандаунс - СуперСпорт Юнайтед
90'
+5
Желтая карточка
L. Lakay
86'
Замена
E. Mbangossoum
️️️️
S. Ndlovu
Замена
Т. Лорч
️️️️
Л. Рибейро
83'
Замена
Б. Аубаас
️️️️
И. Рейнерс
78'
70'
Замена
S. Magidigidi
️️️️
И. Окон
ГОЛ! 2:0!
Л. Рибейро
65'
ГОЛ! 1:0!
И. Рейнерс
Пас отдал
Т. Зване
62'
Замена
Т. Мэттьюз
️️️️
П. Шалулиле
61'
Замена
О. Модиба
️️️️
L. Maboe
61'
Замена
Т. Зване
️️️️
M. Allende
61'
46'
Замена
G. Moralo
️️️️
V. Pule
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мамелоди Сандаунс
30
Ронвен Уильямс
(К)
ВР
20
Грант Кекана
ЦЗ
44
Rivaldo Coetzee
ЦЗ
31
Mosa Lebusa
ЦЗ
27
Тапело Морена
ПЗ
6
Lebohang Maboe
ЦП
11
Marcelo Allende
ЦП
31
Asekho Tiwani
ЦП
15
Лукас Рибейро
ЦФ
38
Петер Шалулиле
ЦФ
13
Икраам Рейнерс
ЦФ
Главный тренер
Мигел Кардозу
СуперСпорт Юнайтед
31
Рикардо Госс
ВР
3
Thulani Hlatshwayo
(К)
ЦЗ
4
Pogiso Sanoka
ЦЗ
19
Neo Rapoo
ЦЗ
2
Нийко Мобби
ПЗ
20
Име Окон
ЦП
10
Vincent Pule
ЦП
8
Siphesihle Ndlovu
ЦП
8
Кеанин Айер
ПП
11
Terrence Dzvukamanja
ЦФ
9
Nokutenda Mangezi
ЦФ
Мамелоди Сандаунс
1
Денис Оньянго
ВР
6
Обри Модиба
ЛЗ
42
Malibongwe Khoza
ЦП
15
Батуси Аубаас
ЦП
21
Sphelele Mkhulise
ЦП
4
Тембинкоси Лорч
ЦП
17
Ташрик Мэттьюз
ЦП
18
Темба Зване
АП
22
Siyabonga Mabena
ЦФ
СуперСпорт Юнайтед
27
Thakasani Mbanjwa
ВР
7
Lyle Lakay
ЦЗ
14
Bilal Baloyi
ЦЗ
29
Aphiwe Baliti
ЦЗ
6
Gape Moralo
ЦП
5
Eric Mbangossoum
ЦП
18
Brooklyn Poggenpoel
ЦП
25
Siviwe Magidigidi
ЦП
45
Thabang Mahlangu
ЦФ
4-3-3
30
Уильямс
20
Кекана
44
31
27
Морена
6
11
31
13
Рейнерс
38
Шалулиле
15
Рибейро
4-4-2
31
Госс
2
Мобби
4
19
3
8
Айер
10
8
20
Окон
9
11
6
6
Модиба
6
Модиба
6
13
Рейнерс
15
Аубаас
15
Аубаас
13
Рейнерс
15
Рибейро
4
Лорч
4
Лорч
15
Рибейро
38
Шалулиле
17
Мэттьюз
17
Мэттьюз
38
Шалулиле
11
18
Зване
18
Зване
11
10
6
6
10
8
5
5
8
20
Окон
25
25
20
Окон
Остались в запасе
Мамелоди Сандаунс
СуперСпорт Юнайтед
1
Денис Оньянго
ВР
42
Malibongwe Khoza
ЦП
21
Sphelele Mkhulise
ЦП
22
Siyabonga Mabena
ЦФ
Главный тренер
Мигел Кардозу
27
Thakasani Mbanjwa
ВР
7
Lyle Lakay
ЦЗ
14
Bilal Baloyi
ЦЗ
29
Aphiwe Baliti
ЦЗ
18
Brooklyn Poggenpoel
ЦП
45
Thabang Mahlangu
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Оньянго
ВР
42
Malibongwe Khoza
ЦП
21
Sphelele Mkhulise
ЦП
22
Siyabonga Mabena
ЦФ
Остались в запасе
27
Thakasani Mbanjwa
ВР
7
Lyle Lakay
ЦЗ
14
Bilal Baloyi
ЦЗ
29
Aphiwe Baliti
ЦЗ
18
Brooklyn Poggenpoel
ЦП
45
Thabang Mahlangu
ЦФ
Главный тренер
Мигел Кардозу
Статистика матча Мамелоди Сандаунс - СуперСпорт Юнайтед
1
Всего ударов по воротам
9
6
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
17
6
Офсайды
2
6
Количество передач
607
236
Сейвы
3
3
Точность передач %
85
63
Удары мимо ворот
3
2
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Мамелоди Сандаунс
Межконтинентальный кубок, 1/4 финала
Мамелоди Сандаунс
2 : 1
19.09.2026
Аль-Ахли
ЮАР. Премьершип, 29 тур
ТС Гэлакси
3 : 2
12.05.2026
Мамелоди Сандаунс
ЮАР. Премьершип, 28 тур
Мамелоди Сандаунс
7 : 4
09.05.2026
Сивелеле
ЮАР. Премьершип, 27 тур
Мамелоди Сандаунс
1 : 1
06.05.2026
Кайзер Чифс
ЮАР. Премьершип, 30 тур
Мамелоди Сандаунс
3 : 0
03.05.2026
Полокване Сити
СуперСпорт Юнайтед
ЮАР. Премьершип, 16 тур
СуперСпорт Юнайтед
1 : 1
29.05.2025
Ламонтвиль Голден Эрроуз
ЮАР. Премьершип, 24 тур
СуперСпорт Юнайтед
0 : 2
24.05.2025
Ричардс-Бэй
ЮАР. Премьершип, 21 тур
СуперСпорт Юнайтед
0 : 1
20.05.2025
Орландо Пайретс
ЮАР. Премьершип, 24 тур
Стелленбос
2 : 1
17.05.2025
СуперСпорт Юнайтед
ЮАР. Премьершип, 22 тур
СуперСпорт Юнайтед
2 : 0
03.05.2025
Чиппа Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Loftus Versfeld Stadium, Tshwane/Pretoria
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