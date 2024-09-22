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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Бостон Ривер - Ривер Плейт
Бостон Ривер - Ривер Плейт: обзор матча 22 сентября 2024
Бостон Ривер
22.09.2024, воскресенье, 19:30
Уругвай. Примера, 4 тур
3 : 1
Завершен
Ривер Плейт
19'
B. Damiani (П)
45+2'
J. Manuel Gutiérrez
47'
A. Amado
11'
C. Almeida
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бостон Ривер - Ривер Плейт
Замена
C. Valdez
️️️️
B. Damiani
87'
84'
Замена
F. Barone
️️️️
J. Zeballos
Замена
Y. Calleros
️️️️
M. Vera
75'
Замена
L. Barcia
️️️️
J. Manuel Gutiérrez
75'
70'
Замена
A. Bernardo Vera Flores
️️️️
M. Alfonso
Желтая карточка
L. Costa
68'
Замена
F. Chiappini
️️️️
A. Amado
65'
64'
Желтая карточка
N. Rodriguez
50'
Желтая карточка
M. Camarda
ГОЛ! 3:1!
A. Amado
47'
46'
Замена
M. Camarda
️️️️
J. Báez
Замена
️️️️
L. Suhr
46'
ГОЛ! 2:1!
J. Manuel Gutiérrez
45'
+2
43'
Желтая карточка
M. Alfonso
ГОЛ с пенальти! 1:1!
B. Damiani
19'
14'
Желтая карточка
C. Almeida
11'
ГОЛ! 0:1!
C. Almeida
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бостон Ривер
1
Santiago Silva
ВР
31
Juan Manuel Acosta
ЦЗ
2
Leonard Costa
ЦЗ
22
Хуан Родригес
ЦЗ
40
Ayrton Cougo
ЦЗ
8
Mauricio Vera
ЦЗ
29
Gastón Pérez
ЦП
10
Agustín Amado
ЦП
16
Leandro Suhr
ЦП
21
Franco Pérez
ЦФ
9
Bruno Damiani
ЦФ
24
Juan Manuel Gutiérrez
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Апуд
Ривер Плейт
12
Fabrizio Correa
ВР
23
Nicolás Olivera
ЦЗ
21
Norman Rodriguez
ЦЗ
13
Christian Almeida
ЦЗ
5
German Barrios
ЦП
25
Ramiro Cristobal
ЦП
22
Matías Alfonso
ЦП
27
Julio Báez
ЦП
17
Jose Valentin Amoroso Guerra
ЦП
7
Хоакин Лавега
ЦП
24
Joaquín Zeballos
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Итурральде
Бостон Ривер
1
Bruno Antúnez
ВР
30
Martin Gonzalez
ЦЗ
17
Gianni Rodriguez
ЦЗ
23
Carlos Valdez
ЦЗ
3
Yvo Calleros
ЦП
25
Felipe Chiappini
ЦП
36
Freddy Noguera
ЦФ
7
Leandro Barcia
ЦФ
7
Gustavo Viera
ЦФ
Ривер Плейт
12
Yonatan Irrazábal
ВР
33
Santiago Corbo
ЦЗ
6
Ramiro Fernandez
ЦЗ
2
Horacio Salaberry
ЦЗ
27
Tiago Galletto
ЦП
10
Agustín Bernardo Vera Flores
ЦП
13
Faustino Barone
ЦФ
29
Marcos Camarda
ЦФ
20
Santiago Nicolas Diaz Prado
ЦФ
30
Augusto Scarone
ЦФ
3-2-3-3
1
22
Родригес
40
8
2
31
29
10
16
24
9
21
3-5-1-1
12
23
21
13
25
27
17
7
Лавега
22
5
24
9
23
23
9
8
3
3
8
10
25
25
10
24
7
7
24
22
10
10
22
24
13
13
24
27
29
29
27
Остались в запасе
Бостон Ривер
Ривер Плейт
36
Freddy Noguera
ЦФ
1
Bruno Antúnez
ВР
30
Martin Gonzalez
ЦЗ
17
Gianni Rodriguez
ЦЗ
7
Gustavo Viera
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Апуд
12
Yonatan Irrazábal
ВР
33
Santiago Corbo
ЦЗ
6
Ramiro Fernandez
ЦЗ
2
Horacio Salaberry
ЦЗ
27
Tiago Galletto
ЦП
20
Santiago Nicolas Diaz Prado
ЦФ
30
Augusto Scarone
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Итурральде
Остались в запасе
36
Freddy Noguera
ЦФ
1
Bruno Antúnez
ВР
30
Martin Gonzalez
ЦЗ
17
Gianni Rodriguez
ЦЗ
7
Gustavo Viera
ЦФ
Остались в запасе
12
Yonatan Irrazábal
ВР
33
Santiago Corbo
ЦЗ
6
Ramiro Fernandez
ЦЗ
2
Horacio Salaberry
ЦЗ
27
Tiago Galletto
ЦП
20
Santiago Nicolas Diaz Prado
ЦФ
30
Augusto Scarone
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Апуд
Главный тренер
Игнасио Итурральде
Статистика матча Бостон Ривер - Ривер Плейт
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 15 тур
Бостон Ривер
1 : 0
19.11.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 14 тур
Сентраль Эспаньол
1 : 0
14.11.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 13 тур
Бостон Ривер
1 : 2
01.11.2026
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 12 тур
Серро Ларго
2 : 0
25.10.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 11 тур
Бостон Ривер
1 : 0
17.10.2026
Дефенсор Спортинг
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 15 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 4
09.11.2025
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 1
02.11.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 13 тур
Данубио
0 : 1
26.10.2025
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 12 тур
Ривер Плейт
1 : 1
19.10.2025
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 11 тур
Хувентуд
1 : 2
12.10.2025
Ривер Плейт
Информация о матче
Главный судья:
Javier Feres, Uruguay
Стадион:
Estadio Campeones Olimpicos, Florida
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«Эвертон» готовит сразу два трансфера
2015.08.24 20:09
Защитник «Ривер Плейта» подпишет контракт с «Эвертоном»
2015.08.21 13:21
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2015.08.24 20:09
Защитник «Ривер Плейта» подпишет контракт с «Эвертоном»
2015.08.21 13:21
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