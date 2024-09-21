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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Расинг М - Прогресо
Расинг М - Прогресо: обзор матча 21 сентября 2024
Расинг М
21.09.2024, суббота, 22:00
Уругвай. Примера, 4 тур
1 : 0
Завершен
Прогресо
67'
T. Espinosa
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Расинг М - Прогресо
Желтая карточка
M. Caceres
90'
+4
Замена
E. Da Silva
️️️️
A. Alaniz
88'
Замена
A. Hernandez
️️️️
T. Espinosa
88'
83'
Замена
G. Barreto
️️️️
G. Alles
83'
Замена
D. Asconeguy
️️️️
R. Izquierdo
83'
Замена
B. Joaquín Hernández Álvarez
️️️️
M. Marta
77'
Желтая карточка
M. Marta
74'
Желтая карточка
G. Alles
Замена
M. Caceres
️️️️
R. Teliz
73'
70'
Замена
G. Colman
️️️️
I. Lemmo
70'
Замена
P. Caballero
️️️️
A. Colombino
ГОЛ! 1:0!
T. Espinosa
67'
Желтая карточка
J. Varela
59'
Желтая карточка
M. Ferreira
57'
30'
Желтая карточка
I. Lemmo
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг М
25
Rodrigo Odriozola
ВР
4
Hugo Magallanes
ЦЗ
3
G. Bueno
ЦЗ
4
G. Cotugno
ЦЗ
17
M. Ferreira
ЦЗ
26
Thiago Espinosa
ЦЗ
7
J. Varela
ЦП
7
Agustín Alaniz
ЦП
23
L. Rodriguez
ЦП
25
Rodrigo Teliz
ЦП
23
D. Nandin
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
Прогресо
33
Nahuel Suárez
ВР
29
Nicolas Fernandez
ЦЗ
3
Martín Marta
ЦЗ
22
J. Gonzalez
ЦЗ
26
F. Silvera
ЦЗ
4
Rodrigo Izquierdo
ЦЗ
18
Gonzalo Castillo
ЦЗ
10
I. Lemmo
ЦП
8
Mario García
ЦП
8
Adrián Colombino
ЦФ
9
G. Alles
ЦФ
Главный тренер
Карлос Каноббио
Расинг М
1
Renzo Bacchia
ВР
33
German Peralta Dominguez
ЦЗ
26
M. Caceres
ЦП
10
Esteban Da Silva
ЦФ
7
Alejandro Severo
ЦФ
17
A. Hernandez
ЦФ
Прогресо
1
Matías Castro
ВР
2
Nicolás Gómez
ЦЗ
28
Danilo Asconeguy
ЦЗ
15
Mauro Martín
ЦЗ
16
Pablo Caballero
ЦП
27
A. Moreira
ЦФ
19
H. Sequeira
ЦФ
11
G. Colman
ЦФ
21
Gonzalo Barreto
ЦФ
30
Bruno Joaquín Hernández Álvarez
ЦФ
3-2-4-1
25
4
17
26
3
4
7
23
25
7
23
3-2-2-2
33
26
4
18
3
22
10
8
9
8
25
26
26
25
7
10
10
7
26
17
17
26
4
28
28
4
8
16
16
8
10
11
11
10
9
21
21
9
3
30
30
3
Остались в запасе
Расинг М
Прогресо
1
Renzo Bacchia
ВР
33
German Peralta Dominguez
ЦЗ
7
Alejandro Severo
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
1
Matías Castro
ВР
2
Nicolás Gómez
ЦЗ
15
Mauro Martín
ЦЗ
27
A. Moreira
ЦФ
19
H. Sequeira
ЦФ
Главный тренер
Карлос Каноббио
Остались в запасе
1
Renzo Bacchia
ВР
33
German Peralta Dominguez
ЦЗ
7
Alejandro Severo
ЦФ
Остались в запасе
1
Matías Castro
ВР
2
Nicolás Gómez
ЦЗ
15
Mauro Martín
ЦЗ
27
A. Moreira
ЦФ
19
H. Sequeira
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
Главный тренер
Карлос Каноббио
Статистика матча Расинг М - Прогресо
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Расинг М
Уругвай. Примера, 1/2 финала
Ливерпуль
2 : 2
28.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 15 тур
Расинг М
1 : 0
20.11.2026
Сентраль Эспаньол
Уругвай. Примера, 14 тур
Монтевидео Сити Торке
2 : 2
13.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 13 тур
Расинг М
3 : 1
31.10.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 12 тур
Дефенсор Спортинг
3 : 3
24.10.2026
Расинг М
Прогресо
Уругвай. Примера, 15 тур
Прогресо
1 : 1
19.11.2026
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 14 тур
Серро Ларго
2 : 2
13.11.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 13 тур
Прогресо
0 : 2
01.11.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 12 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 1
25.10.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 11 тур
Прогресо
2 : 0
17.10.2026
Хувентуд
Информация о матче
Главный судья:
Mathias De Armas, Uruguay
Стадион:
Освальдо Роберто
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