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Расписание матчей
Андорра. Примера Дивизио
Эсперанса - Интер
Эсперанса - Интер: обзор матча 22 сентября 2024
Эсперанса
22.09.2024, воскресенье, 12:00
Андорра. Примера Дивизио, 2 тур
0 : 3
Завершен
Интер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Эсперанса - Интер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эсперанса
Андорра. Примера Дивизио, 27 тур
Ордино
2 : 2
16.05.2026
Эсперанса
Андорра. Примера Дивизио, 26 тур
Эсперанса
0 : 3
10.05.2026
УЭ Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 24 тур
Санта-Колома
4 : 0
19.04.2026
Эсперанса
Андорра. Примера Дивизио, 23 тур
Эсперанса
0 : 1
13.04.2026
Пенья Энкарнада
Андорра. Примера Дивизио, 22 тур
Интер
0 : 2
22.03.2026
Эсперанса
Интер
Лига конференций, 5 тур
Хетафе
- : -
10.12.2026
Интер
Лига конференций, 4 тур
Интер
2 : 0
26.11.2026
Копенгаген
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Лига конференций, 2 тур
Интер
1 : 3
22.10.2026
Университатя
Лига конференций, 1 тур
Мьеллбю
2 : 0
15.10.2026
Интер
Лига конференций, 4 раунд
Интер
0 : 0
27.08.2026
Дрита
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Интер
Лига Конференций: шансы «Интер Эскальдес» и «Копенгагена» на победу в матче 4-го тура
26 ноября
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5 ноября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Интера Эскальдес» на победу в матче 3 тура
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5 ноября
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4 ноября
Лига Конференций: шансы «Интера Эскальдес» и «Университати Крайова» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Мьельбю» и «Интер Эскальдес» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
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