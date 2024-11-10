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Расписание матчей
Вьетнам. Лига V
Сонглам Нгеан - Тханьхоа
Сонглам Нгеан - Тханьхоа: обзор матча 10 ноября 2024
Сонглам Нгеан
10.11.2024, воскресенье, 14:00
Вьетнам. Лига V, 7 тур
0 : 1
Завершен
Тханьхоа
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Матчи команд
Сонглам Нгеан
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Сонглам Нгеан
1 : 3
07.06.2026
ПВФ-КАНД
Вьетнам. Лига V, 25 тур
Намдинь
3 : 0
31.05.2026
Сонглам Нгеан
Вьетнам. Лига V, 24 тур
Биньзыонг
0 : 1
24.05.2026
Сонглам Нгеан
Вьетнам. Лига V, 23 тур
Сонглам Нгеан
1 : 2
16.05.2026
Нин Бин
Вьетнам. Лига V, 22 тур
Хошимин Сити
3 : 1
10.05.2026
Сонглам Нгеан
Тханьхоа
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Дананг
4 : 0
07.06.2026
Тханьхоа
Вьетнам. Лига V, 25 тур
Тханьхоа
0 : 2
31.05.2026
Нин Бин
Вьетнам. Лига V, 24 тур
Тханьхоа
1 : 1
23.05.2026
Хоангань
Вьетнам. Лига V, 23 тур
Конг Ан Ханой
2 : 0
17.05.2026
Тханьхоа
Вьетнам. Лига V, 22 тур
Тханьхоа
1 : 0
09.05.2026
Ханой
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