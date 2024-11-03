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Расписание матчей
Вьетнам. Лига V
Конг Ан Ханой - Дананг
Конг Ан Ханой - Дананг: обзор матча 03 ноября 2024
Конг Ан Ханой
03.11.2024, воскресенье, 15:15
Вьетнам. Лига V, 6 тур
3 : 0
Завершен
Дананг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Конг Ан Ханой - Дананг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Конг Ан Ханой
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Касива Рейсол
- : -
01.12.2026
Конг Ан Ханой
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Конг Ан Ханой
3 : 1
24.11.2026
Виссел Кобе
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Конг Ан Ханой
0 : 0
03.11.2026
Киото Санга
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Шанхай Порт
2 : 3
27.10.2026
Конг Ан Ханой
Лига чемпионов АФК Элит, 2 тур
Конг Ан Ханой
0 : 1
13.10.2026
Касима Антлерс
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Гамба Осака
4 : 1
15.09.2026
Конг Ан Ханой
Дананг
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Дананг
4 : 0
07.06.2026
Тханьхоа
Вьетнам. Лига V, 25 тур
Хонглинь Хатинь
0 : 0
31.05.2026
Дананг
Вьетнам. Лига V, 24 тур
Дананг
2 : 0
23.05.2026
Хайфон
Вьетнам. Лига V, 23 тур
Хошимин Сити
2 : 2
15.05.2026
Дананг
Вьетнам. Лига V, 22 тур
Дананг
2 : 0
08.05.2026
Биньзыонг
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