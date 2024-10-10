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Расписание матчей
Лига наций
Гибралтар - Сан-Марино
Гибралтар - Сан-Марино: обзор матча 10 октября 2024
Гибралтар
10.10.2024, четверг, 21:45
Лига наций, группа D1, 3 тур
1 : 0
Завершен
Сан-Марино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гибралтар - Сан-Марино
90'
+3
Желтая карточка
А. Контадини
Замена
Н. Позо
️️️️
И. Джолли
90'
+3
Замена
J. Bartolo
️️️️
Т. Де Барр
88'
87'
Желтая карточка
Н. Сенсоли
83'
Желтая карточка
Т. Бенвенути
81'
Замена
Ф. Фаббри
️️️️
Д. Бенвенути
Желтая карточка
Г. Торилья
78'
76'
Желтая карточка
Л. Лаццари
70'
Замена
Л. Лаццари
️️️️
С. Дзаннони
70'
Замена
Н. Сенсоли
️️️️
Ф. Берарди
63'
Желтая карточка
М. Баттистини
59'
Желтая карточка
С. Дзаннони
Желтая карточка
Т. Де Барр
17'
15'
Желтая карточка
М. Валли Казадеи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гибралтар
1
Брэдли Банда
ВР
2
Итан Джолли
ЦЗ
6
Бернарду Лопеш
ЦЗ
17
Джейси Оливейро
ЦЗ
20
Итан Бритто
ЦЗ
5
Дэн Бент
ОП
12
Лу Эннсли
ЦП
8
James Scanlon
ЦП
22
Грэм Торилья
ЦП
10
Лайам Уолкер
(К)
ЦП
10
Тиджей Де Барр
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Сан-Марино
1
Эдоардо Коломбо
ВР
6
Данте Росси
ЛЗ
12
Алессандро Този
ЛЗ
2
Джакомо Бенвенути
ЦЗ
5
Микеле Чеволи
ЦЗ
10
Самуэле Дзаннони
ЦП
23
Микаэль Баттистини
ЦП
6
Андреа Контадини
ЦП
23
Маттео Валли Казадеи
ЦП
10
Филиппо Берарди
ЦФ
9
Никола Нанни
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Гибралтар
23
Джейлан Хэнкинс
ВР
13
Кристиан Лопес
ВР
15
Итан Сантос
ЦЗ
17
Кеван Ронко
ПЗ
12
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
18
Эван Де Харо
ОП
4
Николас Позо
ЦП
8
Киан Ронан
ЦП
7
Ли Кашаро
ЦФ
17
Liam Jessop
ЦФ
21
Майкл Руис
ЦФ
18
Jaiden Bartolo
ЦФ
Сан-Марино
13
Маттео Цаволи
ВР
5
Томмазо Бенвенути
ЦЗ
15
Марко Пазолини
ЦЗ
3
Simone Giocondi
ЦЗ
4
Филиппо Фаббри
ЦЗ
14
Джакомо Валентини
ЦП
22
Марчелло Муларони
ЦП
21
Лоренцо Лаццари
ЦП
20
Нико Сенсоли
АП
11
Николас Джакопетти
ЦФ
23
Mirco De Angelis
ЦФ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
4-1-4-1
1
Банда
2
Джолли
17
Оливейро
20
Бритто
6
Лопеш
5
Бент
12
Эннсли
22
Торилья
10
Уолкер
8
10
Де Барр
4-4-2
1
Коломбо
6
Росси
2
Бенвенути
5
Чеволи
12
Този
23
Баттистини
6
Контадини
23
Валли Казадеи
10
Дзаннони
9
Нанни
10
Берарди
2
Джолли
4
Позо
4
Позо
2
Джолли
10
Де Барр
18
18
10
Де Барр
2
Бенвенути
4
Фаббри
4
Фаббри
2
Бенвенути
10
Дзаннони
21
Лаццари
21
Лаццари
10
Дзаннони
10
Берарди
20
Сенсоли
20
Сенсоли
10
Берарди
Остались в запасе
Гибралтар
Сан-Марино
23
Джейлан Хэнкинс
ВР
13
Кристиан Лопес
ВР
15
Итан Сантос
ЦЗ
17
Кеван Ронко
ПЗ
12
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
18
Эван Де Харо
ОП
8
Киан Ронан
ЦП
7
Ли Кашаро
ЦФ
17
Liam Jessop
ЦФ
21
Майкл Руис
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
13
Маттео Цаволи
ВР
5
Томмазо Бенвенути
ЦЗ
15
Марко Пазолини
ЦЗ
3
Simone Giocondi
ЦЗ
14
Джакомо Валентини
ЦП
22
Марчелло Муларони
ЦП
11
Николас Джакопетти
ЦФ
23
Mirco De Angelis
ЦФ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Остались в запасе
23
Джейлан Хэнкинс
ВР
13
Кристиан Лопес
ВР
15
Итан Сантос
ЦЗ
17
Кеван Ронко
ПЗ
12
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
18
Эван Де Харо
ОП
8
Киан Ронан
ЦП
7
Ли Кашаро
ЦФ
17
Liam Jessop
ЦФ
21
Майкл Руис
ЦФ
Остались в запасе
13
Маттео Цаволи
ВР
5
Томмазо Бенвенути
ЦЗ
15
Марко Пазолини
ЦЗ
3
Simone Giocondi
ЦЗ
14
Джакомо Валентини
ЦП
22
Марчелло Муларони
ЦП
11
Николас Джакопетти
ЦФ
23
Mirco De Angelis
ЦФ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Статистика матча Гибралтар - Сан-Марино
2
7
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Угловые удары
7
6
Нарушения
11
17
Офсайды
1
0
Количество передач
360
356
Сейвы
1
1
Точность передач %
73
73
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Europa Sports Park, Gibraltar
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