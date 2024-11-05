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Расписание матчей
Боливия. Примера
Ориенте Петролеро - Реал Санта-Крус
Ориенте Петролеро - Реал Санта-Крус: онлайн-трансляция 05 ноября 2024
Ориенте Петролеро
05.11.2024, вторник, 01:00
Боливия. Примера, 22 тур
0 : 0
Перенесен
Реал Санта-Крус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ориенте Петролеро - Реал Санта-Крус
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 27 тур
Насьональ Потоси
5 : 0
29.11.2026
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 27 тур
Насьональ Потоси
5 : 0
29.11.2026
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 26 тур
Ориенте Петролеро
2 : 2
22.11.2026
Индепендьенте Петролеро
Боливия. Примера, 25 тур
Блуминг
0 : 1
09.11.2026
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 24 тур
Ориенте Петролеро
1 : 1
31.10.2026
Аврора
Боливия. Примера, 23 тур
Ориенте Петролеро
2 : 1
26.10.2026
Стронгест
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 30 тур
Сан-Антонио Було-Було
2 : 3
20.12.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 29 тур
Реал Санта-Крус
1 : 5
18.12.2024
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 28 тур
Олвейс Реди
5 : 2
14.12.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 27 тур
Реал Санта-Крус
0 : 1
11.12.2024
Блуминг
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Санта-Крус
0 : 1
07.12.2024
Гуабира
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В Боливии умер 24-летний колумбийский футболист
2024.03.24 21:36
В Боливии умер 24-летний колумбийский футболист
2024.03.24 21:36
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