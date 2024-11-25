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Расписание матчей
Боливия. Примера
Аврора - Стронгест
Аврора - Стронгест: обзор матча 25 ноября 2024
Аврора
25.11.2024, понедельник, 02:30
Боливия. Примера, 22 тур
1 : 0
Завершен
Стронгест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аврора - Стронгест
Желтая карточка
Л. Барбоза
90'
+6
90'
+5
Вторая желтая
G. Sotomayor
Желтая карточка
A. Sanchez
88'
82'
Замена
Х. Арраскальта
️️️️
Л. Урсино
Замена
️️️️
J. Reinoso
79'
78'
Желтая карточка
G. Sotomayor
Замена
M. Cabral
️️️️
S.
69'
Замена
A. Sanchez
️️️️
J. Torrico
68'
65'
Замена
Д. Вайар
️️️️
V. Cuellar
60'
Замена
Р. Рамальо
️️️️
К. Рока
Желтая карточка
D. Robles
57'
Замена
E. Michelli
️️️️
C. Enciso
52'
46'
Замена
Б. Миранда
️️️️
E. Triverio
Желтая карточка
C. Enciso
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аврора
66
David Akologo
ВР
24
David Robles
ЦЗ
3
Луис Барбоза
(К)
ЦЗ
28
Oscar Vaca
ЦЗ
3
Cristian Enciso
ЦП
77
Serginho
ЦП
20
Carlos Sejas
ЦП
70
Jair Torrico
ЦП
27
Ariel Flores
ЦП
27
Renny Sinisterra
ЦФ
18
Jair Reinoso
ЦФ
Главный тренер
Роберто Перес
Стронгест
23
Гильермо Вискарра
ВР
19
Карлос Рока
ЛЗ
31
Ronald Bustos
ЦЗ
5
Адриан Хусино
(К)
ЦЗ
88
Лусиано Урсино
ЦП
15
Maximiliano Caire
ЦП
16
Víctor Cuellar
ЦП
10
Michael Ortega
ЦП
23
Хейсон Чура
АП
9
Enrique Triverio
ЦФ
90
Sebastián Guerrero
ЦФ
Главный тренер
Пабло Лавальен
Аврора
1
Luis Cardenas
ВР
21
Ramiro Ballivián
ЦЗ
27
Ezequiel Michelli
ЦЗ
14
Brayan Aranibar
ЦП
20
Amilcar Sanchez
ЦП
30
Yesit Martínez
ЦП
19
Darío Torrico
ЦП
11
Antonio Bustamante
ЦП
22
Jose Gutierrez
ЦП
2
Mauricio Cabral
ЦФ
79
Oswaldo Blanco
ЦФ
Стронгест
1
Джоан Гутьеррес
ВР
19
Daniel Lino
ЦЗ
3
Darío Aimar
ЦЗ
30
Хайме Арраскальта
ЛВ
27
Dilan Saavedra
ЦП
28
Диего Вайар
ЦП
5
Álvaro Quiroga
ЦП
7
Joel Amoroso
ЦП
10
Родриго Рамальо
ПП
37
Hugo Guzmán Vaca
ЦФ
26
G. Sotomayor
ЦФ
11
Бруно Миранда
ЦФ
3-5-2
66
24
3
Барбоза
28
77
20
70
27
3
18
27
3-4-1-2
23
Вискарра
31
5
Хусино
19
Рока
15
16
10
88
Урсино
23
Чура
90
9
3
27
27
3
70
20
20
70
77
2
2
77
79
79
16
28
Вайар
28
Вайар
16
19
Рока
10
Рамальо
10
Рамальо
19
Рока
88
Урсино
30
Арраскальта
30
Арраскальта
88
Урсино
9
11
Миранда
11
Миранда
9
Остались в запасе
Аврора
Стронгест
1
Luis Cardenas
ВР
21
Ramiro Ballivián
ЦЗ
14
Brayan Aranibar
ЦП
30
Yesit Martínez
ЦП
19
Darío Torrico
ЦП
11
Antonio Bustamante
ЦП
22
Jose Gutierrez
ЦП
Главный тренер
Роберто Перес
1
Джоан Гутьеррес
ВР
19
Daniel Lino
ЦЗ
3
Darío Aimar
ЦЗ
27
Dilan Saavedra
ЦП
5
Álvaro Quiroga
ЦП
7
Joel Amoroso
ЦП
37
Hugo Guzmán Vaca
ЦФ
26
G. Sotomayor
ЦФ
Главный тренер
Пабло Лавальен
Остались в запасе
1
Luis Cardenas
ВР
21
Ramiro Ballivián
ЦЗ
14
Brayan Aranibar
ЦП
30
Yesit Martínez
ЦП
19
Darío Torrico
ЦП
11
Antonio Bustamante
ЦП
22
Jose Gutierrez
ЦП
Остались в запасе
1
Джоан Гутьеррес
ВР
19
Daniel Lino
ЦЗ
3
Darío Aimar
ЦЗ
27
Dilan Saavedra
ЦП
5
Álvaro Quiroga
ЦП
7
Joel Amoroso
ЦП
37
Hugo Guzmán Vaca
ЦФ
26
G. Sotomayor
ЦФ
Главный тренер
Роберто Перес
Главный тренер
Пабло Лавальен
Статистика матча Аврора - Стронгест
4
1
1
Всего ударов по воротам
0
1
Удары в створ
0
1
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Нарушения
0
1
Офсайды
0
1
Количество передач
60
67
Сейвы
1
1
Точность передач %
81
91
Удары из пределов штрафной
0
1
Матчи команд
Аврора
Боливия. Примера, 27 тур
Аврора
- : -
29.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 26 тур
Академия дель Баломпе
1 : 2
22.11.2026
Аврора
Боливия. Примера, 25 тур
Аврора
1 : 1
10.11.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 24 тур
Ориенте Петролеро
1 : 1
31.10.2026
Аврора
Боливия. Примера, 23 тур
Аврора
1 : 0
26.10.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 22 тур
Реал Оруро
1 : 0
17.10.2026
Аврора
Стронгест
Боливия. Примера, 27 тур
Аврора
- : -
29.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 26 тур
Стронгест
4 : 0
23.11.2026
Блуминг
Боливия. Примера, 25 тур
Боливар
1 : 0
09.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 24 тур
Стронгест
4 : 2
01.11.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 23 тур
Ориенте Петролеро
2 : 1
26.10.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 22 тур
Стронгест
2 : 1
19.10.2026
Олвейс Реди
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«Ахмат» близок к покупке полузащитника сборной Боливии
2025.07.07 15:00
1
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2019.05.01 17:20
3
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2025.07.07 15:00
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В Боливии болельщики забросали бывшего вратаря своего клуба петардами. Он был госпитализирован
2019.05.01 17:20
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