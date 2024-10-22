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Расписание матчей
Боливия. Примера
Сан-Антонио Було-Було - Сан-Хосе Оруро
Сан-Антонио Було-Було - Сан-Хосе Оруро: обзор матча 22 октября 2024
Сан-Антонио Було-Було
22.10.2024, вторник, 22:00
Боливия. Примера, 19 тур
3 : 3
Завершен
Сан-Хосе Оруро
45+5'
G. Mendoza
89'
D. Torrico
90+2'
D. Passira
53'
G. Olguin (АГ)
79'
R. Ferrufino
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Антонио Було-Було - Сан-Хосе Оруро
ГОЛ! 3:2!
D. Passira
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
D. Torrico
89'
Пенальти не реализован!
D. Passira
89'
Желтая карточка
E. Rivera
85'
79'
ГОЛ! 1:2!
R. Ferrufino
Замена
J. Vargas
️️️️
J. Alaca
76'
Замена
D. Torrico
️️️️
N. Acará
76'
Замена
E. Rivera
️️️️
I. Huayhuata
66'
Замена
M. Castellon
️️️️
A. Fernandez
59'
53'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
G. Olguin
46'
Замена
R. Ferrufino
️️️️
L. Alí
ГОЛ! 1:0!
G. Mendoza
Пас отдал
G. Olguin
45'
+5
Желтая карточка
H. Sánchez
45'
+4
Пенальти не реализован!
A. Fernandez
45'
+3
30'
Желтая карточка
V. Melgar
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Антонио Було-Було
31
Jose Peñarrieta
ВР
23
Ivan Huayhuata
ЦЗ
25
Huberth Sánchez
(К)
ЦЗ
20
G. Olguin
ЦЗ
3
J. Alaca
ЦЗ
11
Adriel Fernandez
ЦП
20
Leonardo Justiniano
ЦП
20
Sebastián Viveros
ЦФ
50
Neto Acará
ЦФ
34
G. Mendoza
ЦФ
99
Daniel Passira
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Лейтао
Сан-Хосе Оруро
1
Родриго Банегас
ВР
20
Brian Sobrero
ЦЗ
2
S. Torres
(К)
ЦЗ
14
Lider Yanarico
ЦЗ
77
Gastón Comas
ЦП
14
Kevin García
ЦП
6
V. Melgar
ЦП
24
H. Rodriguez
ЦП
2
Jhoni Ramallo
ЦП
23
Luis Alí
ЦФ
33
Andrés Landa
ЦФ
Сан-Антонио Було-Було
12
J. Vera
ВР
21
P. Meza
ЦЗ
18
D. Torrico
ЦЗ
14
Jeferson Virreira Cossio
ЦЗ
13
L. Montenegro
ЦЗ
7
J. Mena
ЦП
22
E. Rivera
ЦП
27
Cristian Montero Justiniano
ЦП
28
José Rodríguez
ЦП
77
Arthur
ЦП
8
M. Castellon
ЦП
35
Javier Vargas
ЦФ
Сан-Хосе Оруро
13
Jorge Arauz
ВР
25
Daniel Sandy
ВР
51
Jhotmar Emanuel Guzmán
ЦЗ
55
Augusto Seimandi
ЦЗ
4
Gonzalo Vaca
ЦЗ
27
Dilan Saavedra
ЦП
46
Albert Aramayo
ЦП
6
L. Serrano
ЦП
14
Emerson Velásquez
ЦП
10
Roler Ferrufino
ЦФ
20
Percy Loza
ЦФ
28
Gustavo Morales
ЦФ
51
Alain de Guzman
ЦФ
4-2-4
31
23
20
3
25
11
20
20
99
34
50
3-5-2
1
Банегас
20
2
14
77
6
24
2
14
33
23
50
18
18
50
23
22
22
23
11
8
8
11
3
35
35
3
23
10
10
23
Остались в запасе
Сан-Антонио Було-Було
Сан-Хосе Оруро
12
J. Vera
ВР
21
P. Meza
ЦЗ
14
Jeferson Virreira Cossio
ЦЗ
13
L. Montenegro
ЦЗ
7
J. Mena
ЦП
27
Cristian Montero Justiniano
ЦП
28
José Rodríguez
ЦП
77
Arthur
ЦП
Главный тренер
Тиаго Лейтао
13
Jorge Arauz
ВР
25
Daniel Sandy
ВР
51
Jhotmar Emanuel Guzmán
ЦЗ
55
Augusto Seimandi
ЦЗ
4
Gonzalo Vaca
ЦЗ
27
Dilan Saavedra
ЦП
46
Albert Aramayo
ЦП
6
L. Serrano
ЦП
14
Emerson Velásquez
ЦП
20
Percy Loza
ЦФ
28
Gustavo Morales
ЦФ
51
Alain de Guzman
ЦФ
Остались в запасе
12
J. Vera
ВР
21
P. Meza
ЦЗ
14
Jeferson Virreira Cossio
ЦЗ
13
L. Montenegro
ЦЗ
7
J. Mena
ЦП
27
Cristian Montero Justiniano
ЦП
28
José Rodríguez
ЦП
77
Arthur
ЦП
Остались в запасе
13
Jorge Arauz
ВР
25
Daniel Sandy
ВР
51
Jhotmar Emanuel Guzmán
ЦЗ
55
Augusto Seimandi
ЦЗ
4
Gonzalo Vaca
ЦЗ
27
Dilan Saavedra
ЦП
46
Albert Aramayo
ЦП
6
L. Serrano
ЦП
14
Emerson Velásquez
ЦП
20
Percy Loza
ЦФ
28
Gustavo Morales
ЦФ
51
Alain de Guzman
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Лейтао
Статистика матча Сан-Антонио Було-Було - Сан-Хосе Оруро
2
1
Всего ударов по воротам
22
7
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
0
Нарушения
12
15
Офсайды
1
2
Количество передач
298
276
Сейвы
1
4
Точность передач %
75
71
Удары мимо ворот
10
0
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 27 тур
Блуминг
- : -
30.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 26 тур
Сан-Антонио Було-Було
0 : 3
23.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 25 тур
Гуабира
5 : 1
08.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 24 тур
Академия дель Баломпе
2 : 3
01.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 23 тур
Сан-Антонио Було-Було
2 : 1
25.10.2026
Реал Потоси
Боливия. Примера, 22 тур
Университарио де Винто
2 : 1
18.10.2026
Сан-Антонио Було-Було
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 28 тур
Сан-Антонио Було-Було
- : -
03.12.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 27 тур
Сан-Хосе Оруро
2 : 3
28.11.2026
Реал Потоси
Боливия. Примера, 26 тур
Университарио де Винто
3 : 0
24.11.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 25 тур
Сан-Хосе Оруро
1 : 3
07.11.2026
Реал Оруро
Боливия. Примера, 24 тур
Стронгест
4 : 2
01.11.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 23 тур
Сан-Хосе Оруро
2 : 1
24.10.2026
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