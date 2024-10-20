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Расписание матчей
Боливия. Примера
Гуабира - Стронгест
Гуабира - Стронгест: обзор матча 20 октября 2024
Гуабира
20.10.2024, воскресенье, 22:00
Боливия. Примера, 18 тур
1 : 0
Завершен
Стронгест
51'
A. Gabriel Quintana
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гуабира - Стронгест
Замена
J. Eduardo Lovera
️️️️
J. Montenegro
90'
+2
Замена
J. Daniel Ferrufino
️️️️
N. Masskooni
88'
Замена
L. Hurtado
️️️️
F. Supayabe Alpiri
88'
Желтая карточка
R. Montero
83'
73'
Замена
A. Ayarza
️️️️
Л. Урсино
60'
Замена
D. Lino
️️️️
F. Quaglio
60'
Замена
M. Caire
️️️️
А. Хусино
59'
Замена
J. Amoroso
️️️️
Х. Арраскальта
59'
Замена
Р. Рамальо
️️️️
Б. Миранда
ГОЛ! 1:0!
A. Gabriel Quintana
51'
45'
+2
Желтая карточка
D. Aimar
34'
Красная карточка
M. Ortega
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гуабира
25
Jairo Cuellar
ВР
22
Fran Supayabe Alpiri
ЦЗ
21
Milciades Portillo
ЦЗ
28
Jhon Velasco
ЦП
29
Nicolas Masskooni
ЦП
77
Julio Herrera
ЦП
14
Juan Carlos Parada
ЦП
50
Juan Montenegro
ЦП
27
Alejandro Gabriel Quintana
ЦФ
16
R. Montero
(К)
ЦФ
99
Erick Japa
ЦФ
Главный тренер
Андрес Маринангели
Стронгест
23
Гильермо Вискарра
ВР
31
Ronald Bustos
ЦЗ
3
Darío Aimar
ЦЗ
5
Адриан Хусино
(К)
ЦЗ
30
Хайме Арраскальта
ЛВ
16
Víctor Cuellar
ЦП
88
Лусиано Урсино
ЦП
10
Michael Ortega
ЦП
11
Бруно Миранда
ЦФ
9
Enrique Triverio
ЦФ
21
Fabricio Quaglio
ЦФ
Главный тренер
Пабло Лавальен
Гуабира
1
Manuel Ferrel
ВР
42
Dico Roca
ЦЗ
6
Leandro Zazpe
ЦЗ
15
Rodrigo Morales
ЦП
33
Luis Hurtado
ЦП
20
Jorge Eduardo Lovera
ЦП
7
Gustavo Peredo
ЦП
15
Santiago Arce
ЦП
18
Juan Daniel Ferrufino
ЦФ
11
Sebastián Melgar
ЦФ
35
Dener da Silva
ЦФ
Стронгест
1
Джоан Гутьеррес
ВР
19
Daniel Lino
ЦЗ
15
Maximiliano Caire
ЦП
28
Диего Вайар
ЦП
7
Joel Amoroso
ЦП
6
Abdiel Ayarza
ЦП
27
Dilan Saavedra
ЦП
10
Родриго Рамальо
ПП
37
Hugo Guzmán Vaca
ЦФ
26
G. Sotomayor
ЦФ
90
Sebastián Guerrero
ЦФ
2-5-3
25
22
21
29
77
14
50
28
99
16
27
3-3-1-3
23
Вискарра
31
3
5
Хусино
16
88
Урсино
10
30
Арраскальта
21
9
11
Миранда
22
33
33
22
50
20
20
50
29
18
18
29
21
19
19
21
5
Хусино
15
15
5
Хусино
30
Арраскальта
7
7
30
Арраскальта
88
Урсино
6
6
88
Урсино
11
Миранда
10
Рамальо
10
Рамальо
11
Миранда
Остались в запасе
Гуабира
Стронгест
1
Manuel Ferrel
ВР
42
Dico Roca
ЦЗ
6
Leandro Zazpe
ЦЗ
15
Rodrigo Morales
ЦП
7
Gustavo Peredo
ЦП
15
Santiago Arce
ЦП
11
Sebastián Melgar
ЦФ
35
Dener da Silva
ЦФ
Главный тренер
Андрес Маринангели
1
Джоан Гутьеррес
ВР
28
Диего Вайар
ЦП
27
Dilan Saavedra
ЦП
37
Hugo Guzmán Vaca
ЦФ
26
G. Sotomayor
ЦФ
90
Sebastián Guerrero
ЦФ
Главный тренер
Пабло Лавальен
Остались в запасе
1
Manuel Ferrel
ВР
42
Dico Roca
ЦЗ
6
Leandro Zazpe
ЦЗ
15
Rodrigo Morales
ЦП
7
Gustavo Peredo
ЦП
15
Santiago Arce
ЦП
11
Sebastián Melgar
ЦФ
35
Dener da Silva
ЦФ
Остались в запасе
1
Джоан Гутьеррес
ВР
28
Диего Вайар
ЦП
27
Dilan Saavedra
ЦП
37
Hugo Guzmán Vaca
ЦФ
26
G. Sotomayor
ЦФ
90
Sebastián Guerrero
ЦФ
Главный тренер
Андрес Маринангели
Главный тренер
Пабло Лавальен
Статистика матча Гуабира - Стронгест
1
1
1
Всего ударов по воротам
9
5
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
14
10
Офсайды
2
1
Количество передач
302
284
Сейвы
3
1
Точность передач %
72
68
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Матчи команд
Гуабира
Боливия. Примера, 27 тур
Гуабира
0 : 2
29.11.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 27 тур
Гуабира
0 : 2
29.11.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Оруро
0 : 3
23.11.2026
Гуабира
Боливия. Примера, 25 тур
Гуабира
5 : 1
08.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 24 тур
Гуабира
1 : 2
02.11.2026
Боливар
Боливия. Примера, 23 тур
Насьональ Потоси
3 : 0
27.10.2026
Гуабира
Стронгест
Боливия. Примера, 27 тур
Аврора
- : -
29.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 26 тур
Стронгест
4 : 0
23.11.2026
Блуминг
Боливия. Примера, 25 тур
Боливар
1 : 0
09.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 24 тур
Стронгест
4 : 2
01.11.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 23 тур
Ориенте Петролеро
2 : 1
26.10.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 22 тур
Стронгест
2 : 1
19.10.2026
Олвейс Реди
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