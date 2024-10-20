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Расписание матчей
Боливия. Примера
Хорхе Вильстерманн - Блуминг
Хорхе Вильстерманн - Блуминг: обзор матча 20 октября 2024
Хорхе Вильстерманн
20.10.2024, воскресенье, 00:30
Боливия. Примера, 18 тур
3 : 0
Завершен
Блуминг
30'
H. Bobadilla
41'
H. Bobadilla
88'
A. Nahuelpán
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хорхе Вильстерманн - Блуминг
Красная карточка
R. dos Santos
90'
+8
Замена
J.
️️️️
H. Bobadilla
90'
ГОЛ! 3:0!
A. Nahuelpán
Пас отдал
J. Mamani
88'
83'
Замена
R. Cuellar Orti
️️️️
S. Garzon
69'
Замена
O. Siles
️️️️
М. Вильярроэль
Замена
B. Poveda
️️️️
A. Giménez
66'
Замена
J. Vargas
️️️️
R. Amaral
59'
46'
Замена
R.
️️️️
C. Menacho
46'
Замена
O. Arce
️️️️
Х. Карлос Арсэ
ГОЛ! 2:0!
H. Bobadilla
Пас отдал
R. Amaral
41'
ГОЛ! 1:0!
H. Bobadilla
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорхе Вильстерманн
13
Arnaldo Giménez
ВР
4
Martín Chiatti
ЦЗ
17
Marvin Bejarano
ЦЗ
6
Andrés Guillermo
ЦП
5
Santiago Echeverria
(К)
ЦП
8
Josué Mamani
ЦП
19
Robson dos Santos
ЦП
18
Carlitos Rodriguez
ЦП
7
Alex Caceres
ЦП
70
Rodrigo Amaral
ЦП
19
Héctor Bobadilla
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Диас
Блуминг
1
Braulio Uraezaña
ВР
3
Gabriel Valverde
ЦЗ
26
C. Romero
ЦЗ
31
Daniel Aponte Peña
ЦЗ
22
R. Gomez Miranda
ЦЗ
16
Arquímedes Figuera
ЦП
16
F. Arismendi
ЦП
8
Мойзес Вильярроэль
ЦП
17
Хуан Карлос Арсэ
(К)
ПП
11
Samuel Garzon
ЦФ
11
C. Menacho
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бустос
Хорхе Вильстерманн
1
Bruno Poveda
ВР
16
Edwin Pardo
ЦЗ
15
Cristhian Machado
ЦЗ
27
Rafael Corrales
ЦЗ
4
Luis Francisco Rodriguez Zegada
ЦЗ
20
Adrian Pacheco
ЦП
22
Makerlo Tellez
ЦП
38
José Vargas
ЦП
7
Rudy Cardozo
ЦФ
37
Ariel Nahuelpán
ЦФ
39
Alejandro Martin Barron
ЦФ
9
Jefferson
ЦФ
Блуминг
12
Carlos Jiménez
ВР
4
Denilson Duran
ЦЗ
43
J. Lacerda
ЦЗ
24
M. A. Becerra
ЦЗ
8
O. Siles
ЦП
19
Limberg Gutierrez Mojica
ЦП
6
R. Spenhay
ЦП
25
R. Cuellar Orti
ЦП
88
Guilmar Centella
ЦП
15
Rafinha
ЦФ
9
Othoniel Arce
ЦФ
2-5-2-1
13
4
17
19
18
7
70
8
5
6
19
4-4-2
1
26
31
22
3
17
Арсэ
16
8
Вильярроэль
16
11
11
13
1
1
13
70
38
38
70
19
9
9
19
8
Вильярроэль
8
8
8
Вильярроэль
11
25
25
11
11
15
15
11
17
Арсэ
9
9
17
Арсэ
Остались в запасе
Хорхе Вильстерманн
Блуминг
16
Edwin Pardo
ЦЗ
15
Cristhian Machado
ЦЗ
27
Rafael Corrales
ЦЗ
4
Luis Francisco Rodriguez Zegada
ЦЗ
20
Adrian Pacheco
ЦП
22
Makerlo Tellez
ЦП
7
Rudy Cardozo
ЦФ
37
Ariel Nahuelpán
ЦФ
39
Alejandro Martin Barron
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Диас
12
Carlos Jiménez
ВР
4
Denilson Duran
ЦЗ
43
J. Lacerda
ЦЗ
24
M. A. Becerra
ЦЗ
19
Limberg Gutierrez Mojica
ЦП
6
R. Spenhay
ЦП
88
Guilmar Centella
ЦП
Главный тренер
Карлос Бустос
Остались в запасе
16
Edwin Pardo
ЦЗ
15
Cristhian Machado
ЦЗ
27
Rafael Corrales
ЦЗ
4
Luis Francisco Rodriguez Zegada
ЦЗ
20
Adrian Pacheco
ЦП
22
Makerlo Tellez
ЦП
7
Rudy Cardozo
ЦФ
37
Ariel Nahuelpán
ЦФ
39
Alejandro Martin Barron
ЦФ
Остались в запасе
12
Carlos Jiménez
ВР
4
Denilson Duran
ЦЗ
43
J. Lacerda
ЦЗ
24
M. A. Becerra
ЦЗ
19
Limberg Gutierrez Mojica
ЦП
6
R. Spenhay
ЦП
88
Guilmar Centella
ЦП
Главный тренер
Кристиан Диас
Главный тренер
Карлос Бустос
Статистика матча Хорхе Вильстерманн - Блуминг
1
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
9
0
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
9
5
Нарушения
4
5
Офсайды
2
2
Количество передач
316
345
Сейвы
0
7
Точность передач %
82
83
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Хорхе Вильстерманн
Боливия. Примера, 29 тур
Хорхе Вильстерманн
2 : 2
10.12.2025
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 28 тур
Гуабира
6 : 3
07.12.2025
Хорхе Вильстерманн
Боливия. Примера, 27 тур
Хорхе Вильстерманн
3 : 1
04.12.2025
Реал Оруро
Боливия. Примера, 26 тур
Аврора
1 : 0
01.12.2025
Хорхе Вильстерманн
Боливия. Примера, 25 тур
Хорхе Вильстерманн
3 : 1
23.11.2025
Ориенте Петролеро
Блуминг
Боливия. Примера, 27 тур
Блуминг
- : -
30.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 26 тур
Стронгест
4 : 0
23.11.2026
Блуминг
Боливия. Примера, 25 тур
Блуминг
0 : 1
09.11.2026
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 24 тур
Реал Томаяпо
1 : 2
03.11.2026
Блуминг
Боливия. Примера, 23 тур
Сан-Хосе Оруро
2 : 1
24.10.2026
Блуминг
Боливия. Примера, 22 тур
Блуминг
0 : 0
18.10.2026
Индепендьенте Петролеро
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