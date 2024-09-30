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Расписание матчей
Боливия. Примера
Сан-Антонио Було-Було - Блуминг
Сан-Антонио Було-Було - Блуминг: обзор матча 30 сентября 2024
Сан-Антонио Було-Було
30.09.2024, понедельник, 22:00
Боливия. Примера, 17 тур
0 : 1
Завершен
Блуминг
80'
R. Gomez Miranda
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Антонио Було-Було - Блуминг
84'
Замена
M. A. Becerra
️️️️
S. Garzon
83'
Замена
O. Siles
️️️️
М. Вильярроэль
82'
Желтая карточка
S. Garzon
80'
ГОЛ! 0:1!
R. Gomez Miranda
Пас отдал
М. Вильярроэль
Желтая карточка
N. Acará
79'
76'
Замена
R. Spenhay
️️️️
R.
Замена
G. Mendoza
️️️️
M. De Lima
76'
Замена
J. Vargas
️️️️
J. Alaca
76'
71'
Желтая карточка
R.
Желтая карточка
L. Justiniano
70'
68'
Желтая карточка
R. Gomez Miranda
65'
Замена
F. Arismendi
️️️️
C. Menacho
65'
Замена
R. Cuellar Orti
️️️️
Х. Карлос Арсэ
61'
Желтая карточка
Х. Карлос Арсэ
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Антонио Було-Було
31
Jose Peñarrieta
ВР
3
J. Alaca
ЦЗ
25
Huberth Sánchez
ЦЗ
20
G. Olguin
ЦЗ
18
D. Torrico
ЦЗ
20
Leonardo Justiniano
ЦП
19
Marcelo De Lima
ЦП
22
E. Rivera
(К)
ЦП
8
M. Castellon
ЦП
11
Adriel Fernandez
ЦП
50
Neto Acará
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Лейтао
Блуминг
12
Carlos Jiménez
ВР
31
Daniel Aponte Peña
ЦЗ
3
Gabriel Valverde
ЦЗ
22
R. Gomez Miranda
ЦЗ
26
C. Romero
ЦЗ
15
Rafinha
(К)
ЦП
11
C. Menacho
ЦП
16
Arquímedes Figuera
ЦП
8
Мойзес Вильярроэль
ЦП
17
Хуан Карлос Арсэ
ПП
11
Samuel Garzon
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бустос
Сан-Антонио Було-Було
31
Edilson Vásquez
ВР
21
P. Meza
ЦЗ
13
L. Montenegro
ЦЗ
23
Ivan Huayhuata
ЦЗ
77
Arthur
ЦП
27
Cristian Montero Justiniano
ЦП
7
J. Mena
ЦП
28
José Rodríguez
ЦП
35
Javier Vargas
ЦФ
20
Sebastián Viveros
ЦФ
34
G. Mendoza
ЦФ
Блуминг
13
Juan Jose Camacho Castro
ВР
24
M. A. Becerra
ЦЗ
4
Denilson Duran
ЦЗ
2
Gustavo Visalla
ЦЗ
88
Guilmar Centella
ЦП
25
R. Cuellar Orti
ЦП
8
O. Siles
ЦП
16
F. Arismendi
ЦП
6
R. Spenhay
ЦП
19
Limberg Gutierrez Mojica
ЦП
18
R. Eguez
ЦФ
4-5-1
31
3
20
18
25
19
22
8
11
20
50
4-5-1
12
3
22
26
31
17
Арсэ
11
16
8
Вильярроэль
15
11
3
35
35
3
19
34
34
19
11
24
24
11
17
Арсэ
25
25
17
Арсэ
8
Вильярроэль
8
8
8
Вильярроэль
11
16
16
11
15
6
6
15
Остались в запасе
Сан-Антонио Було-Було
Блуминг
31
Edilson Vásquez
ВР
21
P. Meza
ЦЗ
13
L. Montenegro
ЦЗ
23
Ivan Huayhuata
ЦЗ
77
Arthur
ЦП
27
Cristian Montero Justiniano
ЦП
7
J. Mena
ЦП
28
José Rodríguez
ЦП
20
Sebastián Viveros
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Лейтао
13
Juan Jose Camacho Castro
ВР
4
Denilson Duran
ЦЗ
2
Gustavo Visalla
ЦЗ
88
Guilmar Centella
ЦП
19
Limberg Gutierrez Mojica
ЦП
18
R. Eguez
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бустос
Остались в запасе
31
Edilson Vásquez
ВР
21
P. Meza
ЦЗ
13
L. Montenegro
ЦЗ
23
Ivan Huayhuata
ЦЗ
77
Arthur
ЦП
27
Cristian Montero Justiniano
ЦП
7
J. Mena
ЦП
28
José Rodríguez
ЦП
20
Sebastián Viveros
ЦФ
Остались в запасе
13
Juan Jose Camacho Castro
ВР
4
Denilson Duran
ЦЗ
2
Gustavo Visalla
ЦЗ
88
Guilmar Centella
ЦП
19
Limberg Gutierrez Mojica
ЦП
18
R. Eguez
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Лейтао
Главный тренер
Карлос Бустос
Статистика матча Сан-Антонио Було-Було - Блуминг
2
4
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
8
4
Нарушения
10
20
Офсайды
0
1
Количество передач
374
257
Сейвы
2
3
Точность передач %
78
67
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
9
6
Матчи команд
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 27 тур
Блуминг
- : -
30.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 26 тур
Сан-Антонио Було-Було
0 : 3
23.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 25 тур
Гуабира
5 : 1
08.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 24 тур
Академия дель Баломпе
2 : 3
01.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 23 тур
Сан-Антонио Було-Було
2 : 1
25.10.2026
Реал Потоси
Боливия. Примера, 22 тур
Университарио де Винто
2 : 1
18.10.2026
Сан-Антонио Було-Було
Блуминг
Боливия. Примера, 27 тур
Блуминг
- : -
30.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 26 тур
Стронгест
4 : 0
23.11.2026
Блуминг
Боливия. Примера, 25 тур
Блуминг
0 : 1
09.11.2026
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 24 тур
Реал Томаяпо
1 : 2
03.11.2026
Блуминг
Боливия. Примера, 23 тур
Сан-Хосе Оруро
2 : 1
24.10.2026
Блуминг
Боливия. Примера, 22 тур
Блуминг
0 : 0
18.10.2026
Индепендьенте Петролеро
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