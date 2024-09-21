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Расписание матчей
Боливия. Примера
Реал Санта-Крус - Сан-Антонио Було-Було
Реал Санта-Крус - Сан-Антонио Було-Було: обзор матча 21 сентября 2024
Реал Санта-Крус
21.09.2024, суббота, 22:00
Боливия. Примера, 15 тур
1 : 0
Завершен
Сан-Антонио Було-Було
90+4'
A. Mercado
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Санта-Крус - Сан-Антонио Було-Було
Желтая карточка
A. Mercado
90'
+8
ГОЛ! 1:0!
A. Mercado
90'
+4
87'
Желтая карточка
J. Virreira Cossio
81'
Желтая карточка
E. Rivera
Замена
F. Saldías
️️️️
J. Caicedo
79'
79'
Замена
J. Prieto
️️️️
L. Montenegro
79'
Замена
J. Virreira Cossio
️️️️
H. Sánchez
71'
Замена
M. De Lima
️️️️
A. Fernandez
63'
Желтая карточка
J. Alaca
Замена
A. Mercado
️️️️
E. Vaca
62'
Вторая желтая
E. Jasond González
48'
48'
Желтая карточка
H. Sánchez
45'
+1
Желтая карточка
D. Torrico
Желтая карточка
E. Jasond González
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Санта-Крус
1
Diego Zamora
(К)
ВР
4
Brian López
ЦЗ
32
Ricardo Suárez
ЦЗ
22
Erwin Montero
ЦП
27
Mateo Abastoflor
ЦП
20
Edward Vaca
ЦП
23
Samuel Pozo
ЦП
37
Gabriel Mendoza
ЦП
10
Jhonathan Caicedo
ЦП
41
Santos Navarro
ЦП
44
Efmamj Jasond González
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фарах
Сан-Антонио Було-Було
31
Jose Peñarrieta
ВР
25
Huberth Sánchez
ЦЗ
13
L. Montenegro
ЦЗ
3
J. Alaca
(К)
ЦЗ
18
D. Torrico
ЦЗ
20
Leonardo Justiniano
ЦП
11
Adriel Fernandez
ЦП
8
M. Castellon
ЦП
22
E. Rivera
ЦП
99
Daniel Passira
ЦФ
50
Neto Acará
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Лейтао
Реал Санта-Крус
36
Omar Ledezma
ВР
2
Luis Ruano
ЦЗ
26
M. Barrios
ЦП
16
Luis Ardaya Mancilla
ЦП
15
Saul Rueda
ЦП
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
39
Gerson Malgor
ЦП
17
José Lara
ЦП
7
Brayan Moreno
ЦФ
21
Fernando Saldías
ЦФ
20
Alan Mercado
ЦФ
70
Oscar Eduardo Paz
ЦФ
Сан-Антонио Було-Було
31
Edilson Vásquez
ВР
14
Jeferson Virreira Cossio
ЦЗ
30
J. Prieto
ЦЗ
23
Ivan Huayhuata
ЦЗ
7
J. Mena
ЦП
28
José Rodríguez
ЦП
27
Cristian Montero Justiniano
ЦП
77
Arthur
ЦП
19
Marcelo De Lima
ЦП
20
Sebastián Viveros
ЦФ
35
Javier Vargas
ЦФ
2-5-2-1
1
4
32
23
37
10
41
20
27
22
44
4-4-2
31
13
3
18
25
11
8
22
20
50
99
10
21
21
10
20
20
20
20
25
14
14
25
13
30
30
13
11
19
19
11
Остались в запасе
Реал Санта-Крус
Сан-Антонио Було-Було
36
Omar Ledezma
ВР
2
Luis Ruano
ЦЗ
26
M. Barrios
ЦП
16
Luis Ardaya Mancilla
ЦП
15
Saul Rueda
ЦП
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
39
Gerson Malgor
ЦП
17
José Lara
ЦП
7
Brayan Moreno
ЦФ
70
Oscar Eduardo Paz
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фарах
31
Edilson Vásquez
ВР
23
Ivan Huayhuata
ЦЗ
7
J. Mena
ЦП
28
José Rodríguez
ЦП
27
Cristian Montero Justiniano
ЦП
77
Arthur
ЦП
20
Sebastián Viveros
ЦФ
35
Javier Vargas
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Лейтао
Остались в запасе
36
Omar Ledezma
ВР
2
Luis Ruano
ЦЗ
26
M. Barrios
ЦП
16
Luis Ardaya Mancilla
ЦП
15
Saul Rueda
ЦП
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
39
Gerson Malgor
ЦП
17
José Lara
ЦП
7
Brayan Moreno
ЦФ
70
Oscar Eduardo Paz
ЦФ
Остались в запасе
31
Edilson Vásquez
ВР
23
Ivan Huayhuata
ЦЗ
7
J. Mena
ЦП
28
José Rodríguez
ЦП
27
Cristian Montero Justiniano
ЦП
77
Arthur
ЦП
20
Sebastián Viveros
ЦФ
35
Javier Vargas
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фарах
Главный тренер
Тиаго Лейтао
Статистика матча Реал Санта-Крус - Сан-Антонио Було-Було
2
1
5
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
4
4
Нарушения
14
22
Офсайды
3
2
Количество передач
257
284
Сейвы
1
2
Точность передач %
67
73
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 30 тур
Сан-Антонио Було-Було
2 : 3
20.12.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 29 тур
Реал Санта-Крус
1 : 5
18.12.2024
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 28 тур
Олвейс Реди
5 : 2
14.12.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 27 тур
Реал Санта-Крус
0 : 1
11.12.2024
Блуминг
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Санта-Крус
0 : 1
07.12.2024
Гуабира
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 27 тур
Блуминг
- : -
30.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 26 тур
Сан-Антонио Було-Було
0 : 3
23.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 25 тур
Гуабира
5 : 1
08.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 24 тур
Академия дель Баломпе
2 : 3
01.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 23 тур
Сан-Антонио Було-Було
2 : 1
25.10.2026
Реал Потоси
Боливия. Примера, 22 тур
Университарио де Винто
2 : 1
18.10.2026
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