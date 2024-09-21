Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Боливия. Примера
Сан-Хосе Оруро - Роял Пари
Сан-Хосе Оруро - Роял Пари: обзор матча 21 сентября 2024
Сан-Хосе Оруро
21.09.2024, суббота, 02:00
Боливия. Примера, 15 тур
3 : 0
Завершен
Роял Пари
90+6'
R. Vargas
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Хосе Оруро - Роял Пари
ГОЛ! 1:0!
R. Vargas
90'
+6
90'
+4
Замена
T. Moriceau
️️️️
E. Mineiro
Желтая карточка
V. Melgar
85'
78'
Желтая карточка
A. Ribera
Замена
R. Vargas
️️️️
J. Sanguinetti
65'
Замена
L. Alí
️️️️
H. Sanchez
65'
61'
Замена
A. Ribera
️️️️
A. Zurita Torrico
61'
Замена
J. Flores
️️️️
F. Suárez
61'
Замена
B. Ubah
️️️️
M. Alves
Желтая карточка
H. Sanchez
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе Оруро
1
Родриго Банегас
ВР
2
S. Torres
(К)
ЦЗ
14
Lider Yanarico
ЦЗ
24
H. Rodriguez
ЦЗ
20
Brian Sobrero
ЦЗ
14
Kevin García
ЦП
6
V. Melgar
ЦП
2
Jhoni Ramallo
ЦП
14
H. Sanchez
ЦП
11
J. Sanguinetti
ЦФ
33
Andrés Landa
ЦФ
Роял Пари
13
Diego Méndez
ВР
32
Alexander Zurita Torrico
ЦЗ
97
Sergio Gil
ЦЗ
14
Ricardo Cadima
ЦЗ
23
Yosimar Quiñónes
ЦП
6
Daniel Flores
ЦП
77
Thiago
(К)
ЦП
18
Sergio Justiniano
ЦП
9
Matheus Alves
ЦФ
77
Emerson Mineiro
ЦФ
7
Fabricio Suárez
ЦФ
9
Olmes García
ЦФ
Главный тренер
Давид де ла Торре
Сан-Хосе Оруро
25
Roberto Rivas
ВР
12
Santiago Paz
ВР
4
Gonzalo Vaca
ЦЗ
34
Stiven Vargas
ЦП
6
L. Serrano
ЦП
10
Roler Ferrufino
ЦФ
28
Gustavo Morales
ЦФ
20
R. Vargas
ЦФ
23
Luis Alí
ЦФ
20
Percy Loza
ЦФ
51
Alain de Guzman
ЦФ
19
Jeymer Diaz
ЦФ
Роял Пари
55
Ithamar Hurtado
ВР
3
Lazaro Crecencio
ЦЗ
29
Tobías Moriceau
ЦЗ
12
Alexis Ribera
ЦП
20
Celin Padilla
ЦП
4
Edgar Soza
ЦП
7
José Flores
ЦФ
11
José Jáquez Jr.
ЦФ
91
Bismark Ubah
ЦФ
4-4-2
1
Банегас
2
24
20
14
14
2
14
6
33
11
3-4-4
13
32
97
14
6
77
18
23
9
7
77
9
11
20
20
11
14
23
23
14
77
29
29
77
32
12
12
32
7
7
7
7
9
91
91
9
Остались в запасе
Сан-Хосе Оруро
Роял Пари
25
Roberto Rivas
ВР
12
Santiago Paz
ВР
4
Gonzalo Vaca
ЦЗ
34
Stiven Vargas
ЦП
6
L. Serrano
ЦП
10
Roler Ferrufino
ЦФ
28
Gustavo Morales
ЦФ
20
Percy Loza
ЦФ
51
Alain de Guzman
ЦФ
19
Jeymer Diaz
ЦФ
55
Ithamar Hurtado
ВР
3
Lazaro Crecencio
ЦЗ
20
Celin Padilla
ЦП
4
Edgar Soza
ЦП
11
José Jáquez Jr.
ЦФ
Главный тренер
Давид де ла Торре
Остались в запасе
25
Roberto Rivas
ВР
12
Santiago Paz
ВР
4
Gonzalo Vaca
ЦЗ
34
Stiven Vargas
ЦП
6
L. Serrano
ЦП
10
Roler Ferrufino
ЦФ
28
Gustavo Morales
ЦФ
20
Percy Loza
ЦФ
51
Alain de Guzman
ЦФ
19
Jeymer Diaz
ЦФ
Остались в запасе
55
Ithamar Hurtado
ВР
3
Lazaro Crecencio
ЦЗ
20
Celin Padilla
ЦП
4
Edgar Soza
ЦП
11
José Jáquez Jr.
ЦФ
Главный тренер
Давид де ла Торре
Статистика матча Сан-Хосе Оруро - Роял Пари
2
1
Всего ударов по воротам
9
4
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
1
Нарушения
9
2
Количество передач
265
131
Сейвы
0
3
Точность передач %
86
77
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
0
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 28 тур
Сан-Антонио Було-Було
- : -
03.12.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 27 тур
Сан-Хосе Оруро
2 : 3
28.11.2026
Реал Потоси
Боливия. Примера, 26 тур
Университарио де Винто
3 : 0
24.11.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 25 тур
Сан-Хосе Оруро
1 : 3
07.11.2026
Реал Оруро
Боливия. Примера, 24 тур
Стронгест
4 : 2
01.11.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 23 тур
Сан-Хосе Оруро
2 : 1
24.10.2026
Блуминг
Роял Пари
Боливия. Примера, 30 тур
Роял Пари
3 : 1
19.12.2024
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 29 тур
Гуабира
0 : 0
18.12.2024
Роял Пари
Боливия. Примера, 28 тур
Роял Пари
1 : 2
14.12.2024
Стронгест
Боливия. Примера, 27 тур
Аврора
0 : 3
12.12.2024
Роял Пари
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Томаяпо
1 : 0
08.12.2024
Роял Пари
Новости команд
Все
Сан-Хосе Оруро
Роял Пари
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+