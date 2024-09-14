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Расписание матчей
Боливия. Примера
Сан-Антонио Було-Було - Стронгест
Сан-Антонио Було-Було - Стронгест: обзор матча 14 сентября 2024
Сан-Антонио Було-Було
14.09.2024, суббота, 22:00
Боливия. Примера, 14 тур
0 : 3
Завершен
Стронгест
55'
Б. Миранда
57'
Х. Чура
66'
M. Ortega
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Антонио Було-Було - Стронгест
87'
Замена
M. Somoya
️️️️
Х. Арраскальта
83'
Замена
D. Lino
️️️️
Х. Чура
83'
Замена
J. Amoroso
️️️️
К. Рока
Замена
P. Velasco
️️️️
J. Alaca
77'
Замена
J. Vargas
️️️️
N. Acará
77'
Замена
D. Torrico
️️️️
J. Mena
77'
73'
Замена
Р. Рамальо
️️️️
M. Ortega
66'
ГОЛ! 0:3!
M. Ortega
Пас отдал
Б. Миранда
Замена
A. Fernandez
️️️️
J. Rodríguez
58'
57'
ГОЛ! 0:2!
Х. Чура
55'
ГОЛ! 0:1!
Б. Миранда
Пас отдал
M. Ortega
43'
Желтая карточка
Х. Арраскальта
Желтая карточка
G. Olguin
39'
39'
Желтая карточка
D. Aimar
38'
Желтая карточка
К. Рока
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Антонио Було-Було
12
J. Vera
ВР
21
P. Meza
ЦЗ
20
G. Olguin
ЦЗ
3
J. Alaca
(К)
ЦЗ
77
Arthur
ЦП
28
José Rodríguez
ЦП
19
Marcelo De Lima
ЦП
8
M. Castellon
ЦП
7
J. Mena
ЦП
20
Sebastián Viveros
ЦФ
50
Neto Acará
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Лейтао
Стронгест
23
Гильермо Вискарра
ВР
19
Карлос Рока
ЛЗ
3
Darío Aimar
ЦЗ
5
Адриан Хусино
(К)
ЦЗ
31
Ronald Bustos
ЦЗ
30
Хайме Арраскальта
ЛВ
28
Диего Вайар
ЦП
6
Abdiel Ayarza
ЦП
10
Michael Ortega
ЦП
23
Хейсон Чура
АП
11
Бруно Миранда
ЦФ
Главный тренер
Пабло Лавальен
Сан-Антонио Було-Було
31
Jose Peñarrieta
ВР
18
D. Torrico
ЦЗ
23
Ivan Huayhuata
ЦЗ
30
J. Prieto
ЦЗ
13
L. Montenegro
ЦЗ
25
Huberth Sánchez
ЦЗ
20
Leonardo Justiniano
ЦП
11
Adriel Fernandez
ЦП
22
Pablo Velasco
ЦП
27
Cristian Montero Justiniano
ЦП
8
K. Gutierrez
ЦФ
35
Javier Vargas
ЦФ
Стронгест
1
Джоан Гутьеррес
ВР
19
Daniel Lino
ЦЗ
44
Марк Энумба
ЦЗ
15
Maximiliano Caire
ЦП
7
Joel Amoroso
ЦП
8
Marcelo Somoya
ЦП
27
Dilan Saavedra
ЦП
10
Родриго Рамальо
ПП
26
G. Sotomayor
ЦФ
90
Sebastián Guerrero
ЦФ
3-5-2
12
21
20
3
28
19
8
7
77
50
20
4-3-2-1
23
Вискарра
3
5
Хусино
31
19
Рока
28
Вайар
6
10
23
Чура
30
Арраскальта
11
Миранда
7
18
18
7
28
11
11
28
3
22
22
3
50
35
35
50
23
Чура
19
19
23
Чура
19
Рока
7
7
19
Рока
30
Арраскальта
8
8
30
Арраскальта
10
10
Рамальо
10
Рамальо
10
Остались в запасе
Сан-Антонио Було-Було
Стронгест
31
Jose Peñarrieta
ВР
23
Ivan Huayhuata
ЦЗ
30
J. Prieto
ЦЗ
13
L. Montenegro
ЦЗ
25
Huberth Sánchez
ЦЗ
20
Leonardo Justiniano
ЦП
27
Cristian Montero Justiniano
ЦП
8
K. Gutierrez
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Лейтао
1
Джоан Гутьеррес
ВР
44
Марк Энумба
ЦЗ
15
Maximiliano Caire
ЦП
27
Dilan Saavedra
ЦП
26
G. Sotomayor
ЦФ
90
Sebastián Guerrero
ЦФ
Главный тренер
Пабло Лавальен
Остались в запасе
31
Jose Peñarrieta
ВР
23
Ivan Huayhuata
ЦЗ
30
J. Prieto
ЦЗ
13
L. Montenegro
ЦЗ
25
Huberth Sánchez
ЦЗ
20
Leonardo Justiniano
ЦП
27
Cristian Montero Justiniano
ЦП
8
K. Gutierrez
ЦФ
Остались в запасе
1
Джоан Гутьеррес
ВР
44
Марк Энумба
ЦЗ
15
Maximiliano Caire
ЦП
27
Dilan Saavedra
ЦП
26
G. Sotomayor
ЦФ
90
Sebastián Guerrero
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Лейтао
Главный тренер
Пабло Лавальен
Статистика матча Сан-Антонио Було-Було - Стронгест
1
3
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
9
10
Офсайды
1
2
Количество передач
338
337
Сейвы
3
4
Точность передач %
86
81
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 27 тур
Блуминг
- : -
30.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 26 тур
Сан-Антонио Було-Було
0 : 3
23.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 25 тур
Гуабира
5 : 1
08.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 24 тур
Академия дель Баломпе
2 : 3
01.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 23 тур
Сан-Антонио Було-Було
2 : 1
25.10.2026
Реал Потоси
Боливия. Примера, 22 тур
Университарио де Винто
2 : 1
18.10.2026
Сан-Антонио Було-Було
Стронгест
Боливия. Примера, 27 тур
Аврора
- : -
29.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 26 тур
Стронгест
4 : 0
23.11.2026
Блуминг
Боливия. Примера, 25 тур
Боливар
1 : 0
09.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 24 тур
Стронгест
4 : 2
01.11.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 23 тур
Ориенте Петролеро
2 : 1
26.10.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 22 тур
Стронгест
2 : 1
19.10.2026
Олвейс Реди
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«Ахмат» близок к покупке полузащитника сборной Боливии
2025.07.07 15:00
1
В Боливии болельщики забросали бывшего вратаря своего клуба петардами. Он был госпитализирован
2019.05.01 17:20
3
«Ахмат» близок к покупке полузащитника сборной Боливии
2025.07.07 15:00
1
В Боливии болельщики забросали бывшего вратаря своего клуба петардами. Он был госпитализирован
2019.05.01 17:20
3
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