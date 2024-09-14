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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Прогресо - Серро
Прогресо - Серро: обзор матча 14 сентября 2024
Прогресо
14.09.2024, суббота, 22:00
Уругвай. Примера, 3 тур
0 : 1
Завершен
Серро
42'
M. Perez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Прогресо - Серро
87'
Замена
Y. Gorgoroso
️️️️
S. Ramirez
80'
Замена
D. Cóccaro
️️️️
B. Scorza
80'
Замена
E. Crespo
️️️️
M. Rabuñal
Замена
P. Caballero
️️️️
A. Colombino
80'
Замена
H. Sequeira
️️️️
F. Silvera
80'
73'
Желтая карточка
M. Rabuñal
Замена
A. García
️️️️
I. Lemmo
68'
65'
Замена
N. González
️️️️
M. Perez
Желтая карточка
G. Castillo
61'
Замена
B. Joaquín Hernández Álvarez
️️️️
M. García
59'
Замена
G. Barreto
️️️️
G. Alles
59'
42'
ГОЛ! 0:1!
M. Perez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Прогресо
33
Nahuel Suárez
ВР
18
Gonzalo Castillo
ЦЗ
15
Mauro Martín
ЦЗ
3
Martín Marta
ЦЗ
26
F. Silvera
ЦЗ
29
Nicolas Fernandez
ЦЗ
8
Mario García
ЦП
10
I. Lemmo
ЦП
8
Adrián Colombino
ЦФ
9
G. Alles
ЦФ
11
G. Colman
ЦФ
Главный тренер
Карлос Каноббио
Серро
1
Mathías Cubero
ВР
24
Emiliano Álvarez
ЦЗ
13
Pablo Lacoste
ЦЗ
6
Rodrigo Marín
ЦП
11
Maicol Rodríguez
ЦП
5
Alejo Macelli
ЦП
55
Martín Rabuñal
ЦП
2
Nahuel Petillo
ЦП
14
Santiago Ramirez
ЦФ
7
Bruno Scorza
ЦФ
13
Maximiliano Perez
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Пальяс
Прогресо
1
Matías Castro
ВР
2
Nicolás Gómez
ЦЗ
5
G. Labraga
ЦЗ
28
Danilo Asconeguy
ЦЗ
7
Alejandro García
ЦП
16
Pablo Caballero
ЦП
17
Nacho Jimenez
ЦП
30
Bruno Joaquín Hernández Álvarez
ЦФ
21
Gonzalo Barreto
ЦФ
19
H. Sequeira
ЦФ
Серро
25
Kevin Larrea
ВР
23
Emilio Crespo
ЦЗ
2
Gabriel Umpierrez
ЦП
17
Tobias Arevalos
ЦП
8
Nicolás Wunsch
ЦП
21
Yonathan Gorgoroso
ЦП
19
Germán Triunfo
ЦП
11
Diego Aguilera
ЦФ
9
Nicólas González
ЦФ
17
Danilo Cóccaro
ЦФ
3-2-2-3
33
3
26
29
15
18
8
10
11
9
8
2-5-3
1
24
13
6
5
55
2
11
13
7
14
10
7
7
10
8
16
16
8
8
30
30
8
9
21
21
9
26
19
19
26
55
23
23
55
8
8
14
21
21
14
13
9
9
13
7
17
17
7
Остались в запасе
Прогресо
Серро
1
Matías Castro
ВР
2
Nicolás Gómez
ЦЗ
5
G. Labraga
ЦЗ
28
Danilo Asconeguy
ЦЗ
17
Nacho Jimenez
ЦП
Главный тренер
Карлос Каноббио
25
Kevin Larrea
ВР
2
Gabriel Umpierrez
ЦП
17
Tobias Arevalos
ЦП
19
Germán Triunfo
ЦП
11
Diego Aguilera
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Пальяс
Остались в запасе
1
Matías Castro
ВР
2
Nicolás Gómez
ЦЗ
5
G. Labraga
ЦЗ
28
Danilo Asconeguy
ЦЗ
17
Nacho Jimenez
ЦП
Остались в запасе
25
Kevin Larrea
ВР
2
Gabriel Umpierrez
ЦП
17
Tobias Arevalos
ЦП
19
Germán Triunfo
ЦП
11
Diego Aguilera
ЦФ
Главный тренер
Карлос Каноббио
Главный тренер
Игнасио Пальяс
Статистика матча Прогресо - Серро
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Прогресо
Уругвай. Примера, 15 тур
Прогресо
1 : 1
19.11.2026
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 14 тур
Серро Ларго
2 : 2
13.11.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 13 тур
Прогресо
0 : 2
01.11.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 12 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 1
25.10.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 11 тур
Прогресо
2 : 0
17.10.2026
Хувентуд
Серро
Уругвай. Примера, 15 тур
Серро
2 : 0
20.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 14 тур
Депортиво Мальдонадо
0 : 1
14.11.2026
Серро
Уругвай. Примера, 13 тур
Серро
1 : 2
31.10.2026
Сентраль Эспаньол
Уругвай. Примера, 12 тур
Монтевидео Сити Торке
3 : 1
25.10.2026
Серро
Уругвай. Примера, 11 тур
Серро
1 : 1
17.10.2026
Серро Ларго
Информация о матче
Главный судья:
Leodan Frankin Gonzalez Cabrera, Uruguay
Стадион:
Абрахам Паладино
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