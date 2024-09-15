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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Данубио - Ривер Плейт
Данубио - Ривер Плейт: обзор матча 15 сентября 2024
Данубио
15.09.2024, воскресенье, 19:30
Уругвай. Примера, 3 тур
3 : 0
Завершен
Ривер Плейт
45+3'
S. Fernández
85'
N. Blandi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данубио - Ривер Плейт
ГОЛ! 2:0!
N. Blandi
85'
Желтая карточка
G. Leyes
84'
Замена
G. Leyes
️️️️
S. Fernández
80'
74'
Замена
J. Ignacio Quintana Silva
️️️️
C. Almeida
Замена
L. Sosa
️️️️
M. Peralta
71'
67'
Желтая карточка
C. Almeida
61'
Замена
M. Camarda
️️️️
M. Alfonso
46'
Замена
A. Bernardo Vera Flores
️️️️
J. Cruz De los Santos
ГОЛ! 1:0!
S. Fernández
45'
+3
Желтая карточка
M. Peralta
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данубио
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
4
Mateo Argüello
ЦЗ
4
Guillermo Fratta
ЦЗ
13
Emiliano Ancheta
ЦЗ
3
Ramiro Brazionis
ЦП
80
Cristhian Tizon
ЦП
10
Mateo Peralta
ЦП
19
Santiago Romero
ЦП
28
Luis Femia
ЦФ
10
Maximiliano Cantera
ЦФ
30
Sebastián Fernández
ЦФ
Главный тренер
Марио Саралеги
Ривер Плейт
12
Fabrizio Correa
ВР
33
Santiago Corbo
ЦЗ
21
Norman Rodriguez
ЦЗ
2
Horacio Salaberry
ЦЗ
13
Christian Almeida
ЦЗ
7
Хоакин Лавега
ЦП
25
Ramiro Cristobal
ЦП
5
German Barrios
ЦП
22
Matías Alfonso
ЦП
19
Juan Cruz De los Santos
ЦП
24
Joaquín Zeballos
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Итурральде
Данубио
12
Jose Rio
ВР
21
Santiago Etchebarne
ЦЗ
6
Leandro Sosa
ЦП
7
Ignacio Pintos
ЦП
13
Hernán Novick
ЦП
15
Richard Núñez
ЦП
19
Lucas Sanseviero
ЦП
11
Gonzalo Bueno
ЦП
33
Gabriel Leyes
ЦФ
17
Nicolás Blandi
ЦФ
Ривер Плейт
12
Yonatan Irrazábal
ВР
23
Nicolás Olivera
ЦЗ
29
Facundo González
ЦЗ
10
Agustín Bernardo Vera Flores
ЦП
17
Jose Valentin Amoroso Guerra
ЦП
27
Julio Báez
ЦП
30
Juan Ignacio Quintana Silva
ЦП
13
Faustino Barone
ЦФ
29
Marcos Camarda
ЦФ
3-4-3
1
Гойкоэчеа
4
4
13
3
10
19
80
30
10
28
4-5-1
12
21
2
13
33
7
Лавега
5
22
19
25
24
10
6
6
10
30
33
33
30
19
10
10
19
13
30
30
13
22
29
29
22
Остались в запасе
Данубио
Ривер Плейт
12
Jose Rio
ВР
21
Santiago Etchebarne
ЦЗ
7
Ignacio Pintos
ЦП
13
Hernán Novick
ЦП
15
Richard Núñez
ЦП
19
Lucas Sanseviero
ЦП
11
Gonzalo Bueno
ЦП
17
Nicolás Blandi
ЦФ
Главный тренер
Марио Саралеги
12
Yonatan Irrazábal
ВР
23
Nicolás Olivera
ЦЗ
29
Facundo González
ЦЗ
17
Jose Valentin Amoroso Guerra
ЦП
27
Julio Báez
ЦП
13
Faustino Barone
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Итурральде
Остались в запасе
12
Jose Rio
ВР
21
Santiago Etchebarne
ЦЗ
7
Ignacio Pintos
ЦП
13
Hernán Novick
ЦП
15
Richard Núñez
ЦП
19
Lucas Sanseviero
ЦП
11
Gonzalo Bueno
ЦП
17
Nicolás Blandi
ЦФ
Остались в запасе
12
Yonatan Irrazábal
ВР
23
Nicolás Olivera
ЦЗ
29
Facundo González
ЦЗ
17
Jose Valentin Amoroso Guerra
ЦП
27
Julio Báez
ЦП
13
Faustino Barone
ЦФ
Главный тренер
Марио Саралеги
Главный тренер
Игнасио Итурральде
Статистика матча Данубио - Ривер Плейт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Данубио
Уругвай. Примера, 15 тур
Альбион
1 : 1
24.11.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 14 тур
Данубио
1 : 2
15.11.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 13 тур
Данубио
1 : 2
01.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 12 тур
Депортиво Мальдонадо
2 : 1
25.10.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 11 тур
Данубио
1 : 0
18.10.2026
Сентраль Эспаньол
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 15 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 4
09.11.2025
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 1
02.11.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 13 тур
Данубио
0 : 1
26.10.2025
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 12 тур
Ривер Плейт
1 : 1
19.10.2025
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 11 тур
Хувентуд
1 : 2
12.10.2025
Ривер Плейт
Информация о матче
Главный судья:
Эстебан Остойич
Стадион:
Жардинес дель Иподромо
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