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Расписание матчей
Северная Ирландия. Премьершип
Баллимина Юнайтед - Каррик Рейнджерс
Баллимина Юнайтед - Каррик Рейнджерс: обзор матча 30 ноября 2024
Баллимина Юнайтед
30.11.2024, суббота, 18:00
Северная Ирландия. Премьершип, 19 тур
1 : 2
Завершен
Каррик Рейнджерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Баллимина Юнайтед - Каррик Рейнджерс
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Баллимина Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 4 тур
Баллимина Юнайтед
- : -
01.12.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Баллимина Юнайтед
2 : 1
28.11.2026
Клифтонвилл
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Ларн
4 : 0
21.11.2026
Баллимина Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Баллимина Юнайтед
0 : 3
13.11.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Портадаун
1 : 1
07.11.2026
Баллимина Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Баллимина Юнайтед
0 : 1
31.10.2026
Бангор
Каррик Рейнджерс
Северная Ирландия. Премьершип, 19 тур
Каррик Рейнджерс
- : -
05.12.2026
Баллимина Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Бангор
1 : 2
28.11.2026
Каррик Рейнджерс
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Каррик Рейнджерс
1 : 3
21.11.2026
Колрейн
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Каррик Рейнджерс
1 : 1
13.11.2026
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Каррик Рейнджерс
0 : 0
07.11.2026
Гленторан
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Клифтонвилл
7 : 1
31.10.2026
Каррик Рейнджерс
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