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Расписание матчей
Северная Ирландия. Премьершип
Гленавон - Лофголл
Гленавон - Лофголл: обзор матча 07 сентября 2024
Гленавон
07.09.2024, суббота, 17:00
Северная Ирландия. Премьершип, 6 тур
2 : 2
Завершен
Лофголл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Гленавон - Лофголл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Гленавон
Северная Ирландия. Премьершип, 38 тур
Гленавон
2 : 3
25.04.2026
Каррик Рейнджерс
Северная Ирландия. Премьершип, 37 тур
Гленавон
0 : 1
18.04.2026
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 36 тур
Бангор
0 : 0
11.04.2026
Гленавон
Северная Ирландия. Премьершип, 35 тур
Баллимина Юнайтед
1 : 1
07.04.2026
Гленавон
Северная Ирландия. Премьершип, 34 тур
Гленавон
1 : 1
04.04.2026
Портадаун
Лофголл
Северная Ирландия. Премьершип, 5 тур
Лофголл
1 : 4
26.04.2025
Клифтонвилл
Северная Ирландия. Премьершип, 4 тур
Лофголл
2 : 2
19.04.2025
Каррик Рейнджерс
Северная Ирландия. Премьершип, 3 тур
Портадаун
3 : 1
12.04.2025
Лофголл
Северная Ирландия. Премьершип, 2 тур
Гленавон
0 : 1
05.04.2025
Лофголл
Северная Ирландия. Премьершип, 1 тур
Баллимина Юнайтед
5 : 2
01.04.2025
Лофголл
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