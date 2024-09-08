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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Данубио - Бостон Ривер
Данубио - Бостон Ривер: обзор матча 08 сентября 2024
Данубио
08.09.2024, воскресенье, 21:00
Уругвай. Примера, 2 тур
2 : 0
Завершен
Бостон Ривер
72'
C. Tizon
90+6'
G. Fratta
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данубио - Бостон Ривер
ГОЛ! 2:0!
G. Fratta
Пас отдал
M. Fracchia
90'
+6
Замена
R. Núñez
️️️️
M. Peralta
87'
Замена
I. Pintos
️️️️
S. Romero
87'
82'
Замена
A. Cougo
️️️️
Х. Рамос
78'
Желтая карточка
G. Pérez
Желтая карточка
S. Fernández
77'
75'
Замена
F. Chiappini
️️️️
M. Vera
Желтая карточка
C. Tizon
73'
ГОЛ! 1:0!
C. Tizon
72'
64'
Замена
L. Barcia
️️️️
A. Amado
Желтая карточка
M. Fracchia
49'
46'
Замена
J. Manuel Gutiérrez
️️️️
L. Suhr
43'
Желтая карточка
L. Suhr
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данубио
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
4
Mateo Argüello
ЦЗ
16
Matías Fracchia
ЦЗ
4
Guillermo Fratta
ЦЗ
3
Ramiro Brazionis
ЦП
10
Mateo Peralta
ЦП
19
Santiago Romero
ЦП
19
Lucas Sanseviero
ЦП
10
Maximiliano Cantera
ЦФ
28
Luis Femia
ЦФ
30
Sebastián Fernández
ЦФ
Главный тренер
Марио Саралеги
Бостон Ривер
1
Santiago Silva
ВР
22
Хуан Рамос
ЛЗ
22
Хуан Родригес
ЦЗ
2
Leonard Costa
ЦЗ
8
Mauricio Vera
ЦЗ
17
Emanuel Beltrán
ЦЗ
29
Gastón Pérez
ЦП
10
Agustín Amado
ЦП
16
Leandro Suhr
ЦП
9
Bruno Damiani
ЦФ
21
Franco Pérez
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Апуд
Данубио
12
Jose Rio
ВР
21
Santiago Etchebarne
ЦЗ
25
Matías González
ЦЗ
6
Leandro Sosa
ЦП
7
Ignacio Pintos
ЦП
80
Cristhian Tizon
ЦП
13
Hernán Novick
ЦП
15
Richard Núñez
ЦП
17
Nicolás Blandi
ЦФ
33
Gabriel Leyes
ЦФ
Бостон Ривер
1
Bruno Antúnez
ВР
4
Francisco Marco
ЦЗ
17
Gianni Rodriguez
ЦЗ
23
Carlos Valdez
ЦЗ
31
Juan Manuel Acosta
ЦЗ
40
Ayrton Cougo
ЦЗ
26
Facundo Muñoa
ЦП
25
Felipe Chiappini
ЦП
7
Leandro Barcia
ЦФ
19
Santiago Sequeira
ЦФ
24
Juan Manuel Gutiérrez
ЦФ
3-4-3
1
Гойкоэчеа
4
16
4
3
19
19
10
30
28
10
3-2-3-2
1
2
8
17
22
Родригес
22
Рамос
29
10
16
21
9
19
7
7
19
10
15
15
10
22
Рамос
40
40
22
Рамос
8
25
25
8
10
7
7
10
16
24
24
16
Остались в запасе
Данубио
Бостон Ривер
12
Jose Rio
ВР
21
Santiago Etchebarne
ЦЗ
25
Matías González
ЦЗ
6
Leandro Sosa
ЦП
80
Cristhian Tizon
ЦП
13
Hernán Novick
ЦП
17
Nicolás Blandi
ЦФ
33
Gabriel Leyes
ЦФ
Главный тренер
Марио Саралеги
1
Bruno Antúnez
ВР
4
Francisco Marco
ЦЗ
17
Gianni Rodriguez
ЦЗ
23
Carlos Valdez
ЦЗ
31
Juan Manuel Acosta
ЦЗ
26
Facundo Muñoa
ЦП
19
Santiago Sequeira
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Апуд
Остались в запасе
12
Jose Rio
ВР
21
Santiago Etchebarne
ЦЗ
25
Matías González
ЦЗ
6
Leandro Sosa
ЦП
80
Cristhian Tizon
ЦП
13
Hernán Novick
ЦП
17
Nicolás Blandi
ЦФ
33
Gabriel Leyes
ЦФ
Остались в запасе
1
Bruno Antúnez
ВР
4
Francisco Marco
ЦЗ
17
Gianni Rodriguez
ЦЗ
23
Carlos Valdez
ЦЗ
31
Juan Manuel Acosta
ЦЗ
26
Facundo Muñoa
ЦП
19
Santiago Sequeira
ЦФ
Главный тренер
Марио Саралеги
Главный тренер
Алехандро Апуд
Статистика матча Данубио - Бостон Ривер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Данубио
Уругвай. Примера, 15 тур
Альбион
1 : 1
24.11.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 14 тур
Данубио
1 : 2
15.11.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 13 тур
Данубио
1 : 2
01.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 12 тур
Депортиво Мальдонадо
2 : 1
25.10.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 11 тур
Данубио
1 : 0
18.10.2026
Сентраль Эспаньол
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 15 тур
Бостон Ривер
1 : 0
19.11.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 14 тур
Сентраль Эспаньол
1 : 0
14.11.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 13 тур
Бостон Ривер
1 : 2
01.11.2026
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 12 тур
Серро Ларго
2 : 0
25.10.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 11 тур
Бостон Ривер
1 : 0
17.10.2026
Дефенсор Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Mathias De Armas, Uruguay
Стадион:
Жардинес дель Иподромо
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