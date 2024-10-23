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Расписание матчей
Франция. Третья лига
Руан - Сошо
Руан - Сошо: обзор матча 23 октября 2024
Руан
23.10.2024, среда, 20:30
Франция. Третья лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Сошо
Матч
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Статистика матча Руан - Сошо
2
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0
0
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2
3
Матчи команд
Руан
Франция. Третья лига, 14 тур
Руан
- : -
05.12.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 13 тур
Флери
1 : 0
21.11.2026
Руан
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Руан
2 : 1
31.10.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 10 тур
Париж 13
3 : 1
17.10.2026
Руан
Франция. Третья лига, 9 тур
Руан
2 : 0
03.10.2026
Бур-ан-Бресс
Сошо
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
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Руан
Сошо
Кубок Франции. «Монако» с Головиным вылетел от клуба третьего дивизиона
2024.02.09 01:12
2
«Руан» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2024
2024.02.08 10:43
Ле Таллек нашел новый клуб после ухода из «Торпедо»
2023.01.30 12:33
Кубок Франции. «Лион» забил пять голов «Сошо»
2021.03.06 22:40
Товарищеский матч. «ПСЖ» победил «Сошо», Паредес не забил пенальти
2020.08.06 00:49
Кубок Франции. «Монако» с Головиным вылетел от клуба третьего дивизиона
2024.02.09 01:12
2
«Руан» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2024
2024.02.08 10:43
Ле Таллек нашел новый клуб после ухода из «Торпедо»
2023.01.30 12:33
Кубок Франции. «Лион» забил пять голов «Сошо»
2021.03.06 22:40
Товарищеский матч. «ПСЖ» победил «Сошо», Паредес не забил пенальти
2020.08.06 00:49
В «Сошо» недовольны работой судей в Лиге 2
2018.10.09 07:56
Кубок Франции. «ПСЖ» в гостях разгромил «Сошо», Ди Мария сделал хет-трик
2018.02.07 01:03
2
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