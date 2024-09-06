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Расписание матчей
Франция. Третья лига
Ле-Ман - Дижон
Ле-Ман - Дижон: обзор матча 06 сентября 2024
Ле-Ман
06.09.2024, пятница, 19:30
Франция. Третья лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Дижон
Матч
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Статистика матча Ле-Ман - Дижон
2
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0
0
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0
2
Матчи команд
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
2 : 1
28.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
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