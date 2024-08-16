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Расписание матчей
Франция. Третья лига
Шатору - Булонь
Шатору - Булонь: обзор матча 16 августа 2024
Шатору
16.08.2024, пятница, 20:30
Франция. Третья лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Булонь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Шатору - Булонь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шатору
Франция. Третья лига, 34 тур
Валансьен
2 : 2
15.05.2026
Шатору
Франция. Третья лига, 33 тур
Шатору
2 : 1
09.05.2026
Сошо
Франция. Третья лига, 32 тур
Дижон
1 : 2
30.04.2026
Шатору
Франция. Третья лига, 31 тур
Шатору
0 : 2
24.04.2026
Флери
Франция. Третья лига, 30 тур
Версаль
4 : 0
17.04.2026
Шатору
Булонь
Франция. Лига 2, 14 тур
Булонь
- : -
04.12.2026
По
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
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Булонь
Кубок Франции. «ПСЖ» прошел клуб 3-й лиги (3:1)
2023.01.07 00:59
Определились все пары 1/8 финала Кубка Франции
2021.03.09 08:31
Конде сменил «Амкар» на клуб второго дивизиона Франции
2018.07.03 08:39
Кубок французской лиги. «Бордо» оказался сильнее «Шатору»
2016.10.26 21:34
Форвард «Шатору» перешел в «Лион»
2016.09.16 12:20
Кубок Франции. «ПСЖ» прошел клуб 3-й лиги (3:1)
2023.01.07 00:59
Конде сменил «Амкар» на клуб второго дивизиона Франции
2018.07.03 08:39
Кубок французской лиги. «Бордо» оказался сильнее «Шатору»
2016.10.26 21:34
Форвард «Шатору» перешел в «Лион»
2016.09.16 12:20
Определились все пары 1/8 финала Кубка Франции
2021.03.09 08:31
Младший брат Рибери подписал контракт с клубом из третьего дивизиона Франции
2016.08.25 08:56
Французский клуб назовет трибуну в честь игрока «Лестера»
2016.05.01 20:30
2
Кубок Франции. «Марсель» и «Лорьян» вышли в 1/8 финала
2016.01.21 01:07
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