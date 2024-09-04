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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар - Андорра
Гибралтар - Андорра: обзор матча 04 сентября 2024
Гибралтар
04.09.2024, среда, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Андорра
18'
Д. Бент
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Гибралтар - Андорра
Желтая карточка
Л. Кашаро
88'
81'
Замена
К. Гарсия
️️️️
Д. Гиллен
Замена
Э. Де Харо
️️️️
Д. Бент
76'
72'
Желтая карточка
М. Сан Николас
67'
Замена
А. Мартинес
️️️️
М. Пужоль
67'
Замена
Ж. Алаез
️️️️
Б. Борра
Замена
Л. Кашаро
️️️️
И. Джолли
67'
63'
Желтая карточка
М. Пужоль
ГОЛ! 1:0!
Д. Бент
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гибралтар
1
Брэдли Банда
ВР
2
Итан Джолли
ЦЗ
6
Бернарду Лопеш
ЦЗ
17
Джейси Оливейро
ЦЗ
20
Итан Бритто
ЦЗ
5
Дэн Бент
ОП
10
Лайам Уолкер
ЦП
22
Грэм Торилья
ЦП
8
James Scanlon
ЦП
12
Лу Эннсли
ЦП
10
Тиджей Де Барр
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Андорра
12
Икер Альварес
ВР
22
Иан Оливера
ЦЗ
19
Джоэль Гиллен
ЦЗ
23
Бил Борра
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
17
Жоан Сервос
ЛП
7
Марк Пужоль
ЦП
23
Adrián Gomes
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
20
Ицан Фернандес
ЦФ
11
Альберт Росас
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Гибралтар
23
Дэйл Коулинг
ВР
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
15
Итан Сантос
ЦЗ
12
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
18
Эван Де Харо
ОП
4
Николас Позо
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
21
Майкл Руис
ЦФ
17
Liam Jessop
ЦФ
18
Jaiden Bartolo
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
Андорра
13
Хиско
ВР
4
David de las Heras
ВР
1
Хосеп Гомес
ВР
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
4
Кристиан Гарсия
ЦЗ
16
João Teixeira
ЦП
8
Эрик Валес
ЦП
14
Жорди Алаез
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
9
Куку
ЦФ
4-1-4-1
1
Банда
2
Джолли
17
Оливейро
20
Бритто
6
Лопеш
5
Бент
10
Уолкер
8
12
Эннсли
22
Торилья
10
Де Барр
4-4-2
12
Альварес
19
Гиллен
23
Борра
5
Льовера
22
Оливера
7
Пужоль
23
3
Валес
17
Сервос
11
Росас
20
Фернандес
5
Бент
18
Де Харо
18
Де Харо
5
Бент
2
Джолли
7
Кашаро
7
Кашаро
2
Джолли
19
Гиллен
4
Гарсия
4
Гарсия
19
Гиллен
23
Борра
14
Алаез
14
Алаез
23
Борра
7
Пужоль
7
Мартинес
7
Мартинес
7
Пужоль
Остались в запасе
Гибралтар
Андорра
23
Дэйл Коулинг
ВР
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
15
Итан Сантос
ЦЗ
12
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
4
Николас Позо
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
21
Майкл Руис
ЦФ
17
Liam Jessop
ЦФ
18
Jaiden Bartolo
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
13
Хиско
ВР
4
David de las Heras
ВР
1
Хосеп Гомес
ВР
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
16
João Teixeira
ЦП
8
Эрик Валес
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
9
Куку
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Остались в запасе
23
Дэйл Коулинг
ВР
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
15
Итан Сантос
ЦЗ
12
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
4
Николас Позо
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
21
Майкл Руис
ЦФ
17
Liam Jessop
ЦФ
18
Jaiden Bartolo
ЦФ
Остались в запасе
13
Хиско
ВР
4
David de las Heras
ВР
1
Хосеп Гомес
ВР
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
16
João Teixeira
ЦП
8
Эрик Валес
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
9
Куку
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Статистика матча Гибралтар - Андорра
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Информация о матче
Стадион:
Алгарве
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