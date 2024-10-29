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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Труа - По
Труа - По: обзор матча 29 октября 2024
Труа
29.10.2024, вторник, 22:30
Франция. Лига 2, 11 тур
3 : 0
Завершен
По
54'
Ю. М'Чангама
67'
С. Ириэ
87'
П. Ибну Ба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Труа - По
90'
+8
Желтая карточка
K. Boutaïb
Желтая карточка
Ж. Нонге
90'
+8
Пенальти не реализован!
П. Ибну Ба
90'
+5
Пенальти не реализован!
К. Донг
90'
+2
Замена
R. Fage
️️️️
Ю. М'Чангама
89'
89'
Замена
X. Kouassi
️️️️
К. Диавара
ГОЛ! 3:0!
П. Ибну Ба
87'
Замена
Ж. Нонге
️️️️
М. Аделин
78'
Замена
П. Ибну Ба
️️️️
Р. Рипар
78'
77'
Замена
K. Gasnier
️️️️
У. Нгом
Замена
J. Assoumou
️️️️
Р. Саид
69'
Замена
К. Донг
️️️️
С. Ириэ
69'
69'
Замена
М. Шахири
️️️️
S. Beusnard
69'
Замена
K. Boutaïb
️️️️
Т. Арконт
69'
Замена
Ж. Калулу
️️️️
J. Gaspar
ГОЛ! 2:0!
С. Ириэ
Пас отдал
A. Kante
67'
ГОЛ! 1:0!
Ю. М'Чангама
Пас отдал
M. Hamdi
54'
47'
Желтая карточка
А. Милль
13'
Желтая карточка
J. Ruiz
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
16
Николя Леметр
ВР
6
Адриен Монфрей
(К)
ЦЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
26
Mathis Hamdi
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
22
Сирьак Ириэ
ЦП
5
Мартен Аделин
ЦП
42
Abdoulaye Kante
ЦП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
20
Рено Рипар
ПВ
19
Рафики Саид
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
По
21
Бингуру Камара
ВР
20
Kouadio Ange Ahoussou
ЦЗ
5
Jean Ruiz
(К)
ЦЗ
12
Jordy Gaspar
ЦЗ
7
Теренс Куду
ПЗ
7
Кандет Диавара
ЛВ
21
Steeve Beusnard
ЦП
37
Ияд Мохамед
ЦП
79
Умар Нгом
ЦП
7
Тайрик Арконт
ПВ
17
Антуан Милль
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Труа
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
7
Жозеф Нонге
ЦП
12
Ryan Fage
ЦП
7
Кильян Донг
АП
1
Zacharie Boucher
ЦФ
14
Папе Ибну Ба
ЦФ
15
Jaures Assoumou
ЦФ
По
40
Tao Paradowski
ВР
17
Жозеф Калулу
ЛЗ
19
Усман Канте
ЦЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
4
Xavier Kouassi
ЦП
90
Kylian Gasnier
ЦП
10
Khalid Boutaïb
ЦФ
4-4-1-1
16
Леметр
6
Монфрей
4
Диас
26
17
Мендес
22
Ириэ
42
10
М'Чангама
5
Аделин
20
Рипар
19
Саид
4-3-2-1
21
Камара
7
Куду
5
12
20
21
37
Мохамед
79
Нгом
7
Арконт
7
Диавара
17
Милль
5
Аделин
7
Нонге
7
Нонге
5
Аделин
10
М'Чангама
12
12
10
М'Чангама
22
Ириэ
7
Донг
7
Донг
22
Ириэ
20
Рипар
14
Ба
14
Ба
20
Рипар
19
Саид
15
15
19
Саид
12
17
Калулу
17
Калулу
12
7
Диавара
4
4
7
Диавара
79
Нгом
90
90
79
Нгом
21
11
Шахири
11
Шахири
21
7
Арконт
10
10
7
Арконт
Остались в запасе
Труа
По
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
40
Tao Paradowski
ВР
19
Усман Канте
ЦЗ
Главный тренер
Николя Усаи
Остались в запасе
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
Остались в запасе
40
Tao Paradowski
ВР
19
Усман Канте
ЦЗ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Главный тренер
Николя Усаи
Статистика матча Труа - По
1
3
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
5
Нарушения
8
13
Количество передач
381
617
Сейвы
2
7
Точность передач %
81
86
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 13 тур
Труа
- : -
06.12.2026
Лион
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
4 : 1
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
По
Франция. Лига 2, 14 тур
Булонь
- : -
04.12.2026
По
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Информация о матче
Главный судья:
Thierry Bouille, France
Стадион:
Стад де Л'Аубе
Новости команд
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