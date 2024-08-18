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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Бостон Ривер - Депортиво Мальдонадо
Бостон Ривер - Депортиво Мальдонадо: обзор матча 18 августа 2024
Бостон Ривер
18.08.2024, воскресенье, 01:30
Уругвай. Примера, 1 тур
1 : 0
Завершен
Депортиво Мальдонадо
67'
B. Damiani
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бостон Ривер - Депортиво Мальдонадо
Замена
C. Valdez
️️️️
E. Gomez
90'
+1
88'
Замена
D. Romero
️️️️
J. Martin Ginzo
88'
Замена
R. Muníz
️️️️
B. Acosta
83'
Желтая карточка
H. Toledo
Замена
L. Barcia
️️️️
F. Pérez
79'
Желтая карточка
L. Costa
75'
75'
Замена
R. César
️️️️
S. Cartagena
75'
Замена
L. Núñez
️️️️
S. González
70'
Желтая карточка
M. Montiel
ГОЛ! 1:0!
B. Damiani
67'
Замена
️️️️
A. Amado
62'
Замена
B. Damiani
️️️️
L. Suhr
62'
46'
Замена
H. Toledo
️️️️
P. Gonzalez
28'
Желтая карточка
B. Acosta
23'
Желтая карточка
S. González
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бостон Ривер
1
Santiago Silva
ВР
22
Хуан Рамос
ЛЗ
22
Хуан Родригес
ЦЗ
2
Leonard Costa
ЦЗ
17
Emanuel Beltrán
ЦЗ
8
Mauricio Vera
ЦЗ
10
Agustín Amado
ЦП
29
Gastón Pérez
ЦП
16
Leandro Suhr
ЦП
21
Franco Pérez
ЦФ
9
E. Gomez
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Апуд
Депортиво Мальдонадо
44
Guillermo Reyes
ВР
19
Facundo Tealde
ЦЗ
4
Juan Martin Ginzo
ЦЗ
24
Marcos Montiel
ЦП
27
Ángel Rodríguez
ЦП
28
Santiago Cartagena
ЦП
80
P. Gonzalez
ЦП
33
Briam Acosta
ЦП
15
Sebastián González
ЦП
9
Facundo Milán
ЦФ
10
Maximiliano Noble
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Богоссян
Бостон Ривер
1
Bruno Antúnez
ВР
4
Francisco Marco
ЦЗ
17
Gianni Rodriguez
ЦЗ
31
Juan Manuel Acosta
ЦЗ
23
Carlos Valdez
ЦЗ
14
Federico Dafonte
ЦЗ
25
Felipe Chiappini
ЦП
7
Leandro Barcia
ЦФ
9
Bruno Damiani
ЦФ
19
Santiago Sequeira
ЦФ
Депортиво Мальдонадо
2
Nicolás Fuica
ЦЗ
27
Diego Romero
ЦЗ
80
Bruno Centeno
ЦП
5
Lucas Núñez
ЦП
11
Hernán Toledo
ЦП
16
Renato César
ЦП
20
Sebastián Tormo
ЦП
9
Alexander González
ЦФ
14
Rodrigo Muníz
ЦФ
3-2-3-2
1
2
17
8
22
Рамос
22
Родригес
10
29
16
9
21
2-5-1-2
44
19
4
27
80
33
15
28
24
10
9
9
23
23
9
21
7
7
21
16
9
9
16
4
27
27
4
15
5
5
15
80
11
11
80
28
16
16
28
33
14
14
33
Остались в запасе
Бостон Ривер
Депортиво Мальдонадо
1
Bruno Antúnez
ВР
4
Francisco Marco
ЦЗ
17
Gianni Rodriguez
ЦЗ
31
Juan Manuel Acosta
ЦЗ
14
Federico Dafonte
ЦЗ
25
Felipe Chiappini
ЦП
19
Santiago Sequeira
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Апуд
2
Nicolás Fuica
ЦЗ
80
Bruno Centeno
ЦП
20
Sebastián Tormo
ЦП
9
Alexander González
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Богоссян
Остались в запасе
1
Bruno Antúnez
ВР
4
Francisco Marco
ЦЗ
17
Gianni Rodriguez
ЦЗ
31
Juan Manuel Acosta
ЦЗ
14
Federico Dafonte
ЦЗ
25
Felipe Chiappini
ЦП
19
Santiago Sequeira
ЦФ
Остались в запасе
2
Nicolás Fuica
ЦЗ
80
Bruno Centeno
ЦП
20
Sebastián Tormo
ЦП
9
Alexander González
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Апуд
Главный тренер
Хоакин Богоссян
Статистика матча Бостон Ривер - Депортиво Мальдонадо
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 15 тур
Бостон Ривер
1 : 0
19.11.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 14 тур
Сентраль Эспаньол
1 : 0
14.11.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 13 тур
Бостон Ривер
1 : 2
01.11.2026
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 12 тур
Серро Ларго
2 : 0
25.10.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 11 тур
Бостон Ривер
1 : 0
17.10.2026
Дефенсор Спортинг
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 15 тур
Бостон Ривер
1 : 0
19.11.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 14 тур
Депортиво Мальдонадо
0 : 1
14.11.2026
Серро
Уругвай. Примера, 13 тур
Альбион
0 : 0
03.11.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 12 тур
Депортиво Мальдонадо
2 : 1
25.10.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 11 тур
Насьональ
3 : 2
20.10.2026
Депортиво Мальдонадо
Информация о матче
Главный судья:
Javier Burgos, Uruguay
Стадион:
Estadio Parque Artigas, Las Piedras
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