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Расписание матчей
Черногория. Первая Лига
Бокель - Петровац
Бокель - Петровац: обзор матча 14 сентября 2024
Бокель
14.09.2024, суббота, 19:00
Черногория. Первая Лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Петровац
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Бокель - Петровац
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бокель
Черногория. Первая Лига, 17 тур
Бокель
- : -
30.11.2026
Езеро
Черногория. Первая Лига, 10 тур
Бокель
0 : 0
25.11.2026
Петровац
Черногория. Первая Лига, 16 тур
Отрант-Олимпик
1 : 0
21.11.2026
Бокель
Черногория. Первая Лига, 15 тур
Бокель
0 : 1
06.11.2026
Морнар
Черногория. Первая Лига, 14 тур
Бокель
0 : 1
02.11.2026
Будучность
Черногория. Первая Лига, 13 тур
Арсенал Тив
0 : 0
28.10.2026
Бокель
Петровац
Черногория. Первая Лига, 17 тур
Арсенал Тив
- : -
29.11.2026
Петровац
Черногория. Первая Лига, 10 тур
Бокель
0 : 0
25.11.2026
Петровац
Черногория. Первая Лига, 16 тур
Петровац
0 : 0
21.11.2026
Дечич
Черногория. Первая Лига, 15 тур
Сутьеска
0 : 3
08.11.2026
Петровац
Черногория. Первая Лига, 14 тур
Морнар
0 : 0
01.11.2026
Петровац
Черногория. Первая Лига, 13 тур
Петровац
1 : 0
28.10.2026
Младость Донья-Горица
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Российский игрок стал чемпионом Черногории
2025.04.29 15:37
В Черногории застрелили бывшего вратаря «Бокеля»
2017.09.17 11:19
2
Российский игрок стал чемпионом Черногории
2025.04.29 15:37
В Черногории застрелили бывшего вратаря «Бокеля»
2017.09.17 11:19
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