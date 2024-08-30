Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Никарагуа. Примера
Манагуа - Дирианген
Манагуа - Дирианген: обзор матча 30 августа 2024
Манагуа
30.08.2024, пятница, 04:00
Никарагуа. Примера. Апертура, 5 тур
3 : 1
Завершен
Дирианген
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Манагуа - Дирианген
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манагуа
Никарагуа. Примера. Клаусура, 18 тур
Манагуа
4 : 1
26.04.2026
Дирианген
Никарагуа. Примера. Клаусура, 17 тур
Манагуа
1 : 1
19.04.2026
УНАН Манагуа
Никарагуа. Примера. Клаусура, 16 тур
Матагальпа
1 : 2
16.04.2026
Манагуа
Никарагуа. Примера. Клаусура, 15 тур
Манагуа
1 : 1
13.04.2026
Вальтер Ферретти
Никарагуа. Примера. Клаусура, 14 тур
Реал Эстели
2 : 1
09.04.2026
Манагуа
Дирианген
Никарагуа. Примера. Клаусура, Clausura - Winners
Дирианген
1 : 1
17.05.2026
Реал Эстели
Никарагуа. Примера. Клаусура, Clausura - Winners
Реал Эстели
1 : 1
10.05.2026
Дирианген
Никарагуа. Примера. Клаусура, 18 тур
Манагуа
4 : 1
26.04.2026
Дирианген
Никарагуа. Примера. Клаусура, 17 тур
Дирианген
5 : 0
20.04.2026
Реал Мадрис
Никарагуа. Примера. Клаусура, 16 тур
Спорт Себако
0 : 2
17.04.2026
Дирианген
Новости команд
Все
Манагуа
Дирианген
Обзор матча «Динамо» Мх – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
2024.09.15 20:56
Обзор матча «Динамо» Мх – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
2024.09.15 20:56
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+