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Расписание матчей
Шотландия. Чемпионшип
Партик Тисл - Гринок Мортон
Партик Тисл - Гринок Мортон: обзор матча 03 августа 2024
Партик Тисл
03.08.2024, суббота, 17:00
Шотландия. Чемпионшип, 1 тур
0 : 0
Завершен
Гринок Мортон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Партик Тисл - Гринок Мортон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Партик Тисл
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Партик Тисл
- : -
05.12.2026
Данфермлайн
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Рэйт Роверс
0 : 2
21.11.2026
Партик Тисл
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Партик Тисл
3 : 2
14.11.2026
Инвернесс
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк
0 : 1
07.11.2026
Партик Тисл
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Партик Тисл
2 : 3
31.10.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Партик Тисл
4 : 0
24.10.2026
Стенхаусмюир
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Гринок Мортон
- : -
01.12.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Гринок Мортон
4 : 3
07.11.2026
Стенхаусмюир
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Партик Тисл
2 : 3
31.10.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 11 тур
Гринок Мортон
2 : 0
17.10.2026
Куинз Парк
Шотландия. Чемпионшип, 10 тур
Арброт
0 : 0
10.10.2026
Гринок Мортон
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Гринок Мортон
ШПЛ. Соперник «Зенита» по ЛЕ «Селтик» одержал волевую победу
2018.01.24 01:11
Автобус с фанатами «Рейнджерс» попал в ДТП, один болельщик погиб
2016.10.01 22:30
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ШПЛ. Соперник «Зенита» по ЛЕ «Селтик» одержал волевую победу
2018.01.24 01:11
Автобус с фанатами «Рейнджерс» попал в ДТП, один болельщик погиб
2016.10.01 22:30
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