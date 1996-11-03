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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Текстильщик - Локомотив
Текстильщик - Локомотив: обзор матча 22 апреля 1992
Текстильщик
22.04.1992, среда, 00:00
Чемпионат России. Первый этап, группа A, 5 тур
3 : 1
Завершен
Локомотив
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Текстильщик - Локомотив
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0
0
Желтые карточки
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0
Матчи команд
Текстильщик
Чемпионат России, 34 тур
Балтика
4 : 1
03.11.1996
Текстильщик
Чемпионат России, 33 тур
Текстильщик
0 : 2
25.10.1996
Алания
Чемпионат России, 32 тур
Жемчужина
1 : 1
19.10.1996
Текстильщик
Чемпионат России, 31 тур
Текстильщик
2 : 0
12.10.1996
Зенит
Чемпионат России, 30 тур
Ростов
2 : 1
02.10.1996
Текстильщик
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Стадион:
Текстильщик
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Текстильщик
Локомотив
Клуб РПЛ сутки не подает признаки жизни
18:33
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15:51
6
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6
Рабинер – о ситуации в «Локомотиве»: «Натуральный дурдом»
12:09
Смородская – о ситуации в «Локомотиве»: «Ужас, сердце кровью обливается»
10:25
Кубок России. «Арсенал» обыграл в серии пенальти «Текстильщик» и вышел в плей-офф
2020.10.21 17:14
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Клуб РПЛ сутки не подает признаки жизни
18:33
2
«Локомотив» предостерегли от деструктивного решения
15:51
6
Мостовой прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
13:21
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Рабинер – о ситуации в «Локомотиве»: «Натуральный дурдом»
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10:25
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