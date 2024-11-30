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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Земплин Михаловце - Ружомберок
Земплин Михаловце - Ружомберок: обзор матча 30 ноября 2024
Земплин Михаловце
30.11.2024, суббота, 17:30
Словакия. Найк Лига, 16 тур
4 : 2
Завершен
Ружомберок
55'
А. Кизиридис
62'
M. Marcin
64'
А. Кизиридис
86'
U. Adekunle Issa
11'
M. Chobot
51'
M. Chrien
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Земплин Михаловце - Ружомберок
Замена
I. Žofčák
️️️️
А. Кизиридис
90'
ГОЛ! 4:2!
U. Adekunle Issa
86'
86'
Замена
M. Boďa
️️️️
Я. Гладик
86'
Замена
D. Huf
️️️️
M. Chrien
83'
Желтая карточка
O. Luterán
68'
Замена
A. Tučný
️️️️
M. Chobot
68'
Замена
М. Мадленьяк
️️️️
А. Селецки
Желтая карточка
А. Кизиридис
64'
ГОЛ! 3:2!
А. Кизиридис
Пас отдал
M. Bednár
64'
ГОЛ! 2:2!
M. Marcin
Пас отдал
S. Danko
62'
56'
Желтая карточка
Я. Гладик
ГОЛ! 1:2!
А. Кизиридис
Пас отдал
M. Marcin
55'
51'
ГОЛ! 0:2!
M. Chrien
Пас отдал
Я. Гладик
Замена
U. Adekunle Issa
️️️️
E. Ikoba
46'
Замена
A. Musák
️️️️
A. Musa Zubairu
46'
11'
ГОЛ! 0:1!
M. Chobot
Пас отдал
Я. Гладик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Земплин Михаловце
1
Muhamed Šahinović
ВР
13
Денис Тарадуда
ЦЗ
26
Tornike Dzotsenidze
ЦЗ
5
Polydefkis Volanakis
ЦЗ
12
Franck Bahi
ЦЗ
51
Stanislav Danko
ЦП
4
Abdul Musa Zubairu
ЦП
9
Matúš Marcin
(К)
ЦП
12
Eduvie Ikoba
ЦФ
66
Martin Bednár
ЦФ
89
Александрос Кизиридис
ЦФ
Главный тренер
Антон Солтис
Ружомберок
1
Dominik Tapaj
ВР
28
Александер Селецки
ЛЗ
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
33
Матуш Малы
ЦЗ
2
Alexander Mojžiš
ЦЗ
9
Martin Chrien
(К)
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
4
Oliver Luterán
ЦП
20
Marián Chobot
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
6
T. Mudry
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
Земплин Михаловце
23
Ivan Tyurin
ВР
8
Lukáš Šimko
ЦЗ
21
Samuel Ramos
ЦП
6
Yushi Shimamura
ЦП
10
Igor Žofčák
ЦП
7
Usman Adekunle Issa
ЦП
55
Artúr Musák
ЦП
29
Enzo Arevalo
ЦП
80
Adam Zulevic
ЦФ
Ружомберок
34
Matěj Luksch
ВР
23
Матей Мадленьяк
ЛЗ
19
Martin Gomola
ЦП
24
Mate Szolgai
ЦП
10
Kristóf Domonkos
ЦП
30
Martin Boďa
ЦФ
3
J. Maslo
ЦФ
17
Adam Tučný
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
4-3-3
1
13
Тарадуда
5
12
26
51
4
9
89
Кизиридис
66
12
4-4-1-1
1
32
Габриэль
33
Малы
2
28
Селецки
16
4
20
9
14
Гладик
6
89
Кизиридис
10
10
89
Кизиридис
12
7
7
12
4
55
55
4
28
Селецки
23
Мадленьяк
23
Мадленьяк
28
Селецки
14
Гладик
30
30
14
Гладик
20
17
17
20
9
9
9
9
Остались в запасе
Земплин Михаловце
Ружомберок
23
Ivan Tyurin
ВР
8
Lukáš Šimko
ЦЗ
21
Samuel Ramos
ЦП
6
Yushi Shimamura
ЦП
29
Enzo Arevalo
ЦП
80
Adam Zulevic
ЦФ
Главный тренер
Антон Солтис
34
Matěj Luksch
ВР
19
Martin Gomola
ЦП
24
Mate Szolgai
ЦП
10
Kristóf Domonkos
ЦП
3
J. Maslo
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
Остались в запасе
23
Ivan Tyurin
ВР
8
Lukáš Šimko
ЦЗ
21
Samuel Ramos
ЦП
6
Yushi Shimamura
ЦП
29
Enzo Arevalo
ЦП
80
Adam Zulevic
ЦФ
Остались в запасе
34
Matěj Luksch
ВР
19
Martin Gomola
ЦП
24
Mate Szolgai
ЦП
10
Kristóf Domonkos
ЦП
3
J. Maslo
ЦФ
Главный тренер
Антон Солтис
Главный тренер
Ондржей Сметана
Статистика матча Земплин Михаловце - Ружомберок
1
2
Всего ударов по воротам
19
6
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
16
13
Офсайды
2
3
Количество передач
504
263
Сейвы
0
5
Точность передач %
80
59
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
16
0
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Скалица
0 : 0
29.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Скалица
0 : 0
29.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Комарно
2 : 0
08.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Жилина
4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Земплин Михаловце
1 : 4
24.10.2026
Железьярне Подбрезова
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Ружомберок
- : -
05.12.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Дукла ББ
1 : 0
28.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Железьярне Подбрезова
4 : 1
08.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Ружомберок
1 : 0
01.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 12 тур
ДАК 1904
5 : 0
24.10.2026
Ружомберок
Информация о матче
Главный судья:
Matej Choren, Slovakia
Стадион:
Mestsky futbalovy stadion Michalovce, Michalovce
Новости команд
Все
Земплин Михаловце
Ружомберок
Товарищеский матч. «Динамо» проиграло словацкому «Ружомбероку»
2022.02.01 18:09
20
21-летний словацкий форвард Алмаши перешел в «Ахмат»
2021.01.20 12:28
Sport24: словацкий форвард Алмаси перешел в «Ахмат»
2021.01.19 23:49
Лига Европы. «Милан», «Эвертон», «Марсель» и «Атлетик» прошли в следующий раунд
2017.08.03 23:38
3
Лига Европы. «Эвертон» с минимальным счетом обыграл «Ружомберок»
2017.07.28 00:01
Товарищеский матч. «Динамо» проиграло словацкому «Ружомбероку»
2022.02.01 18:09
20
21-летний словацкий форвард Алмаши перешел в «Ахмат»
2021.01.20 12:28
Sport24: словацкий форвард Алмаси перешел в «Ахмат»
2021.01.19 23:49
Лига Европы. «Милан», «Эвертон», «Марсель» и «Атлетик» прошли в следующий раунд
2017.08.03 23:38
3
Лига Европы. «Эвертон» с минимальным счетом обыграл «Ружомберок»
2017.07.28 00:01
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