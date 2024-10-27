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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Земплин Михаловце - Скалица
Земплин Михаловце - Скалица: обзор матча 27 октября 2024
Земплин Михаловце
27.10.2024, воскресенье, 17:30
Словакия. Найк Лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Скалица
19'
А. Кизиридис
27'
M. Marcin
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Земплин Михаловце - Скалица
Желтая карточка
I. Žofčák
90'
89'
Желтая карточка
O. Podhorín
Желтая карточка
T. Dzotsenidze
89'
Замена
E. Arevalo
️️️️
А. Кизиридис
88'
Замена
U. Adekunle Issa
️️️️
M. Marcin
75'
Замена
M. Bednár
️️️️
S. Danko
75'
60'
Замена
M. Fábry
️️️️
T. Jibril
59'
Желтая карточка
M. Nagy
46'
Замена
Y. Michael Yao
️️️️
R. Matejov
Замена
I. Žofčák
️️️️
F. Bahi
46'
Желтая карточка
E. Ikoba
37'
ГОЛ! 2:0!
M. Marcin
Пас отдал
А. Кизиридис
27'
ГОЛ! 1:0!
А. Кизиридис
Пас отдал
M. Šahinović
19'
Желтая карточка
F. Bahi
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Земплин Михаловце
1
Muhamed Šahinović
ВР
8
Lukáš Šimko
ЦЗ
12
Franck Bahi
ЦЗ
26
Tornike Dzotsenidze
ЦЗ
5
Polydefkis Volanakis
ЦЗ
4
Abdul Musa Zubairu
ЦП
9
Matúš Marcin
(К)
ЦП
6
Yushi Shimamura
ЦП
51
Stanislav Danko
ЦП
89
Александрос Кизиридис
ЦФ
12
Eduvie Ikoba
ЦФ
Главный тренер
Антон Солтис
Скалица
39
Martin Junas
ВР
37
Adam Krčík
ЦЗ
20
Oliver Podhorín
(К)
ЦЗ
3
Martin Černek
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
18
Martin Nagy
ЦП
19
Martin Mášik
ЦП
9
Adam Morong
ЦП
33
Adam Kopas
ЦФ
14
Taofiq Jibril
ЦФ
71
Lukas Leginus
ЦФ
Главный тренер
Павол Майерник
Земплин Михаловце
1
Patrik Lukáč
ВР
10
Igor Žofčák
ЦП
21
Samuel Ramos
ЦП
55
Artúr Musák
ЦП
7
Usman Adekunle Issa
ЦП
29
Enzo Arevalo
ЦП
66
Martin Bednár
ЦФ
80
Adam Zulevic
ЦФ
11
Erik Pačinda
ЦФ
Скалица
31
Lukáš Hroššo
ВР
15
Sheun Emmanuel
ЦЗ
5
Michal Ranko
ЦЗ
14
Matej Hradecky
ЦП
8
Davi Alves
ЦП
11
Adam Gaži
ЦП
22
Mário Hollý
ЦП
11
Yann Michael Yao
ЦФ
11
Marek Fábry
ЦФ
4-4-2
1
8
26
5
12
4
6
51
9
12
89
Кизиридис
4-3-3
39
20
3
16
37
18
19
9
71
14
33
12
10
10
12
9
7
7
9
89
Кизиридис
29
29
89
Кизиридис
51
66
66
51
16
11
11
16
14
11
11
14
Остались в запасе
Земплин Михаловце
Скалица
1
Patrik Lukáč
ВР
21
Samuel Ramos
ЦП
55
Artúr Musák
ЦП
80
Adam Zulevic
ЦФ
11
Erik Pačinda
ЦФ
Главный тренер
Антон Солтис
31
Lukáš Hroššo
ВР
15
Sheun Emmanuel
ЦЗ
5
Michal Ranko
ЦЗ
14
Matej Hradecky
ЦП
8
Davi Alves
ЦП
11
Adam Gaži
ЦП
22
Mário Hollý
ЦП
Главный тренер
Павол Майерник
Остались в запасе
1
Patrik Lukáč
ВР
21
Samuel Ramos
ЦП
55
Artúr Musák
ЦП
80
Adam Zulevic
ЦФ
11
Erik Pačinda
ЦФ
Остались в запасе
31
Lukáš Hroššo
ВР
15
Sheun Emmanuel
ЦЗ
5
Michal Ranko
ЦЗ
14
Matej Hradecky
ЦП
8
Davi Alves
ЦП
11
Adam Gaži
ЦП
22
Mário Hollý
ЦП
Главный тренер
Антон Солтис
Главный тренер
Павол Майерник
Статистика матча Земплин Михаловце - Скалица
4
2
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
2
9
Нарушения
15
16
Офсайды
0
2
Количество передач
370
344
Сейвы
3
4
Точность передач %
73
68
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Матчи команд
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Скалица
0 : 0
29.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Скалица
0 : 0
29.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Комарно
2 : 0
08.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Жилина
4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Земплин Михаловце
1 : 4
24.10.2026
Железьярне Подбрезова
Скалица
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Скалица
0 : 0
29.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Скалица
0 : 0
29.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Кошице
1 : 1
22.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Скалица
2 : 4
07.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Ружомберок
1 : 0
01.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Информация о матче
Главный судья:
Marian Ruc, Slovakia
Стадион:
Mestsky futbalovy stadion Michalovce, Michalovce
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