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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Комарно - Железьярне Подбрезова
Комарно - Железьярне Подбрезова: обзор матча 20 октября 2024
Комарно
20.10.2024, воскресенье, 16:30
Словакия. Найк Лига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Железьярне Подбрезова
79'
D. Zak
28'
А. Йираджанг
85'
R. Galčík
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Комарно - Железьярне Подбрезова
Желтая карточка
T. Nemeth
90'
+5
90'
Замена
O. Deml
️️️️
R. Galčík
Замена
G. Toth
️️️️
D. Ožvolda
87'
86'
Желтая карточка
R. Galčík
85'
ГОЛ! 1:2!
R. Galčík
Пас отдал
R. Paraj
ГОЛ! 1:1!
D. Zak
Пас отдал
G. Ganbayar
79'
Замена
Н. Спалек
️️️️
N. Tamás
72'
Желтая карточка
D. Ožvolda
64'
Замена
J. Sylvestr
️️️️
P. Volesky
58'
Желтая карточка
D. Špiriak
57'
Замена
T. Nemeth
️️️️
J. Špyrka
46'
Замена
G. Ganbayar
️️️️
V. Sliacky
46'
44'
Желтая карточка
R. Paraj
28'
ГОЛ! 0:1!
А. Йираджанг
Пас отдал
D. Smekal
Желтая карточка
D. Zak
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Комарно
8
Šimon Šmehyl
(К)
ЦЗ
5
Dominik Špiriak
ЦЗ
14
Tobiáš Diviš
ЦЗ
21
Róbert Pillár
ЦЗ
12
Dominik Zak
ЦП
6
Dan Ožvolda
ЦП
22
Nándor Tamás
ЦФ
1
Jakub Trefil
ЦФ
20
Jozef Špyrka
ЦФ
99
Patrik Volesky
ЦФ
93
Viktor Sliacky
ЦФ
Главный тренер
Микулас Радваный
Железьярне Подбрезова
28
Adam Danko
ВР
18
Alex Markovic
ЦЗ
24
Кристиан Кострна
(К)
ПЗ
9
Daniel Smekal
ЦП
14
Ridwan Sanusi
ЦП
25
Šimon Faško
ЦП
15
René Paraj
ЦП
24
Samuel Ďatko
ЦП
14
Аласана Йираджанг
ЦФ
30
Roland Galčík
ЦФ
4
Matej Oravec
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чифраник
Комарно
1
Filip Dlubáč
ВР
24
Ondřej Rudzan
ЦЗ
97
Николас Спалек
ЦП
77
Gergő Nagy
ЦП
7
Jozef Pastorek
ЦП
10
Tamas Nemeth
ЦП
9
Jakub Sylvestr
ЦФ
7
Ganbold Ganbayar
ЦФ
9
Gabor Toth
ЦФ
Железьярне Подбрезова
5
Mário Mrva
ЦЗ
26
Samuel Štefánik
ЦП
8
Ondrej Deml
ЦП
13
Vincent Chyla
ЦП
19
Martin Talakov
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
17
Peter Juritka
ЦФ
14
Кайоде Салиман
ЦФ
22
David Depetris
ЦФ
4-2-5
8
14
21
5
12
6
1
93
99
20
22
2-5-3
28
24
Кострна
18
9
25
15
24
14
4
30
14
Йираджанг
22
97
Спалек
97
Спалек
22
20
10
10
20
99
9
9
99
93
7
7
93
6
9
9
6
30
8
8
30
Остались в запасе
Комарно
Железьярне Подбрезова
1
Filip Dlubáč
ВР
24
Ondřej Rudzan
ЦЗ
77
Gergő Nagy
ЦП
7
Jozef Pastorek
ЦП
Главный тренер
Микулас Радваный
5
Mário Mrva
ЦЗ
26
Samuel Štefánik
ЦП
13
Vincent Chyla
ЦП
19
Martin Talakov
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
17
Peter Juritka
ЦФ
14
Кайоде Салиман
ЦФ
22
David Depetris
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чифраник
Остались в запасе
1
Filip Dlubáč
ВР
24
Ondřej Rudzan
ЦЗ
77
Gergő Nagy
ЦП
7
Jozef Pastorek
ЦП
Остались в запасе
5
Mário Mrva
ЦЗ
26
Samuel Štefánik
ЦП
13
Vincent Chyla
ЦП
19
Martin Talakov
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
17
Peter Juritka
ЦФ
14
Кайоде Салиман
ЦФ
22
David Depetris
ЦФ
Главный тренер
Микулас Радваный
Главный тренер
Владимир Чифраник
Статистика матча Комарно - Железьярне Подбрезова
4
2
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
16
17
Офсайды
1
3
Количество передач
357
325
Сейвы
6
2
Точность передач %
71
71
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Комарно
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Комарно
- : -
05.12.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Комарно
0 : 3
28.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 15 тур
ДАК 1904
3 : 0
22.11.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Комарно
2 : 0
08.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Комарно
0 : 0
25.10.2026
Тренчин
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Кошице
- : -
06.12.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 1
28.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Тренчин
2 : 2
21.11.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Железьярне Подбрезова
4 : 1
08.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Земплин Михаловце
1 : 4
24.10.2026
Железьярне Подбрезова
Информация о матче
Главный судья:
Филип Глова
(Кошице)
Стадион:
Stadion FC ViOn, Zlate Moravce
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