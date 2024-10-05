Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Скалица - Комарно
Скалица - Комарно: обзор матча 05 октября 2024
Скалица
05.10.2024, суббота, 19:00
Словакия. Найк Лига, 10 тур
3 : 0
Завершен
Комарно
41'
R. Matejov
56'
M. Nagy
64'
A. Morong
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Скалица - Комарно
85'
Пенальти не реализован!
Š. Šmehyl
80'
Замена
Н. Спалек
️️️️
D. Ožvolda
71'
Замена
G. Ganbayar
️️️️
N. Tamás
Замена
A. Gaži
️️️️
M. Nagy
69'
ГОЛ! 3:0!
A. Morong
Пас отдал
O. Podhorín
64'
61'
Замена
J. Špyrka
️️️️
P. Volesky
61'
Замена
J. Sylvestr
️️️️
T. Nemeth
ГОЛ! 2:0!
M. Nagy
56'
46'
Замена
C. Bayemi
️️️️
V. Sliacky
ГОЛ! 1:0!
R. Matejov
Пас отдал
A. Kopas
41'
30'
Желтая карточка
V. Sliacky
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Скалица
39
Martin Junas
ВР
16
R. Matejov
ЦЗ
37
Adam Krčík
ЦЗ
20
Oliver Podhorín
(К)
ЦЗ
3
Martin Černek
ЦЗ
8
Davi Alves
ЦП
9
Adam Morong
ЦП
18
Martin Nagy
ЦП
19
Martin Mášik
ЦП
71
Lukas Leginus
ЦФ
33
Adam Kopas
ЦФ
Главный тренер
Павол Майерник
Комарно
71
Бранислав Слука
ЛЗ
8
Šimon Šmehyl
(К)
ЦЗ
21
Róbert Pillár
ЦЗ
24
Ondřej Rudzan
ЦЗ
6
Dan Ožvolda
ЦП
10
Tamas Nemeth
ЦП
12
Dominik Zak
ЦП
22
Nándor Tamás
ЦФ
1
Jakub Trefil
ЦФ
93
Viktor Sliacky
ЦФ
99
Patrik Volesky
ЦФ
Главный тренер
Микулас Радваный
Скалица
31
Lukáš Hroššo
ВР
5
Michal Ranko
ЦЗ
15
Sheun Emmanuel
ЦЗ
11
Adam Gaži
ЦП
22
Mário Hollý
ЦП
11
Marek Fábry
ЦФ
11
Yann Michael Yao
ЦФ
10
Ján Vlasko
ЦФ
Комарно
1
Filip Dlubáč
ВР
5
Dominik Špiriak
ЦЗ
97
Николас Спалек
ЦП
7
Jozef Pastorek
ЦП
77
Gergő Nagy
ЦП
17
Christian Bayemi
ЦФ
9
Jakub Sylvestr
ЦФ
7
Ganbold Ganbayar
ЦФ
20
Jozef Špyrka
ЦФ
4-4-2
39
16
20
3
37
8
18
19
9
33
71
4-3-4
8
21
24
71
Слука
6
10
12
99
93
1
22
18
11
11
18
6
97
Спалек
97
Спалек
6
93
17
17
93
10
9
9
10
22
7
7
22
99
20
20
99
Остались в запасе
Скалица
Комарно
31
Lukáš Hroššo
ВР
5
Michal Ranko
ЦЗ
15
Sheun Emmanuel
ЦЗ
22
Mário Hollý
ЦП
11
Marek Fábry
ЦФ
11
Yann Michael Yao
ЦФ
10
Ján Vlasko
ЦФ
Главный тренер
Павол Майерник
1
Filip Dlubáč
ВР
5
Dominik Špiriak
ЦЗ
7
Jozef Pastorek
ЦП
77
Gergő Nagy
ЦП
Главный тренер
Микулас Радваный
Остались в запасе
31
Lukáš Hroššo
ВР
5
Michal Ranko
ЦЗ
15
Sheun Emmanuel
ЦЗ
22
Mário Hollý
ЦП
11
Marek Fábry
ЦФ
11
Yann Michael Yao
ЦФ
10
Ján Vlasko
ЦФ
Остались в запасе
1
Filip Dlubáč
ВР
5
Dominik Špiriak
ЦЗ
7
Jozef Pastorek
ЦП
77
Gergő Nagy
ЦП
Главный тренер
Павол Майерник
Главный тренер
Микулас Радваный
Статистика матча Скалица - Комарно
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
14
18
Офсайды
6
1
Количество передач
317
375
Сейвы
4
1
Точность передач %
69
73
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Матчи команд
Скалица
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Скалица
- : -
29.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Кошице
1 : 1
22.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Скалица
2 : 4
07.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Ружомберок
1 : 0
01.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Скалица
0 : 2
17.10.2026
Тренчин
Комарно
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Комарно
- : -
05.12.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Комарно
0 : 3
28.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 15 тур
ДАК 1904
3 : 0
22.11.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Комарно
2 : 0
08.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Комарно
0 : 0
25.10.2026
Тренчин
Информация о матче
Главный судья:
Peter Kralovic, Slovakia
Стадион:
Mestsky Stadion Skalica, Skalica
Новости команд
Все
Скалица
Комарно
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+