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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Земплин Михаловце - Слован
Земплин Михаловце - Слован: обзор матча 27 сентября 2024
Земплин Михаловце
27.09.2024, пятница, 21:00
Словакия. Найк Лига, 9 тур
2 : 4
Завершен
Слован
20'
E. Arevalo
90+1'
E. Pačinda
45+4'
Т. Барсегян
66'
Д. Стрелец
78'
Д. Стрелец
89'
Ш. Зуберу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Земплин Михаловце - Слован
ГОЛ! 2:4!
E. Pačinda
90'
+1
89'
ГОЛ! 1:4!
Ш. Зуберу
Пас отдал
Н. Марчелли
Замена
D. Petrík
️️️️
А. Кизиридис
86'
Замена
E. Pačinda
️️️️
E. Arevalo
86'
82'
Замена
Ш. Зуберу
️️️️
Т. Барсегян
82'
Замена
И. Мецоко
️️️️
Д. Стрелец
78'
ГОЛ! 1:3!
Д. Стрелец
Пас отдал
Т. Барсегян
Замена
F. Bahi
️️️️
S. Danko
75'
Красная карточка
M. Bednár
71'
67'
Замена
Д. Игнатенко
️️️️
В. Вайсс
66'
ГОЛ! 1:2!
Д. Стрелец
Пас отдал
М. Толич
Замена
A. Musa Zubairu
️️️️
I. Žofčák
61'
Замена
E. Ikoba
️️️️
M. Marcin
60'
60'
Замена
К. Саввидис
️️️️
Ю. Сзоке
60'
Замена
Н. Марчелли
️️️️
А. Гайдош
45'
+4
ГОЛ! 1:1!
Т. Барсегян
ГОЛ! 1:0!
E. Arevalo
Пас отдал
I. Žofčák
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Земплин Михаловце
1
Patrik Lukáč
ВР
8
Lukáš Šimko
ЦЗ
5
Polydefkis Volanakis
ЦЗ
13
Денис Тарадуда
ЦЗ
29
Enzo Arevalo
ЦП
51
Stanislav Danko
ЦП
9
Matúš Marcin
ЦП
6
Yushi Shimamura
ЦП
10
Igor Žofčák
(К)
ЦП
89
Александрос Кизиридис
ЦФ
66
Martin Bednár
ЦФ
Главный тренер
Антон Солтис
Слован
71
Доминик Такац
ВР
4
Гурам Кашия
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
28
Сесар Блэкмен
ПЗ
37
Юлиус Сзоке
ОП
7
Владимир Вайсс
(К)
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
8
Артур Гайдош
ЦП
10
Марко Толич
АП
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Земплин Михаловце
1
Muhamed Šahinović
ВР
12
Franck Bahi
ЦЗ
21
Samuel Ramos
ЦП
19
Dávid Petrík
ЦП
4
Abdul Musa Zubairu
ЦП
80
Adam Zulevic
ЦФ
11
Erik Pačinda
ЦФ
12
Eduvie Ikoba
ЦФ
93
Gino Van Kessel
ЦФ
Слован
31
Мартин Трновски
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
77
Данил Игнатенко
ЦП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
10
Нино Марчелли
ЦП
23
Шарани Зуберу
ЦФ
93
Иджесси Мецоко
ЦФ
3-5-2
1
8
5
13
Тарадуда
51
9
6
10
29
66
89
Кизиридис
4-1-3-1-1
71
Такац
28
Блэкмен
4
Кашия
6
Виммер
17
Медведев
37
Сзоке
7
Вайсс
11
Барсегян
8
Гайдош
10
Толич
13
Стрелец
51
12
12
51
89
Кизиридис
19
19
89
Кизиридис
10
4
4
10
29
11
11
29
9
12
12
9
7
Вайсс
77
Игнатенко
77
Игнатенко
7
Вайсс
37
Сзоке
88
Саввидис
88
Саввидис
37
Сзоке
8
Гайдош
10
Марчелли
10
Марчелли
8
Гайдош
11
Барсегян
23
Зуберу
23
Зуберу
11
Барсегян
13
Стрелец
93
Мецоко
93
Мецоко
13
Стрелец
Остались в запасе
Земплин Михаловце
Слован
1
Muhamed Šahinović
ВР
21
Samuel Ramos
ЦП
80
Adam Zulevic
ЦФ
93
Gino Van Kessel
ЦФ
Главный тренер
Антон Солтис
31
Мартин Трновски
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
1
Muhamed Šahinović
ВР
21
Samuel Ramos
ЦП
80
Adam Zulevic
ЦФ
93
Gino Van Kessel
ЦФ
Остались в запасе
31
Мартин Трновски
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
Главный тренер
Антон Солтис
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Земплин Михаловце - Слован
1
Всего ударов по воротам
18
21
Удары в створ
9
11
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
8
Нарушения
14
12
Офсайды
1
1
Количество передач
255
523
Сейвы
7
7
Точность передач %
70
84
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
12
13
Удары из-за пределов штрафной
6
8
Матчи команд
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Скалица
- : -
29.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Комарно
2 : 0
08.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Жилина
4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Земплин Михаловце
1 : 4
24.10.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Земплин Михаловце
1 : 1
18.10.2026
Кошице
Слован
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Земплин Михаловце
- : -
05.12.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
3 : 0
28.11.2026
Кошице
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Информация о матче
Главный судья:
Erik Gemzicky, Slovakia
Стадион:
Mestsky futbalovy stadion Michalovce, Michalovce
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