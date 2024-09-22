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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Железьярне Подбрезова - Земплин Михаловце
Железьярне Подбрезова - Земплин Михаловце: обзор матча 22 сентября 2024
Железьярне Подбрезова
22.09.2024, воскресенье, 19:00
Словакия. Найк Лига, 8 тур
4 : 1
Завершен
Земплин Михаловце
15'
А. Йираджанг
57'
R. Galčík
88'
D. Depetris (П)
46'
M. Marcin
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Железьярне Подбрезова - Земплин Михаловце
ГОЛ с пенальти! 3:1!
D. Depetris
88'
85'
Замена
G. Van Kessel
️️️️
E. Arevalo
Замена
S. Maslej
️️️️
R. Galčík
82'
Замена
D. Depetris
️️️️
А. Йираджанг
82'
Желтая карточка
R. Paraj
80'
Замена
R. Paraj
️️️️
S. Štefánik
71'
66'
Замена
E. Pačinda
️️️️
А. Кизиридис
58'
Желтая карточка
А. Кизиридис
ГОЛ! 2:1!
R. Galčík
57'
57'
Замена
M. Bednár
️️️️
S. Danko
55'
Вторая желтая
T. Dzotsenidze
55'
Желтая карточка
P. Lukáč
46'
ГОЛ! 1:1!
M. Marcin
Пас отдал
S. Danko
46'
Замена
E. Ikoba
️️️️
A. Musa Zubairu
45'
Желтая карточка
T. Dzotsenidze
ГОЛ! 1:0!
А. Йираджанг
15'
14'
Желтая карточка
F. Bahi
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Железьярне Подбрезова
28
Adam Danko
ВР
3
Filip Mielke
ЦЗ
14
Matej Grešák
ЦП
14
Ridwan Sanusi
ЦП
25
Šimon Faško
ЦП
26
Samuel Štefánik
ЦП
24
Samuel Ďatko
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
30
Roland Galčík
ЦФ
14
Аласана Йираджанг
ЦФ
4
Matej Oravec
(К)
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чифраник
Земплин Михаловце
1
Patrik Lukáč
ВР
8
Lukáš Šimko
ЦЗ
26
Tornike Dzotsenidze
ЦЗ
13
Денис Тарадуда
ЦЗ
12
Franck Bahi
ЦЗ
9
Matúš Marcin
(К)
ЦП
29
Enzo Arevalo
ЦП
51
Stanislav Danko
ЦП
4
Abdul Musa Zubairu
ЦП
6
Yushi Shimamura
ЦП
89
Александрос Кизиридис
ЦФ
Главный тренер
Антон Солтис
Железьярне Подбрезова
18
Alex Markovic
ЦЗ
15
René Paraj
ЦП
8
Ondrej Deml
ЦП
13
Vincent Chyla
ЦП
21
Samuel Maslej
ЦФ
22
David Depetris
ЦФ
23
Adrián Slávik
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
17
Peter Juritka
ЦФ
Земплин Михаловце
1
Muhamed Šahinović
ВР
23
Ivan Tyurin
ВР
10
Igor Žofčák
ЦП
21
Samuel Ramos
ЦП
66
Martin Bednár
ЦФ
93
Gino Van Kessel
ЦФ
12
Eduvie Ikoba
ЦФ
11
Erik Pačinda
ЦФ
1-5-1-3
28
3
25
26
24
9
14
14
4
14
Йираджанг
30
4-5-1
1
26
13
Тарадуда
12
8
9
51
4
6
29
89
Кизиридис
26
15
15
26
30
21
21
30
14
Йираджанг
22
22
14
Йираджанг
51
66
66
51
29
93
93
29
4
12
12
4
89
Кизиридис
11
11
89
Кизиридис
Остались в запасе
Железьярне Подбрезова
Земплин Михаловце
18
Alex Markovic
ЦЗ
8
Ondrej Deml
ЦП
13
Vincent Chyla
ЦП
23
Adrián Slávik
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
17
Peter Juritka
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чифраник
1
Muhamed Šahinović
ВР
23
Ivan Tyurin
ВР
10
Igor Žofčák
ЦП
21
Samuel Ramos
ЦП
Главный тренер
Антон Солтис
Остались в запасе
18
Alex Markovic
ЦЗ
8
Ondrej Deml
ЦП
13
Vincent Chyla
ЦП
23
Adrián Slávik
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
17
Peter Juritka
ЦФ
Остались в запасе
1
Muhamed Šahinović
ВР
23
Ivan Tyurin
ВР
10
Igor Žofčák
ЦП
21
Samuel Ramos
ЦП
Главный тренер
Владимир Чифраник
Главный тренер
Антон Солтис
Статистика матча Железьярне Подбрезова - Земплин Михаловце
1
1
4
Всего ударов по воротам
14
16
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
6
Нарушения
17
11
Офсайды
2
0
Количество передач
357
389
Сейвы
7
2
Точность передач %
77
76
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
10
7
Матчи команд
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Кошице
- : -
06.12.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 1
28.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Тренчин
2 : 2
21.11.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Железьярне Подбрезова
4 : 1
08.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Земплин Михаловце
1 : 4
24.10.2026
Железьярне Подбрезова
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Скалица
- : -
29.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Комарно
2 : 0
08.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Жилина
4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Земплин Михаловце
1 : 4
24.10.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Земплин Михаловце
1 : 1
18.10.2026
Кошице
Информация о матче
Главный судья:
Lukas Dzivjak, Slovakia
Стадион:
ZELPO Arena, Podbrezova
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Земплин Михаловце
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