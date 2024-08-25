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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Ружомберок - Земплин Михаловце
Ружомберок - Земплин Михаловце: обзор матча 25 августа 2024
Ружомберок
25.08.2024, воскресенье, 19:00
Словакия. Найк Лига, 5 тур
2 : 2
Завершен
Земплин Михаловце
81'
M. Chrien
90'
M. Boďa (П)
41'
U. Adekunle Issa
49'
U. Adekunle Issa
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ружомберок - Земплин Михаловце
ГОЛ с пенальти! 2:2!
M. Boďa
90'
84'
Желтая карточка
P. Lukáč
ГОЛ! 1:2!
M. Chrien
Пас отдал
M. Chobot
81'
Замена
M. Boďa
️️️️
A. Mojžiš
73'
66'
Замена
G. Van Kessel
️️️️
U. Adekunle Issa
58'
Замена
А. Кизиридис
️️️️
M. Marcin
Замена
M. Chrien
️️️️
Ш. Герец
56'
49'
ГОЛ! 0:2!
U. Adekunle Issa
Замена
Я. Гладик
️️️️
M. Kelemen
46'
Замена
S. Lavrinčík
️️️️
T. Mudry
46'
Замена
K. Domonkos
️️️️
D. Jackuliak
46'
41'
ГОЛ! 0:1!
U. Adekunle Issa
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ружомберок
1
Dominik Tapaj
ВР
28
Александер Селецки
ЛЗ
33
Матуш Малы
ЦЗ
2
Alexander Mojžiš
ЦЗ
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
20
Marián Chobot
ЦП
4
Oliver Luterán
(К)
ЦП
26
Marko Kelemen
ЦФ
13
Dávid Jackuliak
ЦФ
15
Штефан Герец
ЦФ
6
T. Mudry
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
Земплин Михаловце
1
Patrik Lukáč
ВР
8
Lukáš Šimko
ЦЗ
13
Денис Тарадуда
ЦЗ
26
Tornike Dzotsenidze
ЦЗ
51
Stanislav Danko
ЦП
29
Enzo Arevalo
ЦП
7
Usman Adekunle Issa
ЦП
9
Matúš Marcin
ЦП
4
Abdul Musa Zubairu
ЦП
10
Igor Žofčák
(К)
ЦП
66
Martin Bednár
ЦФ
Главный тренер
Антон Солтис
Ружомберок
23
Tomáš Frühwald
ВР
23
Матей Мадленьяк
ЛЗ
10
Kristóf Domonkos
ЦП
9
Martin Chrien
ЦП
17
Samuel Lavrinčík
ЦП
24
Mate Szolgai
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
30
Martin Boďa
ЦФ
3
J. Maslo
ЦФ
Земплин Михаловце
23
Ivan Tyurin
ВР
1
Muhamed Šahinović
ВР
6
Yushi Shimamura
ЦП
19
Dávid Petrík
ЦП
21
Samuel Ramos
ЦП
89
Александрос Кизиридис
ЦФ
93
Gino Van Kessel
ЦФ
4-2-4
1
28
Селецки
2
32
Габриэль
33
Малы
20
4
26
6
15
Герец
13
3-5-1-1
1
8
13
Тарадуда
26
29
9
4
10
7
51
66
13
10
10
13
15
Герец
9
9
15
Герец
6
17
17
6
26
14
Гладик
14
Гладик
26
2
30
30
2
9
89
Кизиридис
89
Кизиридис
9
7
93
93
7
Остались в запасе
Ружомберок
Земплин Михаловце
23
Tomáš Frühwald
ВР
23
Матей Мадленьяк
ЛЗ
24
Mate Szolgai
ЦП
3
J. Maslo
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
23
Ivan Tyurin
ВР
1
Muhamed Šahinović
ВР
6
Yushi Shimamura
ЦП
19
Dávid Petrík
ЦП
21
Samuel Ramos
ЦП
Главный тренер
Антон Солтис
Остались в запасе
23
Tomáš Frühwald
ВР
23
Матей Мадленьяк
ЛЗ
24
Mate Szolgai
ЦП
3
J. Maslo
ЦФ
Остались в запасе
23
Ivan Tyurin
ВР
1
Muhamed Šahinović
ВР
6
Yushi Shimamura
ЦП
19
Dávid Petrík
ЦП
21
Samuel Ramos
ЦП
Главный тренер
Ондржей Сметана
Главный тренер
Антон Солтис
Статистика матча Ружомберок - Земплин Михаловце
1
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
6
Нарушения
9
14
Офсайды
2
2
Количество передач
415
304
Сейвы
3
0
Точность передач %
78
67
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Матчи команд
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Ружомберок
- : -
05.12.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Дукла ББ
1 : 0
28.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Железьярне Подбрезова
4 : 1
08.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Ружомберок
1 : 0
01.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 12 тур
ДАК 1904
5 : 0
24.10.2026
Ружомберок
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Скалица
- : -
29.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Комарно
2 : 0
08.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Жилина
4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Земплин Михаловце
1 : 4
24.10.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Земплин Михаловце
1 : 1
18.10.2026
Кошице
Информация о матче
Главный судья:
Matej Choren, Slovakia
Стадион:
Stadion MFK Ruzomberok, Ruzomberok
Новости команд
Все
Ружомберок
Земплин Михаловце
Товарищеский матч. «Динамо» проиграло словацкому «Ружомбероку»
2022.02.01 18:09
20
21-летний словацкий форвард Алмаши перешел в «Ахмат»
2021.01.20 12:28
Sport24: словацкий форвард Алмаси перешел в «Ахмат»
2021.01.19 23:49
Лига Европы. «Милан», «Эвертон», «Марсель» и «Атлетик» прошли в следующий раунд
2017.08.03 23:38
3
Лига Европы. «Эвертон» с минимальным счетом обыграл «Ружомберок»
2017.07.28 00:01
Товарищеский матч. «Динамо» проиграло словацкому «Ружомбероку»
2022.02.01 18:09
20
21-летний словацкий форвард Алмаши перешел в «Ахмат»
2021.01.20 12:28
Sport24: словацкий форвард Алмаси перешел в «Ахмат»
2021.01.19 23:49
Лига Европы. «Милан», «Эвертон», «Марсель» и «Атлетик» прошли в следующий раунд
2017.08.03 23:38
3
Лига Европы. «Эвертон» с минимальным счетом обыграл «Ружомберок»
2017.07.28 00:01
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