Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Скалица - Земплин Михаловце
Скалица - Земплин Михаловце: обзор матча 27 июля 2024
Скалица
27.07.2024, суббота, 19:00
Словакия. Найк Лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Земплин Михаловце
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Скалица - Земплин Михаловце
Замена
Y. Michael Yao
️️️️
A. Morong
59'
Начало матча
Статистика матча Скалица - Земплин Михаловце
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
8
2
Нарушения
13
19
Офсайды
1
2
Количество передач
437
380
Сейвы
1
4
Точность передач %
78
74
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Матчи команд
Скалица
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Скалица
- : -
29.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Кошице
1 : 1
22.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Скалица
2 : 4
07.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Ружомберок
1 : 0
01.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Скалица
0 : 2
17.10.2026
Тренчин
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Скалица
- : -
29.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Комарно
2 : 0
08.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Жилина
4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Земплин Михаловце
1 : 4
24.10.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Земплин Михаловце
1 : 1
18.10.2026
Кошице
Информация о матче
Главный судья:
Михал Оченаш
(Жилина)
Стадион:
Mestsky Stadion Skalica, Skalica
Новости команд
Все
Скалица
Земплин Михаловце
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+