Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Умм-Салаль - Аль-Хор
Умм-Салаль - Аль-Хор: обзор матча 26 октября 2024
Умм-Салаль
26.10.2024, суббота, 17:30
Катар. Лига звезд, 8 тур
0 : 0
Завершен
Аль-Хор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Умм-Салаль - Аль-Хор
90'
+5
Желтая карточка
M. Mutasem
Замена
O. Yahya
️️️️
A. Afif
90'
+1
90'
+1
Замена
S. Atiq
️️️️
А. Хуссейн
Красная карточка
К. Горре
85'
80'
Замена
M. Mutasem
️️️️
N. Mubarak
79'
Замена
K. Radwan
️️️️
A. Juma
71'
Желтая карточка
A. Saei
Замена
A. Said
️️️️
A. Mance
70'
Желтая карточка
L. Badji
60'
Желтая карточка
M. Louadni
49'
46'
Замена
A. Mawla
️️️️
I. Nasser Kala
Замена
K. Al Zereiqi
️️️️
A. Al Sulimane
46'
45'
+3
Желтая карточка
I. Nasser Kala
Желтая карточка
A. Al Sulimane
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Умм-Салаль
23
Landing Badji
ВР
19
Naïm Laidouni
ЦЗ
15
Marwan Louadni
ЦЗ
22
Edidiong Essien
ЦЗ
2
Abdulrahman Faiz Al Rashidi
ЦЗ
20
Ali Afif
ЦЗ
18
Adel Al Sulimane
ЦП
22
Victor Lekhal
(К)
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
11
Кенжи Горре
ЦФ
9
Antonio Mance
ЦФ
Главный тренер
Патрис Картерон
Аль-Хор
31
A. Kone
ВР
12
Ibrahim Nasser Kala
ЦЗ
4
Abdulrahman Juma
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
5
Адиль Раили
ЦЗ
15
Naif Mubarak
(К)
ЦЗ
94
Sofiane Hanni
ЦП
27
Jasser Yehia Medany
ЦП
29
Аймен Хуссейн
ЦФ
17
Abdalaziz Al Hasia
ЦФ
11
Йоан Боли
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Мубарак
Умм-Салаль
30
Jehad Mohammad
ВР
13
Louay Shreif Ashour
ВР
21
Khalaf Saad
ЦЗ
2
Omar Yahya
ЦЗ
12
Khaled Al Zereiqi
ЦЗ
10
Othman Alawi
ЦП
14
Abdelrahman Raafat
ЦП
14
Khaled Mansour
ЦП
95
Ahmed Al Sadi
ЦП
79
Ali Said
ЦФ
3
Sayed Issa
ЦФ
18
Abdallah Khaled Sheikh
ЦФ
Аль-Хор
17
Ali Nader
ВР
4
K. Radwan
ЦЗ
2
Khaled Massad Massad
ЦЗ
13
Salmin Atiq
ЦП
4
A. Saei
ЦП
21
Atef Mohamed Zaghbani
ЦП
7
Saif Hassan Al Mohanadi
ЦП
88
M. Mutasem
ЦП
8
Fares Said
ЦП
19
Abdallah Nouri
ЦП
20
A. Al Mohanadi
ЦП
41
Ahmed Mawla
ЦФ
3-2-2-1-2
23
22
2
20
15
19
18
22
6
Таннан
9
11
Горре
3-2-2-3
31
35
Семеду
5
Раили
15
12
4
94
27
11
Боли
17
29
Хуссейн
20
2
2
20
18
12
12
18
9
79
79
9
4
4
4
4
29
Хуссейн
13
13
29
Хуссейн
15
88
88
15
12
41
41
12
Остались в запасе
Умм-Салаль
Аль-Хор
30
Jehad Mohammad
ВР
13
Louay Shreif Ashour
ВР
21
Khalaf Saad
ЦЗ
10
Othman Alawi
ЦП
14
Abdelrahman Raafat
ЦП
14
Khaled Mansour
ЦП
95
Ahmed Al Sadi
ЦП
3
Sayed Issa
ЦФ
18
Abdallah Khaled Sheikh
ЦФ
Главный тренер
Патрис Картерон
17
Ali Nader
ВР
2
Khaled Massad Massad
ЦЗ
4
A. Saei
ЦП
21
Atef Mohamed Zaghbani
ЦП
7
Saif Hassan Al Mohanadi
ЦП
8
Fares Said
ЦП
19
Abdallah Nouri
ЦП
20
A. Al Mohanadi
ЦП
Главный тренер
Абдулла Мубарак
Остались в запасе
30
Jehad Mohammad
ВР
13
Louay Shreif Ashour
ВР
21
Khalaf Saad
ЦЗ
10
Othman Alawi
ЦП
14
Abdelrahman Raafat
ЦП
14
Khaled Mansour
ЦП
95
Ahmed Al Sadi
ЦП
3
Sayed Issa
ЦФ
18
Abdallah Khaled Sheikh
ЦФ
Остались в запасе
17
Ali Nader
ВР
2
Khaled Massad Massad
ЦЗ
4
A. Saei
ЦП
21
Atef Mohamed Zaghbani
ЦП
7
Saif Hassan Al Mohanadi
ЦП
8
Fares Said
ЦП
19
Abdallah Nouri
ЦП
20
A. Al Mohanadi
ЦП
Главный тренер
Патрис Картерон
Главный тренер
Абдулла Мубарак
Статистика матча Умм-Салаль - Аль-Хор
3
1
3
Всего ударов по воротам
13
4
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
6
Нарушения
11
23
Офсайды
2
2
Количество передач
253
332
Сейвы
2
2
Точность передач %
67
73
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Умм-Салаль
Катар. Лига звезд, 22 тур
Умм-Салаль
1 : 3
27.04.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 21 тур
Аль-Райян
3 : 0
08.04.2026
Умм-Салаль
Катар. Лига звезд, 20 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
04.04.2026
Умм-Салаль
Катар. Лига звезд, 19 тур
Умм-Салаль
0 : 0
18.03.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 18 тур
Аль-Садд
1 : 4
13.03.2026
Умм-Салаль
Аль-Хор
Катар. Лига звезд, 22 тур
Аль-Хор
0 : 1
18.04.2025
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 21 тур
Аль-Садд
3 : 0
11.04.2025
Аль-Хор
Катар. Лига звезд, 20 тур
Катар СК
0 : 1
05.04.2025
Аль-Хор
Катар. Лига звезд, 19 тур
Аль-Хор
3 : 0
28.03.2025
Умм-Салаль
Катар. Лига звезд, 18 тур
Аль-Райян
5 : 1
07.03.2025
Аль-Хор
Новости команд
Все
Умм-Салаль
Аль-Хор
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+